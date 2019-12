Wintersport-Telegramm 2019/20 : Zu warm – Snowboard-Weltcup in Carezza abgebrochen

Snowboard-Fahrerin Selina Jörg. Foto: dpa/Miha Matavz

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Das Wetter hat den Snowboarderinnen Selina Jörg und Ramona Hofmeister auf dem Weg zum nächsten Top-Ergebnis einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen der infolge ungewöhnlich warmer Temperaturen aufgeweichten Piste musste der Parallel-Riesenslalom im italienischen Carezza abgebrochen werden. Jörg (Sonthofen) und Hofmeister (Bischofswiesen) standen zum Zeitpunkt der Entscheidung im Viertelfinale, für das auch Stefan Baumeister (Aising-Pang) qualifiziert war.

++++15. Dezember 2019++++

Deutsche Skicrosser verpassen erneut ersten Podestplatz des Winters

Die deutschen Skicrosser warten weiter auf ihre erste Podestplatzierung des Winters. Beim vierten Weltcup der Saison in Arosa/Schweiz blieben die Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) erneut hinter den eigenen Erwartungen zurück und verpassten geschlossen das Halbfinale.

Als beste Deutsche scheiterten Florian Wilmsmann (Hartpennig) und Daniel Bohnacker (Gerhausen) ebenso im Viertelfinale wie in der Damenkonkurrenz Heidi Zacher (Lenggries) und Daniela Maier (Urach). Für Ferdinand Dorsch (Schellenberg), Tobias Müller (Fischen) und Tim Hronek (Bischofswiesen) war bereits im Achtelfinale Endstation.

Bereits am Wochenende bekommen die deutschen Skicrosser beim Doppelweltcup im italienischen Innichen die nächste Chance auf ihren ersten Podestplatz.

+++++15.12.2019++++

Bobpiloten Lochner und Friedrich rasen bei Kälte endlich aufs Podium

Mit der Kälte kam auch der Erfolg zurück. Johannes Lochner und Francesco Friedrich sind beim zweiten Viererbob-Weltcup in Lake Placid erstmals in diesem Winter auch in der Königsklasse aufs Podest gefahren. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner, der am Vortag zeitgleich mit Friedrich als Vierter aufgrund falscher Kufenwahl bei zu warmen Temperaturen leer ausgegangen war, raste 24 Stunden später bei minus 1,6 Grad Celsius am Mount van Hoevenberg auf Platz zwei. Mit seiner Crew Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp hatte er 0,30 Sekunden Rückstand auf den Kanadier Justin Kripps, der auch das erste Rennen gewonnen hatte.

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich leistete sich im zweiten Lauf einige Patzer in der Bahn und fiel von Rang zwei auf drei zurück. Mit seinen Teamkollegen Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis hatte der 29 Jahre alte Ausnahmepilot vom BSC Oberbärenburg drei Hundertstelsekunden Rückstand auf Lochner. „Justin Kripps fährt den gleichen Schlitten wie wir, da müssen wir uns etwas einfallen lassen für die WM nächstes Jahr hier“, meinte Lochner. Friedrich sagte in der ARD: „Wir haben am Start etwas liegengelassen. Und wenn man die Schikane nicht sauber trifft, dann kann der Bob unten nicht zünden.“ Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach landete auf Platz 13.

Tags zuvor hatte es verwunderte, teils ratlose Gesichter im Zielauslauf gegeben. Trotz gelungener Fahrten reichte es am Samstag nicht für einen Podestplatz. Friedrich musste sich mit Rang vier begnügen, obwohl er in beiden Läufen Startbestzeiten hinlegte. Der zeitgleiche Lochner staunte ebenfalls und schüttelte verwundert den Kopf. „Wir haben einen guten Job abgeliefert. Insgesamt war es zu warm, vielleicht hatten wir nicht die richtige Kufenwahl“, sagte Lochner.

Gerade im unteren Bahnabschnitt ging den deutschen Schlitten quasi der Speed aus. Cheftrainer Rene Spies sprach von einem „Déjà-vu-Erlebnis“, denn auch beim vergangenen Weltcup im Februar gab es in Lake Placid keinen Podestplatz: „Die Konkurrenz war stark unterwegs. Wir haben noch Reserven im Materialeinsatz. Wir versuchen eine andere Kufe - und dann wird angegriffen.“

Bei den Frauen überraschte Kim Kalicki aus Wiesbaden. Bei ihrem erst zweiten Weltcup-Start raste sie mit Anschieberin Erline Nolte auf Rang zwei, nachdem sie in der Vorwoche hinter Teamkollegin Stephanie Schneider Dritte wurde. Den Sieg holte sich erneut die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries, die nach einem Streit mit dem US-Verband und ihrer Heirat nun für die USA statt für Kanada fährt. Dritte wurde die Kanadierin Christine de Bruin vor Schneider, die mit Leonie Fiebig fuhr. „Ich freue mich riesig, besser hätte es nicht laufen können. Jetzt freue ich mich auf zu Hause und auf den Heim-Weltcup in Winterberg“, sagte Kalicki.

++++15. Dezember 2019++++

Skilangläufer Dobler überrascht als Zehnter in Davos

Skilangläufer Jonas Dobler hat mit der zweiten Top-Ten-Platzierung seiner Karriere für eine Überraschung gesorgt. Der 28-Jährige hielt beim Weltcup in Davos im Freistilrennen über 15 Kilometer mit der Weltelite mit und erzielte als Zehnter das erste deutsche Top-Ten-Ergebnis des Winters. Sein Rückstand auf Sieger Simen Hegstad Krüger aus Norwegen betrug 49,6 Sekunden.

Doblers bislang einziges Top-Ten-Resultat war eher statistischer Natur: Im Dezember 2018 hatte er in Lillehammer im Verfolgungsrennen die sechstbeste Laufzeit erzielt, was jedoch Aufnahme in die offiziellen Ranglisten fand.

Bei den Frauen sorgte Victoria Carl (Zella-Mehlis) als 14. über 10 km ebenfalls für einen Achtungserfolg. Den vierten Sieg im vierten Distanzrennen der Saison feierte die zehnmalige Weltmeisterin Therese Johaug vor ihrer norwegischen Teamkollegin Heidi Weng.

++++15. Dezember 2019++++

Eisschnellläufer Beckert und Pechstein auf WM-Kurs

Patrick Beckert und Claudia Pechstein steuern auf WM-Kurs, die Eissprinter Nico Ihle und Joel Dufter müssen vor den Titelkämpfen in Salt Lake City noch zulegen. Bei der vierten Weltcup-Station in Nagano verbuchte Beckert am Sonntag über 5000 Meter in 6:21,79 Minuten als Sechster seine beste Saison-Platzierung, mit der er sich im Gesamtklassement auf Platz sieben verbesserte. „Es war ein richtig guter Lauf. Er zeigt mir, dass die Formkurve stimmt. Jetzt bin ich in Schlagdistanz zu den Podestplätzen“, sagte der Erfurter.

Gleichfalls gut in Schuss präsentierte sich in der M-Wave-Arena Claudia Pechstein. Sie lief erstmals in diesem Winter über 3000 Meter als Zehnte in die Top 10, nachdem sie zum Auftakt als Neunte gleichfalls beste Deutsche im Massenstart war. In beiden Gesamt-Wertungen liegt die 47 Jahre alte Berlinerin nun auf Platz acht und ist auf drei Strecken für die WM im Februar qualifiziert.

Abseits des Eises hatte Pechstein zuvor öffentlich gemacht, dass der Konflikt mit Bundestrainer Erik Bouwman - anders als vom Verband verkündet - noch nicht vom Tisch sei. „Es hat ein 90-sekündiges Gespräch am Flughafen in Tokio gegeben, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber von einer einvernehmlichen Streit-Beilegung weiß ich nichts“, sagte Pechstein der Deutschen Presse-Agentur. Das Verhältnis zu dem Niederländer ist angespannt, seit dieser im Sommer erklärt hatte, dass er „keinen Bock“ habe, Pechstein zu trainieren.

Die Siege auf den langen Strecken gingen an die Kanadierin Ivanie Blondin, die in 4:00,24 Minuten mit Bahnrekord ihre Siegesserie auch über 3000 Meter fortsetzte, und den Russen Danila Semerikow, der die Abwesenheit von Seriensieger Patrick Roest (Niederlande) nutzte.

Noch nicht rund läuft es bei den besten deutschen Eissprintern. Mit ihren Rängen elf und zwölf verfehlten Joel Dufter und Nico Ihle die Podestplätze über 1000 Meter deutlich. „Es hat bei beiden nicht so gepasst, obwohl wir nach den guten Leistungen von Nur-Sultan mit Podestplätzen geliebäugelt hatten“, räumte Sprint-Bundestrainer Danny Leger ein. Beide werden nun eine längere Trainingspause einlegen und auf die EM im Januar verzichten. Groß war die Freude beim Coach, dass der Münchner Hendrik Dombek in persönlicher Bestzeit von 1:10,09 Minuten als Siebter der B-Gruppe den dritten WM-Startplatz sicherte.

++++14. Dezember 2019++++

Snowboarderinnen Hofmeister und Jörg feiern deutschen Doppelsieg

Die deutschen Snowboarderinnen haben beim zweiten Weltcup der Saison erneut ihre hervorragende Form unterstrichen. Beim Parallel-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo gewann Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) das deutsche Finale gegen Selina Jörg (Sonthofen) und feierte am Samstagabend den sechsten Weltcupsieg ihrer Karriere.

Die Olympiadritte und Führende im Gesamtweltcup profitierte bei der Entscheidung im Flutlichtrennen von einem frühen Sturz der Weltmeisterin Jörg. Schon beim Saisonauftakt eine Woche zuvor im russischen Bannoje hatte Hofmeister den Parallel-Riesenslalom gewonnen, Jörg hatte den zweiten Platz im Parallel-Slalom belegt.

Beim Männer-Wettbewerb in Cortina musste sich Stefan Baumeister (Aising-Pang) im Viertelfinale geschlagen geben, den Tagessieg sicherte sich der Routinier und Lokalmatador Roland Fischnaller (Italien).

++++14. Dezember 2019++++

Deutsche Vierer-Bobs verpassen Podest in Lake Placid - Kalicki bei den Frauen auf Rang zwei

Die deutschen Viererbobs haben sich im ersten Rennen des Winters der starken Konkurrenz geschlagen geben müssen und das Podest verpasst. Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und Ex-Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) holten am Samstag in Lake Placid zeitgleich den vierten Rang, der Rückstand auf Sieger Justin Kripps aus Kanada betrug nach zwei Läufen deutliche 0,6 Sekunden. Der Lette Oskars Kibermanis (+0,39) und Benjamin Maier (0,47) aus Österreich belegten die Plätze zwei und drei.

"Nach dem ersten Lauf dachten wir, dass es deutlich für weiter vorne reicht", sagte Friedrich, der zunächst auf Rang drei gelegen hatte: "Im Zweiten bin ich am Start ein wenig hängengeblieben, und das Eis war recht weich, dadurch haben wir unten ziemlich viel verloren, obwohl die Fahrt gut war." Die deutschen Vierer waren schon im vergangenen Winter einzig in Lake Placid geschlossen am Podest vorbeigefahren.

Bei den Frauen ging am Samstag auch der zweite Sieg des Winters an die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada, die seit dieser Saison für die USA startet. Hinter der 34-Jährigen beeindruckte Kim Kalicki (Wiesbaden) mit Anschieberin Erline Nolte, in ihrem zweiten Weltcup-Rennen fuhr Kalicki zum zweiten Mal auf das Podest.

Die Kanadierin Christine de Bruin wurde Dritte, die Olympiavierte Stephanie Schneider (Oberbärenburg) mit Leonie Fiebig und Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Kira Lipperheide belegten die Plätze vier und fünf. Jamanka war damit wie schon beim Auftakt vor einer Woche überraschend die schwächste Deutsche.

Beim Weltcup-Auftakt vor einer Woche ebenfalls in Lake Placid waren zwei Zweierbob-Rennen ausgetragen worden, Lochner und Friedrich holten die ersten Siege der Saison. An diesem Wochenende gibt es auf der US-Bahn einen Doppel-Weltcup im Vierer, das zweite Rennen im großen Schlitten folgt am Sonntag (16.00 Uhr MEZ).

In der schwierigen Eisrinne im US-Bundesstaat New York ist das Männer-Ergebnis vom Samstag nicht völlig überraschend, zumal die internationalen Kräfteverhältnisse im Vierer deutlich ausgeglichener sind als im Zweier. Im kleinen Schlitten dominiert Friedrich seit Jahren nach Belieben. Die WM findet in diesem Winter auf seiner Heimbahn im sächsischen Altenberg (17. Februar bis 1. März) statt.

++++14. Dezember 2019++++

Gimmler als beste deutsche Langläuferin im Sprint-Viertelfinale

Die deutschen Ski-Langläuferinnen und -Langläufer haben beim Weltcup in der Schweiz erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen können. Die Oberstdorferin Laura Gimmler schied als beste Sportlerin aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder im Viertelfinale aus und belegte Rang 27. Die 26-Jährige benötigte für die 1,5-Kilometer-Strecke in Davos im Viertelfinale am Samstag 2:44,55 Minuten. Für die beiden weiteren deutschen Starter Victoria Carl aus Zella-Mehlis und Sebastian Eisenlauer aus Sonthofen war bereits nach der Qualifikation Schluss.

Bei den Frauen sicherte sich die Schwedin Linn Svahn den Sieg vor Maiken Caspersen Falla aus Norwegen und der US-Amerikanerin Sophie Caldwell, die zeitgleich ins Ziel kamen. Bei den Männern gewann der norwegische Langlauf-Star Johannes Kläbo auch den zweiten Sprint der Saison. Der 23-Jährige setzte sich vor dem Franzosen Lucas Chanavat und seinem norwegischen Landsmann Haavard Taugböl durch.

++++13. Dezember 2019++++

Lölling Zweite in Lake Placid – Keisinger erstmals auf dem Podium

Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling (Winterberg) hat das Sieg-Triple in Lake Placid knapp verpasst. Eine Woche nach ihrem Erfolg beim Saisonauftakt kam die Olympiazweite an gleicher Stelle auf Rang zwei. Erstmals auf das Weltcup-Podium fuhr Junioren-Weltmeister Felix Keisinger. Der 21-Jährige vom Königssee verbesserte sich nach Platz sechs im ersten Durchgang noch auf den dritten Rang und lag dabei fünf Hundertstelsekunden vor Auftaktsieger Axel Jungk (Oberbärenburg).

Jacqueline Lölling hatte schon im Vorjahr auf der schwierigen US-Bahn am Ort der Olympischen Winterspiele 1932 und 1980 triumphiert, am Freitag wies die Vize-Weltmeisterin 1,12 Sekunden Rückstand auf die bärenstarke Russin Jelena Nikitina auf.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) musste sich mit Platz sechs (1,37 Sekunden zurück) zufrieden geben, in der Vorwoche war sie in Lake Placid noch auf Platz drei gefahren. Die WM-Dritte Sophia Griebel (Suhl) landete mit deutlichem Abstand (+2,38) nur auf dem 15. Platz. Hermann, Lölling und Griebel hatten im vergangenen März bei der WM in Whistler Gold, Silber und Bronze für Deutschland geholt und damit für ein Novum in der Geschichte der Frauen-WM gesorgt.

Felix Keisinger fuhr im zweiten Durchgang die viertbeste Laufzeit und musste sich am Ende nur Sotschi-Olympiasieger Alexander Tretjakow aus Russland und Rekord-Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland geschlagen geben. Alexander Gassner (Winterberg) wurde Neunter.

++++13. Dezember 2019++++

Claudia Pechstein im Massenstart Neunte

Claudia Pechstein kann auch mit 47 Jahren noch immer mit der Eisschnelllauf-Elite mithalten. Die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin kam am Freitag zum Auftakt der Weltcup-Rennen in Nagano im Massenstart auf Platz neun und war damit wieder beste Deutsche. Die 24 Jahre jüngere Michelle Uhrig aus Berlin landete beim erneuten Erfolg der Kanadierin Ivanie Blondin unmittelbar hinter Pechstein auf Platz zehn. In der Weltcup-Gesamtwertung rückt Pechstein auf Platz acht vor, Uhrig rangiert auf Platz 17.

Unmittelbar vor dem vierten Weltcup-Wochenende hatten Pechstein und Bundestrainer Eric Bouwman ihren monatelangen Streit in einem persönlichen Gespräch beigelegt. Dabei hatte sich der Niederländer für seine Bemerkung entschuldigt, dass er „null Bock“ darauf habe, dass Pechstein in seiner Auswahlgruppe trainiere.

Im Sprint-Rennen über 500 Meter musste der Chemnitzer Nico Ihle am Freitag mit Rang 17 in 35,33 Sekunden zufrieden sein. Der Sieg in Bahnrekordzeit ging von 34,58 Sekunden an den Japaner Yuma Murakami. Auch bei den Frauen gab es durch Olympiasiegerin Nao Kodaira (37,49) einen japanischen Sprint-Erfolg. Ohne Ihle gelang auch dem deutschen Team-Sprint-Trio keine Steigerung. Platz zehn unter 14 Mannschaften mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf Sieger Russland war erneut eine Enttäuschung.

+++++13. Dezember 2019+++++