Wintersport-Telegramm 2019/20 : Hermann holt dritten Weltcupsieg im Skeleton vor Lölling

Tina Hermann. Foto: dpa/Urs Flueeler

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann hat sich mit ihrem dritten Weltcup-Sieg der Saison in eine Favoritenstellung für die Heim-WM Ende Februar im sächsischen Altenberg gebracht. Die Pilotin aus Königssee setzte sich am Freitag beim deutschen Doppelerfolg vor der im Gesamt-Weltcup führenden Teamgefährtin Jacqueline Lölling durch. Damit wiederholten die beiden Deutschen den Weltcup-Einlauf von vor einer Woche in Königssee. Dritte wurde die Österreicherin Janine Flock.

+++++26. Januar 2020+++++

Ludwig gewinnt, Loch historisch schwach - Doppelsieg für Taubitz

Johannes Ludwig stand beinahe verschämt in der Box des Führenden, über seinen Sieg beim Rodel-Chaos in Sigulda konnte er sich kaum freuen - und vielleicht mischte sich auch ein wenig Mitleid in den Blick des Oberhofers. Denn weniger Meter entfernt rutschte Felix Loch auf seinem Schlitten durch den Zielbereich, schwer enttäuscht und mal wieder schwer geschlagen.

"Scheiße!", entfuhr es dem einstigen Dominator gleich viermal, denn drei Wochen vor der WM nimmt Lochs Krise langsam dramatische Züge an. Nur Rang 27 in Lettland, schlechter hatte Loch einen Weltcup nie abgeschlossen. Zwar wirbelten die Wetter- und Bahnbedingungen das Klassement gewaltig durcheinander, doch für diese krachende Niederlage trug Loch selbst die Verantwortung.

Ludwig war nach einem langsamen ersten Lauf im zweiten Durchgang an die Spitze gespült worden, weil nach seiner Fahrt die Bahn immer schlechter wurde und die Konkurrenz es schwer hatte. "Ich freue mich, mal wieder ganz oben zu stehen. Aber der sportliche Wert hat sich heute ein bisschen in Grenzen gehalten, das muss man ganz klar sagen", schränkte er daher ein.

Dennoch tue dieser erste Saisonsieg der deutschen Männer dem Team gut, sagte Bundestrainer Norbert Loch. Das galt auch für die Leistungen von Julia Taubitz bei den Frauen. Die Vize-Weltmeisterin gewann am Samstag den Weltcup und am Sonntag den Sprint und übernahm damit wieder die Führung in der Gesamtwertung.

Ludwig gewann den Männer-Weltcup vor dem Russen Roman Repilow, der seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Dritter wurde Olympiasieger David Gleirscher aus Österreich.

Loch hatte im ersten Lauf ähnlich wie Ludwig Pech mit einer hohen Startnummer, die Bahn wurde bei recht warmen Bedingungen minütlich langsamer. Er leistete sich allerdings schon da eine unsaubere Fahrt und hatte nach dieser bereits mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf die Spitze.

Im zweiten Lauf startete Loch dann entsprechend früh und hätte diesen Vorteil nutzen können - das bewiesen unter anderem Ludwig und Repilow. Loch kam in seinem zweiten Lauf nach mehreren Fahrfehlern aber beinahe zu Fall und konnte damit keinen Boden mehr gutmachen.

Die Vorzeichen für die WM im russischen Sotschi (14. bis 16. Februar) sind damit alarmierend schlecht. Weiterhin wartet der Weltmeister auf einen Sieg in diesem Winter, auf ausländischen Bahnen hat er gar seit 25 Monaten nicht mehr gewonnen.

+++++26. Januar 2020+++++

Double-Hattrick von Friedrich im Bob-Weltcup - Lochners neue Chance

Mit dem dritten Sieg hintereinander im Viererbob hat Francesco Friedrich den Double-Hattrick im Weltcup geschafft. Mit seiner Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Alexander Schüller gewann er am Sonntag in Königssee mit 0,10 Sekunden Vorsprung vor Europameister Johannes Lochner. Dritter wurde der Kanadier Justin Kripps. Der Olympia-Zweite Nico Walther kam auf Platz acht. Zuvor hatte Friedrich auch drei Zweier-Rennen in Serie gewonnen.

Mit Blick auf die Heim-WM in vier Wochen in Altenberg gab Cheftrainer René Spies bekannt, dass Lochner im Kampf ums WM-Ticket eine neue Chance im kleinen Schlitten bekommt. So darf er statt zuletzt Junioren-Weltmeister Richard Oelsner im Zweierbob in St. Moritz starten.

Fährt er dort einen Podestplatz ein, wird er bei der Heim-WM in vier Wochen sowohl im Zweier als auch im Vierer starten. Wird er im Mekka des Bobsports nur Vierter oder platziert sich noch schlechter, fährt Oelsner im Zweier zur WM, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Oelsner war am Samstag beim Zweierbob-Sieg von Friedrich nach einem schweren Patzer im unteren Bahnteil nur Vierter hinter Walther geworden.

+++++26. Januar 2020+++++

Weltcupsieg für Hofmeister/Baumeister

Die deutschen Raceboarder mischen weiter die Weltspitze auf. Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister haben für Snowboard Germany beim Weltcup in Piancavallo/Italien am Sonntag den Sieg im Parallel-Slalom-Teamwettbewerb gefeiert. Im Finale profitierte das Duo vom Ausscheiden der Lokalmatadoren Nadya Ochner/Daniele Bagozza.

Für Hofmeister war es der sechste Saisonsieg (viermal Einzel, zweimal Team), erst am 15. Januar in Bad Gastein hatte die 23-Jährige an der Seite von Baumeister (Aising-Pang) gesiegt.

Bereits am Samstag hatten Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) mit Platz zwei sowie Hofmeister und Baumeister jeweils als Dritte im Einzel das Podium erreicht.

+++++26. Januar 2020+++++

Deutsche Langläufer scheiden im Sprint-Viertelfinale aus

Laura Gimmler hat eine Überraschung im Langlauf-Sprint von Oberstdorf verpasst und ist im Viertelfinale ausgeschieden. Die 26-Jährige belegte auf der anspruchsvollen WM-Strecke des kommenden Jahres in ihrem Lauf in 3:33,97 Minuten Rang vier und verpasste das Halbfinale der besten zwölf Athletinnen. Bei den Männern war für den einzigen deutschen Viertelfinal-Teilnehmer Richard Leupold mit seiner Zeit von 3:30,82 ebenfalls nach der Runde der besten 30 Sportler Schluss.

„Was wäre schon eine perfekte Generalprobe? Nächstes Jahr muss es laufen“, sagte Gimmler mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2021 mit einem Lächeln. Zahlreiche jubelnde Zuschauer auf der runderneuerten Langlauf-Anlage trugen zur guten Laune der Allgäuerin bei ihrem Heimspiel bei.

Gimmler ist nicht die einzige Deutsche, die den Weltcup mit einem guten Gefühl verlässt. Im Skiathlon am Samstag überzeugte Katharina Hennig beim Sieg der norwegischen Überfliegerin Therese Johaug auf Rang zehn und in Jonas Dobler (11.), Andreas Katz (12.) und Florian Notz (14.) gleich drei Männer mit Top-15-Platzierungen. Bis zum Loipen-Spektakel in gut 13 Monaten, wollen die Deutschen mit harter Arbeit weiter zur Weltspitze aufschließen, um dann mit der Mannschaft um die Medaillen kämpfen zu können. „Ich denke, dass jeder weiß, wo er seine Baustellen hat“, sagte Andreas Katz.

+++++26. Januar 2020+++++

EM-Dritte Anna Seidel führt Shorttrack-Staffel auf Rang fünf

Anna Seidel hat die deutsche Shorttrack-Staffel bei den Europameisterschaften im ungarischen Debrecen auf Rang fünf geführt. Im kleinen Finale setzte sich das deutsche Quartett am Sonntag mit Seidel, Bianca Walter, Gina Jacobs und Lisa Eckstein vor den Tschechinnen durch, nachdem sowohl Frankreich als auch Bulgarien disqualifiziert worden waren.

Tags zuvor hatte Seidel über 1500 Meter ihre insgesamt dritte EM-Medaille erkämpft und sich damit nach durchwachsenen Leistungen im Weltcup wieder in der europäischen Spitze zurückgemeldet. Zuvor hatte sie schon 2016 und 2018 EM-Bronze jeweils über 1000 Meter gewonnen.

Auch die deutschen Herren erkämpften in der Besetzung Adrian Lüdtke, Christoph Schubert, Robin Benzing und Robin Tenzer als Sieger des B-Finals in der Staffel einen Achtungserfolg.

+++++26. Januar 2020+++++

Skicrosser Bohnacker holt zweiten Saison-Sieg in Idre Fjäll

Skicrosser Daniel Bohnacker hat im schwedischen Idre Fjäll etwas überraschend seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Der 29 Jahre alte Gerhausener setzte sich neun Jahre nach seiner Erfolgspremiere in einem packenden Finale mit starkem Finish vor dem WM-Dritten Kevin Drury (Kanada) durch.

"Ich bin überglücklich und muss mich bei meinem Team für die tollen Ski bedanken, die ich schon die ganze Saison habe", sagte Bohnacker, der in dieser Saison bereits einen dritten Rang geholt hatte.

Der Coup des Routiniers war der erste für die Freestyler des Deutschen Skiverbandes in diesem Winter. Zuvor hatten die Skicrosser insgesamt drei Podestplätze eingefahren. Beim Sieg des Schweizers Ryan Regez am Samstag war Bohnacker schon guter Fünfter.

Daniela Maier (Urach), am Samstag noch gute Siebte, schied im zweiten Rennen bereits im Viertelfinale aus. Die frühere Weltmeisterin Sandra Näslund (Schweden) holte ebenso ihren dritten Saisonsieg wie tags zuvor die Schweizer Olympiadritte Fanny Smith.

+++++26. Januar 2020+++++

„In die Tonne kloppen“ – Eiskunstläuferin Schott enttäuscht bei EM

Es sollte der große Sprung nach vorn werden, stattdessen endete die Eiskunstlauf-EM in Graz für Nicole Schott mit Tränen und Verzweiflung. „Einfach in die Tonne kloppen und vergessen“, befand die deutsche Serienmeisterin nach ihrer Kür am Samstagabend verheult. „Das war der schlechteste Wettkampf der Saison. Doof, dass es bei der EM war.“ Die 23-Jährige galt als sichere Bank der Deutschen Eislauf-Union und war als weiblicher Gegenentwurf zu Russlands jungen Sprung-Wundern angetreten: künstlerische Reife gegen technische Weltklasse.

Die Essenerin konnte weder im Kurzprogramm noch in der Kür am Samstag diesen Anspruch erfüllen. Beide Vorträge waren fehlerhaft und ohne jene Ausstrahlung, mit der Schott unter die besten sechs Europas kommen wollte. Stattdessen landete sie auf Platz 13. „Ich hatte mit mir und meinem Kopf zu kämpfen“, bekannte Schott. „Ich bin ein Mensch und kein Roboter.“

Sie ist aber eine Athletin, die offenbar schnell etwas aus der Bahn wirft, wie die nicht gravierenden Leistenprobleme vor der EM. „Dass sie so fragil ist, muss sie aufarbeiten“, sagte DEU-Sportdirektor Udo Dönsdorf. Auch ihr Trainer Michael Huth sieht dies als ihr Problem: „Mentale Dinge muss sie schneller wegdrücken. Ich würde sie gerne etwas verhärten.“

Was die harte russische Eislauf-Schule hervorbringt, zeigten drei virtuos hüpfende Teenager mit vierfachen Toeloops, Lutz' und Salchows oder dreifachem Axel. Von ihnen ist die neue Europameisterin Alena Kostornaja (16) die Älteste. Anna Tscherbakowa und Alexandra Trusowa, die Silber und Bronze holten, sind erst 15. Das Trio dürfte auch bei der WM im März in Montreal alles abräumen - und in der Kritik sein.

„Mir ist das zu kindlich. Ich finde das nicht so schön für den Sport“, meinte Dönsdorf. Fraglich ist zudem, ob die Karrieren länger dauern als jene von Alina Sagitowa: Sie trat nach Olympiasieg, WM- und EM-Erfolg mit 19 Jahren zurück. „Da steht dann schon die nächste junge Läuferin, das ist wie aus einer Fabrik“, sagte der DEU-Sportchef.

Überhaupt ist die russische Dominanz selten so groß gewesen wie in Graz. Zehn von zwölf Edelmetallen - darunter alle vier aus Gold - gewann die Eiskunstlauf-Supermacht. „Der Sport lebt von der Konkurrenz. Die Entwicklung ist deshalb nicht gut“, sagte Dönsdorf zu den „russischen Meisterschaften“.

Auch wenn seine DEU-Asse nichts mit der Medaillenvergabe zu tun hatten, zeigte er sich insgesamt zufrieden über das Erreichte. Dazu gehörten die fünften und siebten Plätze für die Paarläufer Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert und Annika Hocke/Robert Kunkel sowie Rang acht für Paul Fentz.



+++++25. Januar 2020+++++

Kostornaja Europas Eiskönigin - Schott muss als 13. "nachsitzen"

Erst waren die Beine schwer, dann die Blicke leer: Für Nicole Schott sind die Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Graz mit einer bitteren Enttäuschung zu Ende gegangen. Einen Tag nach einem schwachen Kurzprogramm blieb die fünfmalige deutsche Meisterin auch mit ihrer Kür im Mittelfeld hängen, am Ende blieb wie im Vorjahr nur ein unbefriedigender 13. Rang.

Zu Europas neuer Eiskönigin krönte sich Alena Kostornaja. Die 16 Jahre alte Grand-Prix-Siegerin behauptete ihren Vorsprung aus dem Kurzprogramm und verwies ihre Teamkolleginnen Anna Scherbakowa und Alexandra Trussowa auf die Plätze zwei und drei.

Zuviel blieb die Sportsoldatin aus Essen bei ihrem choreographisch durchaus ansprechenden "Kung-Fu-Panda-Programm" sportlich schuldig. Die 23-Jährige verpatzte zwei Sprungkombinationen und musste die Landung des dreifachen Rittberger mit beiden Händen abstützen. Die Folge: Es reichte nicht zu Rang zwölf und der damit verbundenen direkten WM-Qualifikation, Schott muss ein internes Ausscheidungslaufen für sich entscheiden.

"Dies war mein schlechtester Wettkampf in dieser Saison, und das ausgerechnet bei der EM. Ich muss das jetzt einfach abhaken und nach vorne schauen. Irgendwie hat das Selbstvertrauen gefehlt, aber ich bin ja auch nur ein Mensch", sagte die in Oberstdorf bei Coach Michael Huth trainierende Athletin.

Bereits am Nachmittag waren die Titelverteidiger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron aus Frankreich im Eistanz überraschend entthront worden. Die Vorjahressieger mussten sich den Russen Wiktoria Sinizina und Nikita Kazalapow knapp geschlagen geben. Am Ende fehlten Papadakis/Cizeron 0,14 Zähler zum sechsten EN-Titel in Serie.

Die viermaligen Weltmeister konnten damit ihren knappen Vorsprung aus dem Rhythmustanz nicht erfolgreich verteidigen. Für die Olympiazweiten von Pyeongchang 2018 war es die erste Niederlage seit den Winterspielen in Südkorea.

Unter ihren Erwartungen blieben auch Katharina Müller und Tim Dieck. Die deutschen Meister verbesserten sich zwar noch von Rang 18 auf 13, verpassten jedoch wie Schott Platz zwölf. Nun muss sich auch das Tanz-Duo im Februar noch einmal der nationalen Konkurrenz stellen.

"Wir haben aber auf jeden Fall bewiesen, dass wir als Paar reifer geworden sind. Im letzten Winter waren unsere Leistungen noch ziemlich unbeständig", sagte Müller. 2021 werden die Eiskunstlauf-Europameisterschaften vom 27. bis 30. Januar in Zagreb stattfinden.

+++++25. Januar 2020+++++

EM-Medaille für Shorttrackerin Anna Seidel

Die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel hat am zweiten Tag der Europameisterschaften im ungarischen Debrecen Bronze über 1500 Meter gewonnen. Im spannenden Finale musste sich die 21-Jährige am Samstag in 2:36,319 Minuten nur der siegreichen Titelverteidigerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden (2:35,915) und der Italienerin Arianna Fontana (2:36,134) geschlagen geben.

Für die zweimalige Olympia-Teilnehmerin war dies bereits die dritte EM-Medaille ihrer Karriere. Sie hatte 2016 in Sotschi und 2018 auf der Heimbahn in Dresden jeweils Bronze über 1000 Meter geholt.

+++++25. Januar 2020+++++

Snowboarder Jörg, Hofmeister und Baumeister auf dem Podium

Die deutschen Raceboarder mischen weiter die Weltspitze auf. Weltmeisterin Selina Jörg, Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister haben Snowboard Germany beim Weltcup in Piancavallo/Italien die nächsten Podestplätze beschert.