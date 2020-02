Wintersport-Telegramm 2019/20 : Johaug dominiert Ski Tour der Langläufer

Therese Johaug. Foto: dpa/Terje Pedersen

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Die Norwegerin Therese Johaug hat die erstmals ausgetragene Ski Tour der Langläufer deutlich gewonnen und ihre Dominanz im abschließenden Verfolgungsrennen noch einmal deutlich unter Beweis gestellt. Die 31-Jährige lag nach den zehn Kilometern in Trondheim am Sonntag über 3:40 Minuten vor ihren Teamkolleginnen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Oestberg, die das Podest komplettierten.

Damit hat Johaug, die schon mit einem deutlichen Vorsprung ins Rennen gegangen war, auch die abschließende Etappe des neuntägigen Events in Skandinavien beherrscht. Deutsche Starter waren bei der gesamten Ski Tour nicht mit von der Partie. Bundestrainer Peter Schlickenrieder trainierte stattdessen mit den Athleten in Oberstd

+++++23. Februar 2020+++++

Skicrosserin Maier fährt auf das Podest

Skicrosserin Daniela Maier ist beim vorletzten Weltcup des Winters in Sunny Valley/Russland zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Podium gefahren. Die 23-Jährige aus Urach wurde beim Sieg der früheren Weltmeisterin Fanny Smith (Schweiz) Dritte. Kurz vor Weihnachten war Maier in Innichen/Südtirol ebenfalls Dritte geworden.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen für die deutschen Herren. Alle gestarteten Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) schieden bereits im Achtelfinale aus. Am 14. März steigt für die Skicrosser das Weltcupfinale in Veysonnaz in der Schweiz.

+++++22. Februar 2020++++

Dritter Saisonsieg für Rodler Ludwig in der Sturz-Rinne von Winterberg

In Abwesenheit einiger Spitzenfahrer hat sich Johannes Ludwig aus Oberhof beim umstrittenen Rodel-Weltcup in Winterberg den dritten Saisonsieg gesichert. Der 34-Jährige verbesserte sich am Samstag damit im Gesamtklassement auf Rang vier. Für den Gesamtsieg kommt Ludwig aber nicht mehr in Frage. Auf der verkürzten Strecke setzte sich Ludwig mit zwei guten Läufen vor Kristers Apartjos (Lettland) und Teamkollege Sebastian Bley (Suhl) durch. Im Gegensatz zu den Frauen gab es im Männer-Rennen einige Stürze, die aber allesamt glimpflich ausgingen.

+++++22. Februar 2020+++++

Friedrich schockt Konkurrenz im Zweierbob – vier Deutsche bei WM vorn

Bob-Pilot Francesco Friedrich hat bei der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg auf dem Weg zum sechsten WM-Titel im Zweierbob in Folge die Konkurrenz geschockt. Mit 54:00 Sekunden verbesserte der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg im ersten Lauf am Samstag den bisher von ihm gehaltenen Bahnrekord gleich um eine knappe halbe Sekunde. Nach einem weiteren guten Rennen in 54,09 Sekunden sowie einer Gesamtzeit von 1:48,09 Minuten geht der 29-Jährige mit dem Riesenvorsprung von über neun Zehntelsekunden in die abschließenden Durchgänge am Sonntag (14.30 und 16.00 Uhr/ARD).

Hinter Friedrich platzierten sich die weiteren drei deutschen Bobteams. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther belegt in 1:49,03 Minuten den zweiten Platz vor dem Stuttgarter Johannes Lochner (1:49,18). Lokalmatador Richard Oelsner fiel um einen Rang nach dem ersten Lauf zurück (1:49,19), der nach dem ersten Rennen hinter Friedrich platzierte Lette Oskars Kibermanis (1:49,21) sogar um drei Plätze. Mitfavorit Justin Kripps (1:49,60) aus Kanada liegt nach zwei Rennen auf einem für ihn enttäuschenden neunten Platz.

+++++22. Februar 2020+++++

Taubitz beim Boykott-Weltcup der Rodler auf Rang drei

Julia Taubitz hat beim Boykott-Weltcup der Rodler in Winterberg die Führung im Gesamt-Weltcup verpasst. Die WM-Zweite von Sotschi wurde am vorletzten Rennwochenende in einem Rennen ohne Stürze auf einer kürzeren Strecke Dritte hinter Eliza Cauce aus Lettland und Tatjana Iwanowa aus Russland. Damit verlor Taubitz vor dem Finale am Königssee nächstes Wochenende auf Iwanowa weitere 15 Punkte und liegt damit 27 Punkte im Gesamtklassement zurück. Anna Berreiter aus Berchtesgaden kam auf Rang fünf. Somit kommt es beim Finale am Königssee nächstes Wochenende zum Zweikampf zwischen Taubitz und der Russin um den Gesamtsieg.

Trotz zahlreicher Absagen der Athleten wegen der Sicherheitsbedingungen in der Bahn wurde die Veranstaltung mit verkürzten Fahrstrecken für die Frauen und die Männer durchgeführt. Zuvor hatten am Freitag alle deutschen Doppelsitzer und auch der sechsmalige Weltmeister Felix Loch sowie der russische Weltcup-Führende Roman Repilow ihre Teilnahme abgesagt. Die Mannschaft der USA und Österreich waren ebenfalls nicht dabei und sind abgereist.

Stürme im Sauerland hatten das Eis in der ungeschützten Bahn aufgerauht. Im Training hatte es eine Reihe von Stürzen gegeben. Das deutsche Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt sprach von einem „extrem hohen und somit unkalkulierbaren Risiko“. Die Veranstalter hatten nach den Stürmen im Sauerland die Bahn nicht rechtzeitig perfekt präparieren können. Daher sprachen viele Athleten von irregulären Bedingungen.

+++++22. Februar 2020+++++

Podest-Serie von Snowboarderin Hofmeister gerissen

Die Podest-Serie von Snowboarderin Ramona Hofmeister ist gerissen. Die 23-Jährige aus Bischofswiesen musste sich beim Parallel-Riesenslalom im südkoreanischen Yongpyong nach sieben "Stockerl"-Fahrten in Einzel-Rennen mit Rang vier begnügen. Der Tagessieg im Olympia-Ort von 2018 ging an Parallel-Slalom-Weltmeisterin Julie Zogg (Schweiz).

Hofmeister rutschte auf dem Weg zu ihrem fünften Saisonsieg im Halbfinale gegen die frühere WM-Dritte Nadya Ochner (Italien) weg. Das wiederholte sich im "kleinen Finale" gegen Ladina Jenny aus der Schweiz. "Platz vier - damit bin ich wirklich super zufrieden, auch wenn mich die beiden Fehler ein bisschen ärgern", sagte sie.

Im Achtelfinale hatte die dominierende Athletin der Saison Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) ausgeschaltet. Im Viertelfinale setzte sie sich gegen Melanie Hochreiter durch, die zuvor Carolin Langenhorst (beide Bischofswiesen) aus dem Wettbewerb geworfen hatte und am Ende Sechste wurde. "Das ist schon blöd", sagte Hofmeister über die teaminternen Duelle, "die wünscht man sich später."

Der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister (Aising-Pang), der im Achtelfinale noch den zweimaligen Sotschi-Olympiasieger Vic Wild aus Russland bezwungen hatte, schied im Viertelfinale aus und belegte ebenfalls Rang sechs. Der Tagessieg bei den Männern ging zum 18. Mal im Weltcup an Roland Fischnaller (Italien).



+++++21. Februar 2020+++++

Auftakt der Bob-WM von schweren Stürzen überschattet

Die deutschen Bobpilotinnen Kim Kalicki, Stephanie Schneider und Mariama Jamanka liegen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Altenberg auf Medaillenkurs. Das deutsche Zweierbob-Trio belegt nach den ersten beiden, von Stürzen überschatteten Läufen am Freitag hinter der Favoritin Kaillie Humphries die Plätze zwei bis vier.

„Ich habe mich nach dem ersten Lauf geärgert, der zweite war besser, aber der obere Teil hat immer noch nicht gepasst“, sagte die Olympiasiegerin und noch amtierende Weltmeisterin Jamanka vom BRC Thüringen erleichtert. Nach dem zweiten Lauf belegt sie mit einer Gesamtzeit von 1:53,44 Minuten vor den abschließenden Rennen am Samstag (15.30 und 17.00 Uhr/ARD) Platz vier.

Während Jamanka einen guten zweiten Lauf hinlegte, patzte die frisch gekürte Gesamtweltcup-Siegerin Schneider im zweiten Rennen. „Der Start war super und bis Kurve neun lief alles gut. Danach lief es nicht mehr“, sagte die Lokalmatadorin, die mit 1:53,34 Minuten zur Halbzeit den dritten Rang belegt.

Überraschend liegt Kalicki aus Wiesbaden vor den beiden arrivierten Kolleginnen. Die 22 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin liegt mit 21 Zehnteln Rückstand auf die für die USA startende Kanadierin Humphries (1:52,80) auf dem zweiten Rang. „Die Bahn steht top, besser kann es eigentlich nicht laufen“, sagte Kalicki, warnt aber vor den beiden abschließenden Rennen: „Hier kann in jedem Lauf etwas passieren. Das hat man heute gesehen.“

Insgesamt vier Stürze überschatteten den WM-Auftakt. Neben den beiden italienischen Pilotinnen und dem rumänischen Bob fuhr in Laura Nolte die vierte deutsche Teilnehmerin nach einem Sturz im zweiten Rennen kopfüber über die Ziellinie. Die 21 Jahre alte Athletin vom RSC Winterberg hat den Sturz laut Bundestrainer René Spies unbeschadet überstanden. Der 46-Jährige sie aber am Samstag nicht an den Start schicken.

+++++21. Februar 2020+++++

Rodel-Weltcup in Winterberg steht auf der Kippe

Die Österreicher sind schon komplett abgereist, die deutschen Doppelsitzer ebenso, und beim Blick auf den Wetterbericht scheint selbst eine komplette Absage nicht ausgeschlossen: Ein trotz tagelanger Bemühungen spiegelglatter Eiskanal hat am Tag vor dem geplanten Beginn des Rodel-Weltcups im sauerländischen Winterberg für heftige Diskussionen gesorgt. Einige Sportler haben ihren Start aus Sicherheitsbedenken bereits abgesagt, andere erwägen dies. Die Veranstalter reagierten nach einer Sitzung am Freitag derweil mit einer Verlegung der Starts.

Die drei deutschen Doppelsitzer-Duos waren zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vor Ort. Via Instagram teilten die Weltcup-Führenden Toni Eggert/Sascha Benecken, die zweitplatzierten Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie die Winterberger Lokalmatadoren Robin Geueke/David Gamm ihren Startverzicht mit. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) stützt diese Entscheidung.

„Gewinnen - das ist es, was wir wollen. Aber nicht um jeden Preis“, schrieben Eggert und Benecken, die vergangene Woche in Sotschi zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden waren: „Aus unserer Sicht lässt der momentane Eisausbau eine Fahrt im Doppelsitzer nur mit einem weit über das Normalmaß erhöhten Risiko zu. Wir haben es probiert…“. Wendl und Arlt sehen ein „extrem hohes und somit unkalkulierbares Risiko“, Stürze seien „quasi vorprogrammiert“. Geueke und Gamm erklärten, die Gesundheit stehe immer im Vordergrund.

Vom Verband bekamen sie Rückendeckung. „Da ich gerade bei der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg bin, kann ich mir vor Ort selbst kein Bild machen“, sagte BSD-Geschäftsführer Thomas Schwab der Deutschen Presse-Agentur: „Aber wir haben ein erfahrenes Trainer- und Betreuerteam in Winterberg vor Ort, und sie haben gestern Abend gemeinsam mit den Athleten entschieden, den Weltcupstart abzusagen. Sie haben unser vollstes Vertrauen, und wir als BSD stehen voll und ganz hinter ihrer Entscheidung.“

Das österreichische Team verzichtet sogar komplett. „Die Bahn ist in unseren Augen nicht weltcuptauglich“, sagte der der deutsche Cheftrainer und Sportdirektor des österreichischen Verbandes, René Friedl: „Das Sturz- und Verletzungsrisiko ist speziell im unteren Bereich sehr hoch, ich trage die Verantwortung und bin nicht bereit, die Gesundheit meiner Athleten aufs Spiel zu setzen.“

Die Veranstalter rätseln, warum sich die Bahn in einem solchen Zustand befindet, ergriffen aber Maßnahmen. Die Herren starten nun vom Damenstart, die Damen von ursprünglichen Doppelsitzer-Start. Die Doppelsitzer starten mit eingeschränkter Präparierung. „Eine komplette Absage des Weltcups stand nie zur Debatte“, versicherte Wolfgang Harder, Sprecher des Weltverbandes FIL. Bisher. Denn sollten sich die Bedingungen bis zum Samstag nicht verbessern oder sogar noch verschlechtern, wird dieser Schritt wieder diskutabel.

+++++21. Februar 2020+++++

Deutsche Doppelsitzer verzichten wegen Sicherheitsbedenken auf Winterberg

+++++16. Februar 2020+++++

Deutsche Team-Staffel siegt zum Abschluss der Rodel-WM

Die deutschen Rodler haben zum Abschluss der Weltmeisterschaft in Sotschi in der Team-Staffel den Titel gewonnen und somit für einen versöhnlichen Abschluss bei den Titelkämpfen in Russland gesorgt. Die Mannschaft um Julia Taubitz, Johannes Ludwig und die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken siegte vor Lettland und den USA. Sie profitierte davon, dass die favorisierten Russen disqualifiziert wurden.

+++++16. Februar 2020+++++

Loch ohne Podestplatz

Die deutschen Rodler um den erneut enttäuschenden Titelverteidiger Felix Loch haben bei der WM in Sotschi die erhoffte Medaille verpasst. Beim Triumph des russischen Favoriten Roman Repilow auf seiner Heimbahn fuhr Johannes Ludwig (Oberhof) als bester Deutscher auf den vierten Rang. Loch (Berchtesgaden) war indes chancenlos und kam nicht über Platz neun hinaus.

"Es ist sehr, sehr ärgerlich, es hat einfach nicht funktioniert", sagte Loch im ZDF: "Mein Start war nicht gut, aber wir müssen uns in einigen Dingen hinterfragen. Auch mit unserem Material stimmt etwas nicht, so können wir nicht weitermachen. Sonst fahren die anderen uns weiter um die Ohren."

Silber und Bronze ging an Österreich, Jonas Müller wurde Zweiter vor Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl. Ludwig hatte einen starken ersten Lauf hingelegt und lag zunächst auf Bronzekurs. Ein Fehler am Start des zweiten Durchgangs warf ihn dann zurück. Loch war am Sonntag dagegen nie auf Augenhöhe mit der Weltspitze. Der zweimalige Olympiasieger ist in diesem Winter weiterhin ohne Sieg und hält nun keinen großen Titel mehr.

Am Samstag hatte sich Julia Taubitz (Oberwiesenthal) nur der Russin Jekaterina Katnikowa geschlagen geben müssen und ist damit erneut Vize-Weltmeisterin. Für die deutschen Rodler war dieses Wochenende dennoch ein Einschnitt: Erstmals seit 1993 in Calgary bleiben sie bei einer Weltmeisterschaft ohne Goldmedaille in den Einzeldisziplinen. Angesichts der neuen Stärke des russischen Teams und der Probleme bei Loch und Co. kam ein solches Ergebnis in Sotschi nicht mehr unerwartet.

Auf die Doppelsitzer war dagegen auch auf der Bahn der Winterspiele 2014 Verlass. Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) verteidigten ihren Titel am Samstag erfolgreich, die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) holten Bronze. In den nicht-olympischen Sprints am Freitag hatten Wendl/Arlt mit Bronze die einzige deutsche Medaille geholt.