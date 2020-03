Wintersport-Telegramm 2019/20 : Hofmeister krönt Saison mit Triumph im Gesamtweltcup

Ramona Hofmeister (Archivbild. Foto: dpa/Aleksandr Kondratuk

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat als zweite Deutsche nach Amelie Kober den Triumph im Gesamtweltcup gefeiert. Im kanadischen Blue Mountain gewann die 23-Jährige aus Bischofswiesen am Sonntag wie am Vortag auch den letzten Parallel-Riesenslalom der Saison und ist mit 8260 Punkten zwei Rennen vor Schluss nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen.

Bereits am Samstag hatte Hofmeister als erste Deutsche die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin geholt. Mit ihrem insgesamt sechsten Weltcupsieg krönte sie nun vorzeitig ihre überragende Saison. Kober, Olympiazweite von Turin 2006, hatte den Gesamtweltcup 2008/09 gewonnen. Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) liegt nach den Plätzen zwei und drei am Ufer des Ontariosees in der Gesamtwertung auf dem dritten Rang.

Bei den Männern schaffte es Stefan Baumeister (Aising-Pang) nach Rang neun am Vortag am Sonntag ebenfalls aufs Podest. Erst im Finale musste sich der zweimalige WM-Dritte dem russischen Weltmeister Dmitri Loginow geschlagen geben und feierte nach zwei dritten Plätzen im Parallel-Slalom sein bestes Resultat der Saison.

+++++1. März 2020+++++

Bobfahrer Friedrich gewinnt in Altenberg und ist Rekordweltmeister

Francesco Friedrich hat in seiner Heimat endgültig den Thron des Bobsports erobert. Der Sachse gewann am Sonntag bei der WM auf seiner Hausbahn in Altenberg auch das extrem enge Vierer-Rennen, führte dabei einen deutschen Dreifachsieg an und darf sich nun Rekordweltmeister nennen - gleichauf mit dem legendären Italiener Eugenio Monti, der seine Erfolge vor rund 60 Jahren gefeiert hatte.

"Das ist Wahnsinn, mit so einem Herzschlagfinale. Wir haben das gerade so über die Klinge gebracht", sagte Friedrich in der ARD: "Es war schon sehr schwierig bei den Bedingungen. Am Ende stand die 1. Das zählt."

Der Entscheidung war eines der engsten Rennen der vergangenen Jahre vorausgegangen. Nur fünf Hundertstel lag Friedrich nach vier Läufen vor Johannes Lochner, weitere 18 Hundertstel dahinter landete Nico Walther auf dem Bronzerang.

Noch enger war es 2017 zugegangen, als Friedrich und Lochner am Königssee zeitgleich Weltmeister wurden. Damals sorgte Walther als Dritter für den ersten Dreifachsieg in der mehr als 90-jährigen WM-Geschichte, in Altenberg wiederholte das Trio nun dieses Kunststück.

Doch alles wurde am Sonntag überstrahlt von diesem historischen Sieg des Sachsen, mit dem gleich einige Bestmarken fielen. Mit insgesamt neun Titeln insgesamt im Vierer und Zweier liegt Friedrich nun gleichauf mit Monti, zudem holte er wie einst die deutsche Bob-Ikone Andre Lange dreimal in Folge Vierer-Gold. Das dritte Doppel aus Zweier- und Vierer-Titel schaffte Friedrich als Erster.

Das alles ist bemerkenswert, aber wohl längst nicht das Ende der Geschichte. Friedrich ist erst 29, für einen Bob-Piloten ist das noch kein Alter. Die einzige große Bestmarke, die ihm noch fehlt, sind die vier Olympischen Goldmedaillen von Andre Lange. Gut möglich, dass Friedrich noch die Winterspiele in Peking 2022 und in Mailand 2026 bleiben, um das zu erreichen.

Ausgerechnet auf seiner Heimbahn in Altenberg sprach allerdings lange Zeit einiges dafür, dass Friedrichs WM-Serie endet. Schon zuvor hatte Bundestrainer Rene Spies das Vierer-Rennen zum Kampf um Hundertstel erklärt und dabei ausdrücklich die internationalen Größen eingeplant: Justin Kripps aus Kanada und den Letten Oskars Kibermanis.

Und schon zur Wettkampf-Halbzeit deutete sich ein Krimi an. Die ersten fünf Starter lagen innerhalb von neun Hundertstelsekunden, die Reihenfolge: Walther, Kibermanis, Lochner, Friedrich und Kripps - der Kanadier war zeitgleich mit Friedrich, musste nach Lauf zwei aber wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel aussteigen.

In Lauf drei spitzte sich das Geschehen weiter zu. Kibermanis fiel zurück, dafür rückten die drei Deutschen näher zusammen: Friedrich und Walther gleichauf an der Spitze, Lochner nur eine Hundertstelsekunde dahinter. Auffällig dabei, dass Friedrich tendenziell mehr Fahrfehler beging als seine beiden Gegner, dank seiner starken Startzeiten aber gleichauf lag.

"Das ist geil, was alle hier abliefern", sagte Lochner, "eine Hundertstel ist quasi nichts. Da darf man eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, sonst geht es in die Hose. Kopf ausschalten und runter ins Ziel."

Das gelang dann wie so oft Friedrich am besten. Der letzte Lauf wurde zur Prüfung nicht nur im Kampf um Gold, zwei Schlitten aus dem hinteren Feld stürzten auf der schwierigen Bahn spektakulär, dazu setzte über dem Erzgebirge auch noch Regen ein, der sich wenig später in Schnee verwandelte. Pünktlich zum Finale kam Friedrich fehlerfrei durch die Eisrinne und war damit nicht zu schlagen.

Bob-Pilot Nico Walther hat nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Viererbob bei den Weltmeisterschaften in Altenberg sein Karriereende bekanntgegeben. „Das war eine spezielle WM, nämlich meine letzte“, sagte der 29-Jährige nach der Siegerehrung am Sonntag. Walther hatte in einem spannenden Finale den dritten Platz hinter seinem Vereinskollegen aus Oberbärenburg, Francesco Friedrich, und dem Stuttgarter Johannes Lochner belegt.

Mit der Medaille, die er sich vor der WM erhofft hatte, glückte dem zweimaligen Vize-Weltmeister und Silbermedaillengewinner im Vierer bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang ein erfolgreicher Abschluss einer unglücklich begonnenen Saison. Noch vor dem Saisonstart war Walther mit seinem Bob beim Training in Altenberg gestürzt und hatte sich den Halswirbel angebrochen. „Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich kurz vor der Querschnittslähmung stehe“, nannte Walther seine Beweggründe, „ich bin nicht mehr bereit, auf die letzte Hundertstel zu gehen. Es gibt wichtigeres als Sport.“

+++++1. März 2020+++++

Bob-Pilot Nico Walther erklärt Rücktritt

+++++1. März 2020+++++

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein verpasst WM-Finale

Unbeeindruckt von den heftigen Attacken des Bundestrainers hat Claudia Pechstein mit 48 Jahren ihre 24. Mehrkampf-WM über die Runden gebracht, ist aber wie schon in den Vorjahren deutlich an den Top 10 vorbeigelaufen. Für die Lichtblicke im deutschen Team sorgte bei der erstmals parallel ausgetragenen Sprint- und Mehrkampf-WM in Hamar der Inzeller Joel Dufter.

Mit Platz acht im Vierkampf-Klassement erzielte der 24-Jährige sein bislang bestes WM-Resultat und durfte nach dem ersten 1000 Metern als Zweiter zum ersten Mal in seiner Karriere das Podest besteigen. „Ich habe mich sehr gut motivieren können, nachdem ja die WM in Salt Lake City so bitter für mich verlief“, meinte Dufter, der vor 14 Tagen wegen eines Infekts nicht bei der Einzel-WM am Start stehen konnte.

Dennoch räumte Dufter ein, dass vier harte WM-Rennen an zwei Tagen für ihn „völlig ungewohnt“ waren und am Samstag ihren Tribut forderten. Daher war er als Zehnter im zweiten 1000-Meter-Rennen in 1:09,44 Minuten sogar 15 Hundertstel langsamer als Trainingsgefährte Nico Ihle, der Neunter wurde und im Vierkampf auf Platz zehn landete.

Claudia Pechstein, die für die formschwache Michelle Uhrig ohne Vorbereitung ins Feld gerutscht war, hatte mit dem WM-Ausgang nichts zu tun. Sie verpasste erwartungsgemäß das Finale über 5000 Meter und beendete ihre 24. Mehrkampf-WM - noch nie hatte eine Läuferin so viele WM-Teilnahmen verbuchen können - auf Platz 19.

„Andere wären nach den üblen Attacken des Bundestrainers vielleicht abgereist. Aber ich lasse mich nicht von Erik Bouwman beschmutzen“, erklärte Pechstein, warum sie der Bitte des Verbandes nachkam und den WM-Startplatz sicherte. Der Niederländer hatte Pechstein am Tag vor der WM heftig angegriffen, ihr „übertriebene Freundlichkeit“ vorgeworfen und der Berlinerin eine „boshafte doppelte Agenda“ und „nur Eigeninteressen“ unterstellt. Pechstein hatte sich sarkastisch für diesen „Motivationsschub“ bei Bouwman bedankt.

Beide Sprint-Titel gingen nach Japan: an Olympiasiegerin Miho Takagi und Tatsuya Shinhama, der damit eine 33 Jahre währende Durststrecke der Asiaten beendete. Zuletzt hatte Akira Kuroiwa 1987 für Japan die Sprint-WM gewonnen.

+++++1. März 2020+++++

Versöhnlicher Saisonabschluss für Rodler - Doppelsitzer und Julia Taubitz gewinnen Gesamtweltcup

Mit dem zufriedenstellenden Saisonende konnte Norbert Loch gut leben. „Ich freue mich über die Ergebnisse, weil es in der Saison doch Auf und Ab ging“, sagte der Rennrodel-Bundestrainer nach dem Weltcup-Finale am Königssee. Trotz des Umbruchs im Frauen-Team und der schwierigen Situation im starken und ausgeglichen Männer-Feld kann sich die Bilanz der deutschen Rodler durchaus sehen lassen. Zwei Weltcup-Gesamtsiege durch Julia Taubitz und den Doppelsitzern Toni Eggert/Sascha Benecken sowie der Sieg am Sonntag der Team-Staffel gingen am Ende an Deutschland. „Auch bei der WM konnten wir gut mithalten“, meinte der Bundestrainer. In Sotschi gab es zwei WM-Titel und insgesamt fünf Podestplätze.

Die Frauen und die Doppelsitzer bleiben die Sieggaranten im deutschen Rennrodelsport. Die Oberwiesenthalerin Julia Taubitz gewann am Samstag erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup und konnte damit die seit 22 Jahren andauernde Erfolgsserie der deutschen Frauen fortsetzen. Der 23-Jährigen genügte beim Finale am Königssee ein zweiter Platz hinter Teamkollegin und Überraschungssiegerin Anna Berreiter (Berchtesgaden). „Ich kann es noch gar nicht fassen. Das ist ein wundervolles Gefühl“, sagte Taubitz, die davon profitierte, dass die bislang Führende Russin Tatjana Iwanowa nur auf Rang sechs kam und im Gesamtklassement acht Punkte hinter Taubitz zurückfiel.

Bei den Doppelsitzern gab es den erwarteten deutschen Erfolg: Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) gewannen nach dem WM-Titel in Sotschi auch das Gesamtklassement im Weltcup vor ihren Teamkollegen aus Berchtesgaden Tobias Wendl/Tobias Arlt. „Das war ein geiles Finale. Man ist in solchen Situationen auch schon ein bisschen unter Druck. Aber wir haben einen guten Job gemacht“, befand Eggert, der sich mit seinem Partner zum vierten Mal nacheinander den Sieg im Klassement sichern konnte.

Selbst Felix Loch, der in dieser Saison ohne Weltcupsieg blieb, war über seinen vierten Platz am Sonntag nicht unglücklich. „Damit kann ich in dieser Saison zufrieden sein“, sagte der sechsmalige Weltmeister, der sich zum Abschluss mit Berreiter und Eggert/Benecken den Sieg in der Staffel sicherte.

++++1. März 2020+++++

Jacqueline Lölling und Alexander Gassner gewinnen Skeleton-Team-WM

Maximaler Erfolg bei der Heim-WM: Die deutschen Skeletonis haben zum Abschluss der Titelkämpfe in Altenberg auch das neue Mixed-Rennen gewonnen und damit die dritte Goldmedaille gefeiert. Bei der Premiere des Wettbewerbs am Sonntag setzten sich Jacqueline Lölling und Alexander Gassner (beide Winterberg) als "Deutschland II" durch, eine Hundertstelsekunde trennte die beiden vom kanadischen Duo Jane Channell und Dave Greszczyszyn. Valentina Margaglio und Mattia Gaspari aus Italien holten Bronze.

Für die Einzel-Weltmeister Christopher Grotheer (Oberhof) und Tina Hermann (Königssee) als "Deutschland I" reichte es überraschend nur zum fünften Platz.

Die WM war aus deutscher Sicht schon vor dem Abschluss-Rennen die erfolgreichste der Geschichte. Hermann verteidigte ihren Titel am Samstag erfolgreich, es war das vierte WM-Gold in Serie für die Frauen. Schon am Freitag hatten die sonst weniger erfolgreichen Männer völlig überraschend einen Dreifachsieg gefeiert, Grotheer gewann vor Axel Jungk (Oberbärenburg) und Gassner. Er ist damit der erste deutsche Skeleton-Weltmeister seit 20 Jahren, auch gingen erstmals seit 2000 die Titel bei Frauen und Männern an Deutschland.

Das nicht olympische Mixed-Rennen ersetzte in Altenberg erstmals den Team-Wettbewerb, der seit 2007 bei Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften ausgetragen wurde. Dabei waren jeweils zwei Skeleton- und Bobpiloten gemeinsam angetreten. Deutschland gewann das Show-Rennen achtmal.

+++++1. März 2020+++++

Langlauf-Staffel überzeugt mit Platz fünf in Lahti

Die deutschen Skilangläuferinnen haben sich in starker Verfassung im Weltcup zurückgemeldet und in der 4x5-km-Staffel Platz fünf belegt. Das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) lag dabei zwar 2:15 Minuten hinter Sieger Norwegen zurück, Schweden auf Platz drei (+1:55,2) und Russland auf Platz vier (+1:55,3) waren aber bis in die Schlussphase in Reichweite für den Vierer um Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die bereits am Samstag mit Platz acht über 10 km überzeugt hatte.

Norwegen mit Starläuferin Therese Johaug, die bei ihrem 10-km-Triumph mit ihrem 62. Sieg in Distanzrennen zur alleinigen Rekordhalterin geworden war und im 17. Distanzrennen der Saison den 15. Sieg gefeiert hatte, setzte sich mit 30,3 Sekunden Vorsprung auf Finnland durch.

Das deutsche Langlauf-Team hatte sich nach den Heim-Rennen in Oberstdorf Ende Januar aus dem Weltcup zurückgezogen und auf den Strecken der WM 2021 trainiert sowie dort die deutschen Meisterschaften ausgetragen.

+++++29. Februar 2020+++++

Snowboarderin Hofmeister gewinnt als erste Deutsche die kleine Kristallkugel

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im kanadischen Blue Mountain ihren vierten Saisonsieg im Parallel-Riesenslalom gefeiert und damit vorzeitig als erste Deutsche die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin gewonnen. Im Finale setzte sich die 23-Jährige aus Bischofswiesen in einem deutschen Duell gegen Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) durch. "Unglaublich, das war meine Traumvorstellung. Ich brauche sicher ein paar Tage, um das zu realisieren", sagte Hofmeister nach dem "coolen Rennen".