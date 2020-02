Wintersport-Telegramm 2019/20 : Snowboarderin Hofmeister gewinnt als erste Deutsche die kleine Kristallkugel

Ramona Hofmeister. Foto: dpa/Aleksandr Kondratuk

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im kanadischen Blue Mountain ihren vierten Saisonsieg im Parallel-Riesenslalom gefeiert und damit vorzeitig als erste Deutsche die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin gewonnen. Im Finale setzte sich die 23-Jährige aus Bischofswiesen in einem deutschen Duell gegen Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) durch. "Unglaublich, das war meine Traumvorstellung. Ich brauche sicher ein paar Tage, um das zu realisieren", sagte Hofmeister nach dem "coolen Rennen".

Vor dem letzten Saisonlauf am Sonntag an gleicher Stätte liegt Hofmeister mit 5300 Punkten uneinholbar vor der zweitplatzierten Schweizerin Julie Zogg (2800). "Ich freue mich schon auf die Siegerehrung, wenn ich die Kristallkugel bekomme", sagte Hofmeister, die zudem nach ihrem insgesamt fünften Sieg in diesem Winter auch nach dem Triumph im Parallel-Gesamtweltcup greift. Hier liegt Hofmeister vor den letzten drei Rennen mit 7260 Zählern deutlich vor Julie Zogg (5400). Als einzige Deutsche hatte dieses Kunststück Amelie Kober in der Saison 2008/09 geschafft.

Ramona Hofmeister präsentierte sich in Blue Mountain am Ufer des Ontariosees, im Weltcup erstmals Schauplatz eines Parallel-Events, in herausragender Form. Nachdem sie im Achtelfinale die Chinesin Dong Xue und im Viertelfinale Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) mit mehr als drei Sekunden Vorsprung ausgeschaltet hatte, schied ihre österreichische Gegnerin Daniela Ulbing im Halbfinale aus. Im Endlauf ließ Hofmeister dann auch Jörg keine Chance und lag im Ziel 1,76 Sekunden vorn.

Bei den Männern belegte der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister (Aising-Pang) beim Sieg des zweimaligen Weltmeisters Benjamin Karl (Österreich) den neunten Platz.

+++++28. Februar 2020+++++

Deutsche Männer holen historischen Dreifach-Sieg bei Skeleton-WM

Die deutschen Skeleton-Männer haben bei der Heim-WM in Altenberg für ein Herzschlagfinale gesorgt und völlig überraschend einen historischen Dreifach-Sieg gefeiert. Ausgerechnet Christopher Grotheer (Oberhof) holte am Freitag nach vier Läufen Gold, der 27-Jährige war nur als Nachrücker in den Kader gekommen und hatte in diesem Winter keinen einzigen Weltcup bestritten. Nun ist er der erste deutsche Weltmeister seit 20 Jahren.

"Das ist eine Gefühlsexplosion, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier so mithalten kann", sagte Grotheer, der es im Herbst nicht in den deutschen Weltcup-Kader geschafft hatte und stattdessen im unterklassigen Europacup gestartet war: "Das war nicht alles einfach, es haben so viele Leute an mir gezweifelt. Genau denen habe ich es jetzt gezeigt."

Hinter Grotheer komplettierten Geheimfavorit Axel Jungk (Oberbärenburg/+0,02) und Alexander Gassner (Winterberg/+0,05) das Podest, lediglich fünf Hundertstelsekunden trennten das Trio. Jungk ist damit zum zweiten Mal nach 2017 Vize-Weltmeister, für Gassner ist es die erste WM-Medaille.

Junioren-Weltmeister Felix Keisinger (Königssee/+0,80) landete bei seinem WM-Debüt auf einem sehr guten fünften Rang hinter Titelverteidiger und Rekordweltmeister Martins Dukurs (Lettland). Keisinger war damit auch schneller als Olympiasieger Yun Sung-bin (Südkorea), der Sechster wurde.

Deutsche Weltmeister im Skeleton der Männer sind eine Seltenheit, nach Willi Schneider (1998) und Andy Böhme (2000) ist Grotheer erst der dritte. Einen deutschen Dreifachsieg gab es noch nie.

Bei den zuvor 27 Skeleton-Weltmeisterschaften hatte dies überhaupt erst eine Nation geschafft: 1991 gelang es den Österreichern auf der Heimbahn in Igls. Bei den Frauen hatte Deutschland durch Tina Hermann, Jacqueline Lölling und Sophia Griebel vor einem Jahr bei der WM in Whistler für diese Premiere gesorgt.

In Altenberg fällt die Entscheidung im Frauenrennen am Samstagvormittag, das deutsche Trio tut sich teilweise überraschend schwer. Nach zwei der vier Läufe liegt Hermann (Königssee/+0,63) auf Rang zwei hinter der Schweizerin Marina Gilardoni. Lölling (Winterberg/+1,10) ist Fünfte, Griebel (Suhl/+1,54) hat Platz sieben inne.

+++++27. Februar 2020+++++

Eisschnelllauf-Bundestrainer Bouwman rechnet mit Pechstein ab - „boshaft“, „peinlich“

"Boshaft", "peinlich", "populistisch": Bundestrainer Erik Bouwman hat in einer Generalabrechnung die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein auf Schärfste attackiert und die nächste Schlammschlacht im deutschen Eisschnelllauf eingeläutet.

In einem Brandbrief, den die Bild veröffentlichte, übte der Niederländer heftige Kritik am Charakter der 48-Jährigen und sprach auch ihrem Lebensgefährten Matthias Große die Eignung für das von ihm angestrebte Präsidentenamt im deutschen Verband ab. Das Pechstein-Lager konterte mit Vergleichen zur Posse um Jürgen Klinsmann beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.

"Über ihre übertriebene Freundlichkeit könnten alle im deutschen Team kotzen. Sie trägt eine Maske mit einer boshaften doppelten Agenda", schrieb Bouwman über Pechstein. Er habe großen Respekt vor der Sportsfrau Claudia Pechstein, die Liste ihrer Erfolge sei "beeindruckend", ihre Leistungen im jetzigen Alter "außergewöhnlich", so Bouwman, ehe er relativierte: "Leider sorgt ihr Verhalten dafür, dass wir ihre Leistungen nicht mehr genießen können."

Pechstein habe "nur Eigeninteressen", sie habe "noch nie im allgemeinen Interesse gehandelt", sagte Bouwman. Er habe ihre Erfahrung für junge Athleten nutzen wollen, "doch das erwies sich als kontraproduktiv", so Bouwman: "In ihrem Schatten kann sich kein Athlet weiterentwickeln. Mit einer populistischen Propaganda versucht sie jetzt, einen Weg für ihren eigen Profit bzw. ihre Zukunft zu sichern. Alle Mittel werden eingesetzt."

Auch zu Große, der sich bei der Außerordentlichen Verbandsversammlung am 28. März in Erfurt zum Präsidenten der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) wählen lassen will, hat Bouwman eine klare Meinung. "Die Tatsache, dass ihr Freund Mathias Große mittlerweile eine ernsthafte Option auf das Amt des DESG-Präsidenten ist, ist der größte Witz, den ich je im Spitzensport erlebt habe."

Bei der Einzelstrecken-WM habe Pechstein internationale Läufer und Betreuer in die Verlegenheit gebracht, "ein Handy-Video zu drehen, um für ihren Freund zu werben", sagte Bouwman, der dies als "peinlich" bezeichnete.

Große konterte in einer ersten Reaktion bei bild.de: "Da hat Erik Bouwman aber blitzartig von Jürgen Klinsmann gelernt, wie man sich selbst disqualifiziert. Da habe ich es relativ einfach und muss nur Michael Preetz zitieren: Das ist perfide, das ist ungehörig." Wenn sein Verhalten nicht unverzüglich sanktioniert werde, sei es mehr denn je Zeit dafür, "im Verband für Ordnung zu sorgen", so Große.

Pechstein, die am Wochenende bei der Mehrkampf-WM in Hamar/Norwegen startet, meinte: "Ich bin hier bei einer WM und konzentriere mich auf den Sport. Vielen Dank an den Bundestrainer, dass er mich mit seiner Wortmeldung unmittelbar vor dem Beginn der Wettkämpfe bestmöglich unterstützt."

Der für den Langstreckenbereich zuständige Niederländer Bouwman hatte Pechstein vor der Saison mitgeteilt, dass er "keinen Bock" darauf habe, dass sie zu seiner Trainingsgruppe gehöre. Es entbrannte ein heftiger Disput, Pechstein forderte eine Entschuldigung und trainierte in der Folge mit der polnischen Mannschaft. Am Rande des Weltcups in Nagano im Dezember waren laut DESG "Differenzen in einem persönlichen Gespräch beigelegt" worden. Das Thema sei damit für beide abgehakt, die volle Konzentration gelte dem Sport.

+++++27. Februar 2020+++++

Deutsche Skeletoni fahren zwei Bahnrekorde und führen bei WM-Halbzeit

Die deutschen Skeleton-Herren liegen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Altenberg auf Kurs zu einem kompletten Medaillensatz. Nach den ersten beiden Läufen am Donnerstag liegt Christopher Grotheer vom BRC Thüringen mit einer Bahnrekordzeit von 55,86 Sekunden und einer Gesamtzeit von 1:52,03 Minuten in Führung. Zweiter ist Alexander Gassner, der vor Grotheer eine Bestzeit mit 55,91 Sekunden aufgestellt hatte. Der Skeleton-Pilot vom BSC Winterberg liegt nach zwei Rennen neun Hundertstel hinter Grotheer.

Auf dem dritten Rang folgt Alex Jungk. Der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg hatte nach dem ersten Durchgang geführt, konnte im zweiten Rennen aber nicht den dritten Bahnrekord in Folge aufstellen und fiel mit einem Rückstand 0,35 Sekunden auf Grotheer auf den dritten Platz zurück. Der vierte deutsche Starter, Junioren-Weltmeister Felix Keisinger vom WSV Königssee, liegt mit einer Gesamtzeit von 1:53,01 auf dem sechsten Rang.

Die Medaillen werden nach den letzten beiden Rennen am Freitag ab 13.00 Uhr vergeben. Zuvor starten die Frauen mit ihren ersten beiden Läufen (09.30 Uhr).

+++++23. Februar 2020+++++

Bobpilotin Nolte will nach Sturz nicht mehr in Altenberg fahren

Nach ihrem schweren Sturz bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Altenberg befindet sich Bobpilotin Laura Nolte vom RSC Winterberg auf dem Weg der Besserung. „Körperlich ist soweit alles gut, hier und da habe ich eine Wunde, am Knie zum Beispiel, aber das ist zweitrangig. Es ist eher der Kopf, der mir Sorgen bereitet. Ich bin ziemlich enttäuscht“, sagte Nolte in einem Interview mit dem „Münchner Merkur“ (Dienstag).

Die 21 Jahre alte Sportsoldatin war im zweiten Lauf des Zweierbob-Wettbewerbs am vergangenen Freitag kopfüber über die Ziellinie gerutscht und konnte anschließend nicht mehr an den Start gehen. In Altenberg wolle sie vorläufig nicht an den Start gehen. „Ich bin kein bisschen ängstlich. Ich bin ja auch nach den Trainingsstürzen immer wieder eingestiegen. Trotzdem werde ich in diesem Jahr nicht mehr in Altenberg fahren. Das wäre zu viel. Nächstes Jahr werde ich wieder hier her kommen – und wissen was ich kann.“

+++++23. Februar 2020+++++

Friedrich zum sechsten Mal in Serie Zweier-Weltmeister

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich hat bei seiner Heim-WM in Altenberg Zweier-Gold gewonnen und damit Sportgeschichte geschrieben. Der Sachse holte zum sechsten Mal nacheinander den Titel im kleinen Schlitten, eine solche Serie hatte es noch nie gegeben. Die bisherige rund 60 Jahre alte Bestmarke von fünf Erfolgen in Serie stammte vom Italiener Eugenio Monti.

Friedrich gewann am Sonntag nach vier Läufen souverän und führte dabei einen deutschen Doppelsieg an. Johannes Lochner (Stuttgart) fuhr auf den zweiten Rang, Friedrichs Oberbärenburger Klubkollege Nico Walther fiel im vierten Lauf noch hinter Europameister Oskars Kibermanis aus Lettland auf Rang vier zurück. Junioren-Weltmeister Richard Oelsner (Oberbärenburg) trug als Fünfter zum sehr starken deutschen Ergebnis auf der Heimbahn bei.

Durch seinen erneuten WM-Triumph im Zweier kann Friedrich am kommenden Wochenende im Viererbob gleich einige weitere Rekorde brechen oder egalisieren: Mit dem nächsten Sieg wäre er dreimal in Folge Doppel-Weltmeister im Zweier und Vierer, das gab es noch nie. Drei Vierer-Triumphe in Serie hat bislang nur Deutschlands Bob-Ikone Andre Lange (2003 bis 2005) eingefahren. Mit dann insgesamt neun WM-Siegen (Zweier und Vierer) würde Friedrich zudem Montis Rekord einstellen.

+++++22. Februar 2020+++++

Johaug dominiert Ski Tour der Langläufer

Die Norwegerin Therese Johaug hat die erstmals ausgetragene Ski Tour der Langläufer deutlich gewonnen und ihre Dominanz im abschließenden Verfolgungsrennen noch einmal deutlich unter Beweis gestellt. Die 31-Jährige lag nach den zehn Kilometern in Trondheim am Sonntag über 3:40 Minuten vor ihren Teamkolleginnen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Oestberg, die das Podest komplettierten.

Damit hat Johaug, die schon mit einem deutlichen Vorsprung ins Rennen gegangen war, auch die abschließende Etappe des neuntägigen Events in Skandinavien beherrscht. Deutsche Starter waren bei der gesamten Ski Tour nicht mit von der Partie. Bundestrainer Peter Schlickenrieder trainierte stattdessen mit den Athleten in Oberstd

+++++23. Februar 2020+++++

Skicrosserin Maier fährt auf das Podest

Skicrosserin Daniela Maier ist beim vorletzten Weltcup des Winters in Sunny Valley/Russland zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Podium gefahren. Die 23-Jährige aus Urach wurde beim Sieg der früheren Weltmeisterin Fanny Smith (Schweiz) Dritte. Kurz vor Weihnachten war Maier in Innichen/Südtirol ebenfalls Dritte geworden.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen für die deutschen Herren. Alle gestarteten Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) schieden bereits im Achtelfinale aus. Am 14. März steigt für die Skicrosser das Weltcupfinale in Veysonnaz in der Schweiz.

+++++22. Februar 2020++++

Dritter Saisonsieg für Rodler Ludwig in der Sturz-Rinne von Winterberg

In Abwesenheit einiger Spitzenfahrer hat sich Johannes Ludwig aus Oberhof beim umstrittenen Rodel-Weltcup in Winterberg den dritten Saisonsieg gesichert. Der 34-Jährige verbesserte sich am Samstag damit im Gesamtklassement auf Rang vier. Für den Gesamtsieg kommt Ludwig aber nicht mehr in Frage. Auf der verkürzten Strecke setzte sich Ludwig mit zwei guten Läufen vor Kristers Apartjos (Lettland) und Teamkollege Sebastian Bley (Suhl) durch. Im Gegensatz zu den Frauen gab es im Männer-Rennen einige Stürze, die aber allesamt glimpflich ausgingen.

+++++22. Februar 2020+++++

Friedrich schockt Konkurrenz im Zweierbob – vier Deutsche bei WM vorn

Bob-Pilot Francesco Friedrich hat bei der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg auf dem Weg zum sechsten WM-Titel im Zweierbob in Folge die Konkurrenz geschockt. Mit 54:00 Sekunden verbesserte der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg im ersten Lauf am Samstag den bisher von ihm gehaltenen Bahnrekord gleich um eine knappe halbe Sekunde. Nach einem weiteren guten Rennen in 54,09 Sekunden sowie einer Gesamtzeit von 1:48,09 Minuten geht der 29-Jährige mit dem Riesenvorsprung von über neun Zehntelsekunden in die abschließenden Durchgänge am Sonntag (14.30 und 16.00 Uhr/ARD).

Hinter Friedrich platzierten sich die weiteren drei deutschen Bobteams. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther belegt in 1:49,03 Minuten den zweiten Platz vor dem Stuttgarter Johannes Lochner (1:49,18). Lokalmatador Richard Oelsner fiel um einen Rang nach dem ersten Lauf zurück (1:49,19), der nach dem ersten Rennen hinter Friedrich platzierte Lette Oskars Kibermanis (1:49,21) sogar um drei Plätze. Mitfavorit Justin Kripps (1:49,60) aus Kanada liegt nach zwei Rennen auf einem für ihn enttäuschenden neunten Platz.

+++++22. Februar 2020+++++

Taubitz beim Boykott-Weltcup der Rodler auf Rang drei