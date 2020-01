Wintersport-Telegramm 2019/20 : Siegesserie von Snowboarderin Hofmeister gerissen

Ramona Hofmeister. Foto: dpa/Gian Ehrenzeller

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Die beeindruckende Siegesserie von Snowboarderin Ramona Hofmeister ist gerissen. Die Olympia-Dritte aus Bischofswiesen musste sich nach zuletzt vier Einzel-Siegen in Serie beim Parallel-Riesenslalom in Rogla/Slowenien mit Platz zwei zufrieden geben.

"Ich könnte glücklicher nicht sein", sagte die 23-Jährige dennoch: "Schon wieder Podest, schon wieder Finale - was will man mehr? Momentan macht mir einfach Spaß, was ich mache."

Hofmeister erreichte in ihren Läufen mit souveränen Erfolgen das Finale, rutschte dort in Führung liegend jedoch weg und musste sich Olympiasiegerin Ester Ledecka geschlagen geben. "Ich war in meinem Renn-Tunnel und kann gar nicht genau sagen, was passiert ist", sagte sie.

Ledecka, vor wenigen Tagen in Bad Gastein noch Zweite hinter Hofmeister, schrieb mal wieder Sportgeschichte: Die Tschechin ist die erste Athletin, die in einem Winter Weltcup-Siege im Skirennlauf und Snowboard holte. Im Dezember gewann die 24-Jährige, die 2018 Olympia-Gold im Parallel-Rennen und im Super-G geholt hatte, die Abfahrt von Lake Louise/Kanada.

Selina Jörg (Sonthofen) scheiterte wie Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) im Achtelfinale. In der Männer-Konkurrenz blieb der WM-Dritte Stefan Baumeister (Aising-Pang) bereits in der Qualifikation hängen. Der Italiener Edwin Coratti holte seinen dritten Weltcup-Sieg.

+++++18. Januar 2020+++++

Deutscher Erfolg bei Premiere im Rodel-Doppelsitzer der Frauen

Die Premiere des Rodel-Doppelsitzers der Frauen in einem olympischen Wettbewerb haben Jessica Degenhardt und Vanessa Schneider (beide 17) gewonnen. Bei den Jugend-Winterspielen auf der Natureisbahn in St. Moritz setzten sich die Altenbergerin und Sonnebergerin am Samstag durch. Zuvor hatte Timon Grancagnolo (16/Chemnitz) Bronze im Einzelwettbewerb geholt. Für das deutsche Team waren es bereits die Rodel-Medaillen vier und fünf bei den noch bis zum Dienstag laufenden Wettbewerben in der Schweiz.

+++++18. Januar 2020+++++

Rodlerin Julia Taubitz holt EM-Silber in Lillehammer - Herren enttäuschen

Rodlerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) hat ihren ersten EM-Titel knapp verpasst und im norwegischen Lillehammer die Silbermedaille geholt. Die 23 Jahre alte Vize-Weltmeisterin musste sich am Samstag ihrer Dauerrivalin Tatjana Iwanowa (Russland) trotz Bestzeit im ersten Lauf geschlagen geben, nach zwei Durchgängen betrug ihr Rückstand als Dritte 0,142 Sekunden.

"Wenn man nach dem ersten Lauf führt, möchte man die Führung natürlich behalten. Deshalb war ich im ersten Moment schon ein bisschen enttäuscht", sagte Taubitz: "Die Trainingswoche lief nicht so prickelnd für mich, deswegen bin ich mit der Silbermedaille aber schon sehr zufrieden."

Zweite wurde die Amerikanerin Summer Britcher (+0,117 Sekunden), die nicht für die EM-Wertung berücksichtigt wurde. Der Wettbewerb in Norwegen ist gleichzeitig Teil des Rodel-Weltcups. Im Gesamtweltcup baute Iwanowa (582 Punkte), die zum vierten Mal Europameisterin wurde, ihre Führung auf Taubitz (550) etwas aus.

Die deutschen Doppelsitzer mussten indes eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) wurden nach vielen Fehlern nur Siebte, für die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) reichte es nur zu Platz acht, Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg) belegten Rang zehn.

Damit endete auch der Erfolgslauf bei Europameisterschaften nach fünf Siegen in Serie. Zuletzt waren die deutschen Doppelsitzer vor sechs Jahren in Sigulda/Lettland nicht auf dem Podium vertreten. Das russische Duo Alexander Denisew/Wladislaw Antonow holte sich den EM-Titel.

Taubitz, die derzeit alle deutschen Medaillen-Hoffnungen trägt, feierte dagegen einen Monat vor der WM in Sotschi (14. bis 16. Februar) ein Erfolgserlebnis. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und die Olympiazweite Dajana Eitberger legen Babypausen ein, Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner hat ihre Karriere beendet.

Die deutschen Nachwuchshoffnungen hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun. Jessica Tiebel (Altenberg) konnte mit Platz zehn dennoch zufrieden sein. Anna Berreiter (Berchtesgaden) wurde 13., Cheyenne Rosenthal (Winterberg) kam nicht über Platz 23 hinaus.

+++++18. Januar 2020+++++

Erster Saisonsieg für Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka

Im fünften Rennen hat Bob-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen ihren ersten Weltcupsieg eingefahren. Mit der Gladbecker Anschieberin Annika Drazek gewann sie am Samstag bei heftigem Schneefall den Weltcup in Innsbruck-Igls dank Startbestzeiten und guten Fahrten mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor den Winterbergerinnen Laura Nolte und Erline Nolte. Dritte wurde die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada, die nach Streitereien mit dem Verband nun für die USA startet. Die WM-Zweite Stephanie Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg landete mit Ann-Christin Strack vom BC Stuttgart Solitude auf Platz fünf.

+++++18. Januar 2020+++++

Beeindruckender Sieg für Langläuferin Johaug - Notz belegt Rang 17

Die Norwegerin Therese Johaug dominiert weiter den Langlauf-Weltcup und hat ihre Gesamtführung mit dem nächsten Sieg erneut ausgebaut. Johaug lief die 10 Kilometer in der freien Technik im tschechischen Nove Mesto am Samstag in 23:51,6 Minuten, die 31 Jahre alte Gelb-Trägerin hängte die gesamte Konkurrenz damit um mehr als eine halbe Minute ab. Die Russin Natalia Neprjajewa (+32,7 Sekunden) und Johaugs Landsfrau Heidi Weng (+40,3 Sekunden) komplettierten das Podest.

Für das deutsche Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder blieben Top-10-Platzierungen aus, zwei Athletinnen sicherte sich Weltcup-Punkte. Für Victoria Carl, die zuletzt wegen einer Ellbogenprellung fehlte, reichte es zu Rang 20, Katharina Hennig belegte den 22. Platz.

Bei den Männern siegte der Russe Alexander Bolschunow über die 15 Kilometer in der freien Technik und ließ damit Iivo Niskanen (Finnland) und Sjur Roethe aus Norwegen hinter sich. Bester Deutscher wurde Florian Notz auf Rang 17. Auch für Jonas Dobler (21.) gab es Weltcup-Punkte.

+++++17. Januar 2020+++++

Skeleton-Pilotin Lölling rast mit Bahnrekord zum zweiten Saisonsieg

Die deutsche Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling ist beim Weltcup in Innsbruck mit Bahnrekord zu ihrem zweiten Saisonsieg gerast. Der Olympia-Zweiten gelang in 53,62 Sekunden ein fantastischer zweiter Lauf, nach welchem sich die Winterbergerin noch vom vierten auf den ersten Platz vorschob. Die Führende nach dem ersten Lauf, Janine Flock aus Österreich, lag am Ende lediglich 0,02 Sekunden hinter Lölling. Megan Henry (USA/+0,26) wurde Dritte.

"Ich hatte mir fest vorgenommen, zwei konstant gute Läufe zu treffen. Ich kann es gar nicht glauben", sagte Lölling. Die 24-Jährige baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup aus, in vier der bisherigen fünf Rennen stand sie in dieser Saison auf dem Podium.

Beim Saisonauftakt in Lake Placid hatte Lölling Anfang Dezember triumphiert, an selber Stelle folgte ein zweiter Platz, zudem fuhr sie in La Plagne in der Vorwoche auf den dritten Platz. Einzig bei ihrem Heim-Weltcup in Winterberg hatte sie das Treppchen als Vierte verpasst.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee/+0,53) fuhr in Österreich auf den fünften Platz, direkt dahinter landete Susanne Kreher (Oberbärenburg/+0,58) als Sechste.

Die Männer hatten zuvor das Podium klar verpasst. Junioren-Weltmeister Felix Keisinger (Königssee) landete als bester Vertreter des Verbandes BSD auf dem siebten Platz. Der Rückstand auf Sieger Martins Dukurs (Lettland) betrug knapp eine Sekunde. Olympiasieger Yun Sungbin (Südkorea) und Gesamtweltcupsieger Alexander Tretjakow (Russland) komplettierten das Podest.

Alexander Gassner (Winterberg) belegte den zehnten Platz, besonders Axel Jungk (Oberbärenburg) enttäuschte: Der frühere Vizeweltmeister schloss lediglich auf Rang 14 ab.

Bei den beiden Auftakt-Weltcups in Lake Placid sowie beim anschließenden Heimrennen in Winterberg war der BSD stets mit mindestens einem Athleten auf dem Podest vertreten gewesen, das erste Saisonrennen hatte Jungk gewonnen. Nun stagnieren die Leistungen etwas. Schon beim vergangenen Weltcup in La Plagne war das Podest wie nun in Innsbruck außer Reichweite.

+++++15. Januar 2020+++++

Deutsche Snowboarder gewinnen Team-Event bei Weltcup in Bad Gastein

Die deutschen Snowboarder haben beim Weltcup in Bad Gastein den Team-Wettkampf gewonnen. In dem Parallel-Slalom setzten sich Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister am Mittwoch im großen Finale gegen die österreichischen Lokalmatadoren durch. Das Duo um die Weltcup-Gesamtführende Hofmeister, die am Abend zuvor den Einzelwettbewerb für sich entschieden und den vierten Erfolg in Serie gefeiert hatte, hatte eine gute halbe Sekunde Vorsprung auf die erfahrenen Österreicher Claudia Riegler und Andreas Prommegger.

„Heute war ein perfekter Tag, wow“, sagte Hofmeister. „Wir sind so ein starkes Team.“ Das andere deutsche Duo mit der derzeit etwas schwächelnden Riesenslalom-Weltmeisterin Selina Jörg und Elias Huber war im Achtelfinale ausgeschieden. Am Samstag stehen in Rogla in Slowenien Parallel-Riesenslaloms der Damen und Herren an.

+++++15. Januar 2020+++++

Snowboarderin Hofmeister holt vierten Weltcup-Sieg in Serie

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den vierten Sieg nacheinander im Weltcup eingefahren und ihre Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Die derzeit bärenstarke Sportlerin aus Bischofswiesen bezwang am Dienstagabend im Parallel-Slalom von Bad Gastein im Finale die jahrelang fast unschlagbare Olympiasiegerin Ester Ledecka. Die Tschechin startete in diesem Winter bislang im Ski-Weltcup und bestritt in Bad Gastein ihr erstes Snowboard-Rennen. Im entscheidenden Lauf blieb die 23 Jahre alte Hofmeister fehlerfrei, während Ledecka bei einem Tor kurz patzte und daher zurückfiel.Bei den Männern raste Stefan Baumeister als Dritter ebenfalls auf das Podest. Der 26-Jährige schlug im kleinen Finale den Routinier und Weltcup-Führenden Roland Fischnaller aus Südtirol und jubelte über seinen ersten Top-3-Rang in dieser Saison. Der Sieg ging an Fischnallers italienischen Teamkollegen Daniele Bagozza. Carolin Langenhorst verpasste als Vierte knapp das Siegertreppchen.

+++++12. Januar 2020+++++

Bob-Pilot Friedrich holt Doppel-Sieg in La Plagne

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich nimmt knapp sechs Wochen vor der Bob-WM auf seiner Heimbahn immer mehr Schwung auf. Der 29-Jährige aus Oberbärenburg gewann am Sonntag auch den Vierer-Weltcup im französischen La Plagne, einen Tag zuvor hatte er bereits das Zweier-Rennen für sich entschieden. In beiden Wertungen führt Friedrich souverän den Gesamtweltcup an.

Am Sonntag im großen Schlitten sorgte Johannes Lochner (Stuttgart) für einen Doppelsieg, für den deutschen Verband BSD ging damit ein höchst erfolgreiches Wochenende in den französischen Alpen zuende. Vor Friedrichs Zweier-Sieg hatte am Samstag schon Laura Nolte überrascht: Die deutsche Meisterin feierte bei ihrem zweiten Weltcup-Start den ersten Sieg auf der großen Bühne.

Vor allem im Vierer dürfte sich Bundestrainer Rene Spies mit Blick auf die WM (17. Februar bis 1. März) kaum Sorgen machen, in Altenberg sollten die drei etablierten deutschen Starter allesamt siegfähig sein. Europameister Lochner überzeugte mit seinem zweiten Rang in La Plagne absolut, Nico Walther wurde Vierter hinter dem Letten Oskars Kibermanis. Walther ist wegen einer Verletzung erst seit dem Jahreswechsel wieder dabei, bei der WM auf seiner Heimbahn wird mit dem Sachsen aber zu rechnen sein.

Im Zweier schaut alles auf Friedrich. Am Samstag in La Plagne landeten Kibermanis und überraschend Michael Vogt aus der Schweiz direkt hinter ihm. Auf seiner Heimbahn in Altenberg winkt dem Deutschen der sechste Zweier-Titel in Serie, das schaffte in der Geschichte des Sports noch niemand.

Ganz am Anfang ihrer Laufbahn steht Nolte. Die 21-Jährige hatte Anfang Januar ein starkes Weltcup-Debüt in Winterberg gegeben, in La Plagne feierte sie nun gleich ihren ersten Sieg vor der Kanadierin Christine de Bruin. Stephanie Schneider rundete das aus deutscher Sicht starke Ergebnis als Dritte ab.

+++++12. Januar 2020+++++

Ränge sieben und acht für Uhrig und Pechstein im EM-Massenstart

Claudia Pechstein hat ihre 22. EM-Teilnahme mit einem achten Platz im Massenstartrennen abgeschlossen. Die 47 Jahre alte Eisschnellläuferin aus Berlin holte in Heerenveen bei Zwischensprints drei Punkte und landete damit hinter der punktgleichen Teamgefährtin Michelle Uhrig, die auf Platz sieben kam. Tags zuvor hatte die fünfmalige Olympiasiegerin Pechstein über 3000 Meter den zwölften Platz belegt.

Seine dritte persönliche Bestzeit fixierte am Sonntag in Heerenveen der frühere Inline-Skater Stefan Emele. Nach den 1500 und den 500 Metern drückte er am Sonntag auch seine Bestmarke über 1000 Meter gehörig. In 1:10,07 Minuten war er auf dieser Distanz 1,26 Sekunden schneller als je zuvor und wurde Zwölfter. Beim zweiten EM-Erfolg von Weltrekordler Pawel Kulischnikow aus Russland in Bahnrekordzeit von 1:07,09 Minuten belegten Jeremias Marx (Erfurt) und Michael Roth (Mylau) die Ränge 17 und 20.

+++++12. Januar 2020+++++

Rodlerin Taubitz holt in Altenberg dritten Saisonsieg - Loch nur Dritter

Vize-Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) hat den Rodel-Weltcup auf ihrer Heimbahn gewonnen und damit für neue Spannung im Kampf um den Gesamtsieg gesorgt. Taubitz setzte sich am Sonntag im sächsischen Altenberg vor ihrer Hauptrivalin Tatjana Iwanowa (Russland) durch, nach zwei Läufen hatte Taubitz 0,172 Sekunden Vorsprung. Zur Saisonhalbzeit trennen Spitzenreiterin Iwanowa und die Deutsche an der Spitze des Klassements gerade einmal zwei Punkte.

"Auf der Heimbahn ist die Nervosität größer", sagte Taubitz in der ARD nach ihrem insgesamt dritten Erfolg im sechsten Saison-Rennen: "Hier in Altenberg habe ich das Rodeln gelernt, ich bin nirgends so oft gefahren. Wenn man dann vor der Familie und Freunden ein wichtiges Rennen fährt, dann ist das einfach ein Highlight."

Taubitz' Sieg war überraschend der einzige Erfolg bei diesem Heim-Weltcup. Bei den enttäuschenden Männern wurde der kriselnde Felix Loch (Berchtesgaden) nur Dritter, die Doppelsitzer-Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken mussten sich knapp den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller geschlagen geben. Und zum Abschluss landete auch die Teamstaffel haarscharf hinter der siegreichen russischen Mannschaft.

Bei den Frauen trägt Taubitz in dieser Saison ohnehin die deutschen Hoffnungen auf große Erfolge, dabei ist sie selbst erst 23 Jahre alt. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und die Olympiazweite Dajana Eitberger legen Babypausen ein, Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner hat ihre Karriere beendet.