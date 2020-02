Wintersport-Telegramm 2019/20 : WM-Gold für deutschen Rodel-Doppelsitzer Eggert/Benecken

Der Rodel-Doppelsitzer von Toni Eggert und Sascha Benecken. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben ihren dritten WM-Titel in Serie gefeiert. Bei den Weltmeisterschaften in Sotschi setzten sich die Thüringer am Samstag vor den Russen Alexander Denisew/Wladislaw Antonow durch, die auf ihrer Heimbahn gut eine Zehntelsekunde Rückstand hatten. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) landeten nach zwei Läufen auf dem dritten Rang (+0,142).

Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg/+0,754) belegte den neunten Platz. Mit der Fortsetzung ihrer Siegesserie auf WM-Niveau zeigten Eggert/Benecken erneut, dass sie in den vergangenen Jahren tendenziell stärker sind als die ewigen Rivalen Wendl/Arlt. Der Gesamtweltcup ging zuletzt ebenfalls dreimal nach Thüringen, auch in dieser Saison führen die beiden das Klassement auf der Zielgeraden an. Auf der größten Bühne hatten aber Wendl/Arlt zweimal die Nase vorn: Olympia-Gold ging 2014 und 2018 an die Bayern.

+++++15. Februar 2020+++++

Skeletoni Felix Keisinger gewinnt EM-Bronze - Martins Dukurs siegt

Felix Keisinger vom WSV Königssee hat sich mit einer Aufholjagd EM-Bronze im Skeleton gesichert. Der 22-Jährige belegte beim Weltcupfinale im lettischen Sigulda mit einem imposanten zweiten Lauf in 1:41,55 Minuten hinter den beiden lettischen Brüdern Martins Dukurs (1:40,09) und Tomass Dukurs (1:40,90) den dritten Platz im europäischen Klassement.

Der 35 Jahre alte Titelverteidiger Martins Dukurs hatte in beiden Läufen jeweils einen neuen Bahnrekord mit 50,15 und 49,94 Sekunden erzielt. Neben der EM konnte Dukurs zugleich seinen 54. Weltcupsieg feiern und sicherte sich mit 1665 Punkten auch den Gesamtweltcup vor Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea, der in Sigulda mit einem Rückstand von 1,06 Minuten den dritten Rang vor Keisinger belegt hatte.

Alexander Gassner vom BSC Winterberg belegte mit 1:41,55 Minuten den sechsten Platz. Im Gesamtweltcup verteidigte Keisinger seinen vierten Platz vor seinen Teamkollegen Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg und Gassner.

Jungk, der im vergangenen Jahr noch EM-Silber gewonnen hatte, verzichtete auf einen Start beim Weltcupfinale, um sich auf die Weltmeisterschaften im heimischen Altenberg vom 27. Februar bis 1. März vorzubereiten.

+++++15. Februar 2020+++++

Das bringt der Wintersport-Tag am Samstag

Bei der Biathlon-WM in Antholz kommt es im Männer-Sprint zum ersten Giganten-Treffen. Auch die Rodler und die Eisschnellläufer kämpfen um WM-Titel. Im Bob und Skeleton stehen Europameisterschaft an. Bei den Alpinen geht es um Weltcup-Punkte.

BIATHLON - Weltmeisterschaften in Antholz, Italien

Sprint, Männer 14.45 Uhr (ZDF und Eurosport)

Ex-Weltmeister Benedikt Doll gehört zum Favoritenkreis beim ersten Biathlon-Showdown im italienischen Antholz. Der Schwarzwälder will im Männer-Sprint den Dominatoren Johannes Thingnes Bö aus Norwegen und Martin Fourcade aus Frankreich ein Schnippchen schlagen. „Ich versuche, einen rauszuhauen, so dass es hoffentlich fürs Podest reicht“, sagt der 29-Jährige. Außenseiterchancen hat Arnd Peiffer, immerhin Olympiasieger über die Zehn-Kilometer-Distanz und 2011 Sprint-Titelträger. Johannes Kühn und Philipp Horn komplettieren das deutsche Team.

SKI ALPIN -Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien

Riesenslalom, Damen

1. Durchgang 10.00 Uhr (ZDF und Eurosport)

2. Durchgang 13.00 Uhr (ZDF und Eurosport)

Nach dem verletzungsbedingtem Aus von Viktoria Rebensburg bleibt im deutschen Team nur noch Lena Dürr als Riesenslalom-Fahrerin übrig. Die Bayerin überzeugte in der Saison aber nicht - sie schaffte es nur beim ersten Rennen in Sölden in den 2. Durchgang. Weil Mikaela Shiffrin (USA) aus privaten Gründen ebenfalls verzichtet, sind Federica Brignone aus Italien und die slowakische Weltmeisterin Petra Vlhova Favoriten.

SKIFLIEGEN -Einzel, Herren, Weltcup in Bad Mitterndorf, Österreich

11.00 Uhr (ARD und Eurosport)

Für die Skispringer steht am Samstag der erste Skiflug-Weltcup des Winters an. Der Wettkampf am Kulm in Österreich ist für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher auch eine erste Standortbestimmung mit Blick auf den ausstehenden Winter-Höhepunkt zum Ende der Saison: Die Skiflug-WM vom 19. bis zum 22. März im slowenischen Planica. Eine Woche nach dem Heim-Triumph in Willingen will Stephan Leyhe auch beim Fliegen seine Top-Form unter Beweis stellen. Gespannt darf man auch auf den Auftritt von Flug-Experte Markus Eisenbichler sein, der zuletzt nicht überzeugte.

EISSCHNELLLAUF -Weltmeisterschaften in Salt Lake City, USA

1000 Meter/5000 Meter Damen, 1000 Meter/Team-Verfolgung Herren

20.30 Uhr (ZDF am Sonntag ab 12.00 Uhr als Zusammenfassung)

In ihrem insgesamt 53. Rennen bei Einzelstrecken-Weltmeisterschaften hat sich Claudia Pechstein wenige Tage vor ihrem 48. Geburtstag über 5000 Meter die Top Acht als Ziel gesetzt. Nico Ihle und Joel Dufter wollen über 1000 Meter in der Weltspitze laufen, auch wenn die bisherigen Saisonergebnisse der beiden Eissprinter noch nicht komplett überzeugen konnten.

RODELN - Weltmeisterschaften in Sotschi, Russland

Doppelsitzer/Einsitzer Frauen

11.40/14.15 (ZDF/Eurosport 2)

Bei den zwei WM-Entscheidungen am zweiten Wettkampftag hoffen die deutschen Rodler auf den ersten Sieg. Im Doppelsitzer-Wettbewerb kämpfen die beiden deutschen Duos Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt, die im Vorjahr Weltmeister und WM-Zweite wurden, um die vorderen Ränge. Bei den Frauen könnte die WM-Zweite des Vorjahres Julia Taubitz ganz vorne mitfahren, allerdings genießt die russische Konkurrenz um die Gesamtweltcup-Führende Tatjana Iwanowa auf der Bahn im Sliding Center Sanki in Krasnaja Poljana den nicht unwichtigen Heimvorteil.

BOB -Europameisterschaft/Weltcupfinale in Sigulda, Lettland

Zweierbob

15.30 Uhr/1. Lauf, 17.00 Uhr, 2. Lauf (ZDF ab 17.25 Uhr)



Doppelweltmeister Francesco Friedrich hat in den bisherigen sechs Zweierbob-Rennen vier Siege und zwei zweite Plätze eingefahren. Nachdem der Pilot aus Oberbärenburg bereits als Gesamtsieger im Viererbob feststeht, will er jetzt die Zweierwertung gewinnen, erneut den Gesamtweltcup und den EM-Titel verteidigen. „Der Gesamtweltcup ist schon wichtig, weil es ja auch um den Startplatz bei der WM geht“, sagt er.

SKELETON - Europameisterschaft/Weltcupfinale in Sigulda, Lettland

Männer

11.00 Uhr/1. Lauf 1, 12.45 Uhr/2. Lauf

Der Lette Martins Dukurs ist EM-Titelverteidiger und Weltcup-Spitzenreiter. Er wird vor allem von dem Alexander Tretiakov gefordert. Axel Jungk ist nicht dabei, bereitet sich lieber auf die anstehende Heim-WM im sächsischen Altenberg vor. Alexander Gassner und Felix Keisinger dagegen sind in Lettland dabei.

LANGLAUF - Weltcup in Östersund, Schweden

Freistil, Damen (10 km), 13.30 Uhr (Eurosport)

Freistil, Herren (15 km), 16.10 Uhr (Eurosport)

Für die Langläufer beginnt in Östersund die Ski Tour 2020 durch Schweden und Norwegen. Sechs Wettkämpfe in neun Tagen warten auf die Sportler. Los geht's mit Freistilrennen. Deutsche Sportler sind bei der Ski Tour nicht dabei. Die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder ist zum Training in der Heimat geblieben.

+++++15. Februar 2020+++++

Patrick Beckert gewinnt Bronze bei Eisschnelllauf-WM

Eisschnellläufer Patrick Beckert hat bei der Einzelstrecken-WM in Salt Lake City nach einem furiosen Schlussspurt die Bronzemedaille gewonnen. Der 29-Jährige aus Erfurt verbesserte im 10.000-m-Rennen auf dem schnellsten Eis der Welt in 12:47,934 Minuten seinen eigenen deutschen Rekord um fast fünf Sekunden und holte sein insgesamt drittes WM-Bronze über die längste Einzelstrecke nach 2015 und 2017.

"Ich bin mega froh, dass alles geklappt hat", sagte Beckert: "Einen großen Anteil an der Medaille hat mein Bruder Pedro, der sich jeden Tag im Training mit mir quälen muss. Also gehört die Medaille den Beckert Brothers." Im vergangenen Jahr hatte Patrick Beckert die Bronzemedaille bei der Heim-WM in Inzell noch um zwei Tausendstelsekunden verpasst.

Gold ging an den Kanadier Graeme Fish, der in 12:33,867 Minuten den Weltrekord um fast zweieinhalb Sekunden verbesserte. Der frühere Rekordhalter Ted-Jan Bloemen (12:45,014) komplettierte einen kanadischen Doppelsieg, erstmals seit Einführung der Einzelstrecken-Weltmeisterschaften 1996 stand kein Niederländer auf dem obersten Podest.

Über 500 m belegte Nico Ihle (Chemnitz) in persönlicher Saisonbestleistung von 34,656 Sekunden den 18. Platz, Hendrik Dombek (München) stürzte, Joel Dufter (Inzell) trat wegen eines leichten Infekts nicht an. "Das war ein super Warm-up für die 1000 m", sagte Ihle. Den Weltmeistertitel holte sich der Russe Pawel Kulischnikow (33,72).

+++++14. Februar 2020+++++

Mariama Jamanka als Bob-Europameisterin entthront

Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) und die WM-Zweite Stephanie Schneider (Oberbärenburg) haben eine Woche vor der Heim-WM einen herben Dämpfer kassiert. Bei der Europameisterschaft im lettischen Sigulda, zugleich letzter Weltcup des Winters, verpasste Titelverteidigerin Jamanka mit Anschieberin Erline Nolte als Vierte eine Medaille um 0,11 Sekunden. Auch Schneider und Anschieberin Lisette Thöne hatten sich mehr ausgerechnet als Bronze, zumindest aber sicherte sich das Duo mit diesem Resultat erstmals den Gesamtweltcup.

Der EM-Titel ging überraschend an Nadeschda Sergejewa/Elena Mamedowa aus Russland, die erstmals bei einem Weltcup triumphierten. Silber holten sich die Rumäninnen Andreea Grecu/Ioana Georghe. Anna Köhler und Tamara Seer (Winterberg) kamen nicht über Rang elf hinaus.

Die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries (USA) trat im letzten Rennen der Weltcup-Saison nicht an, um sich auf die WM in Altenberg vorzubereiten und verlor damit noch ihre Spitzenposition in der Gesamtwertung an Schneider.

Im Bobsport werden die Europameister im Rahmen eines Weltcups ermittelt, die nicht-europäischen Starter werden zu diesem Zweck aus dem Ergebnis genommen. Bei der 17. Europameisterschaft der Frauen ging erst zum zweiten Mal der Titel nicht an eine Deutsche.

Die Weltmeisterschaften in Altenberg beginnen am kommenden Freitag mit den ersten beiden Läufen der Frauen, Jamanka geht auch dort als Titelverteidigerin an den Start.

+++++14. Februar 2020+++++

Loch erneut heftig geschlagen - kein deutsches Gold in den Sprints

Die deutschen Rodler um Felix Loch haben zum Auftakt der Rodel-WM in den Sprintwettbewerben bitter enttäuscht und die Goldmedaillen klar verpasst. Der kriselnde Rekordweltmeister Loch erlebte am Freitag einen weiteren Absturz und landete nur auf Rang 13 von 15 Startern. Die deutschen Frauen um Hoffnungsträgerin Julia Taubitz verpassten ebenfalls das Podest, bei den Doppelsitzern fuhren die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) immerhin zu Bronze.

Keine Chance hatten alle deutschen Starter gegen die Lokalmatadoren aus Russland. Bei den Männern gewann der Gesamtweltcupführende Roman Repilow vor Olympiasieger David Gleirscher aus Österreich und dem Italiener Dominik Fischnaller.

Der Berchtesgadener Loch, der in dieser Saison noch ohne Sieg ist, leistete sich auf dem kurzen Teilstück einen Fahrfehler mit Bandenkontakt und hatte dadurch keine Chance mehr. Sebastian Bley (Suhl) belegte noch hinter ihm den 14. Rang.

Die Entscheidung im nicht-olympischen Sprint fällt in nur einem Lauf, die Zeitmessung beginnt mit fliegendem Start etwa 100 Meter nach der Startrampe. Der noch junge Wettbewerbe war in Sotschi erst zum vierten Mal Teil einer WM.

Bei den Frauen fuhr Taubitz (Oberwiesenthal) auf den respektablen vierten Platz. Vor der 23-Jährigen holten Jekaterina Katnikowa und Tatjana Iwanowa einen russischen Doppelerfolg, die Lettin Eliza Cauce wurde Dritte.

Auch im Sprint der Doppelsitzer hatte ein russisches Duo die Nase vorn, Alexander Denisew/Wladislaw Antonow gewannen vor den Italienern Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner. Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) mussten ihren Titel abgeben, die Thüringer wurden hinter Wendl/Arlt Vierte.

Die Ergebnisse bieten einen Vorgeschmack darauf, wie schwierig es nicht nur für die deutschen Starter in Sotschi werden dürfte. Die russischen Athleten sind in dieser Saison ohnehin stark, auf ihrer Heimbahn dürften sie in allen Disziplinen schwer zu schlagen sein.

Am Wochenende stehen die klassischen Rennen der Doppelsitzer, Frauen (jeweils Samstag) und Männer (Sonntag) an. Abgeschlossen wird die WM am Sonntagnachmittag mit der Teamstaffel.

+++++8. Februar 2020+++++

Pechstein bei WM-Generalprobe Zwölfte über 3000 Meter

Claudia Pechstein hat bei der Generalprobe für die Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Salt Lake City den zwölften Platz über 3000 Meter belegt. Auf dem schnellen Eis des Olympic Oval benötigte die fast 48 Jahre alte Berlinerin beim fünften Weltcup der Saison 4:05,05 Minuten. Siegerin Martina Sablikova aus Tschechien war in 3:54,93 Minuten mehr als zehn Sekunden schneller und gilt nun als Top-Favortin für die langen WM-Distanzen. „Es war auffällig, dass sich heute alle auf den letzten Runden extrem schwer getan haben“, sagte Teamchef Helge Jasch zum auffälligen Abfall der Leistungen auf vor allem der Schlussrunde. Roxann Dufter aus Inzell stürzte in der vierten Runde auf der Wechselgeraden und kam nicht über Platz 15 hinaus.

Im 500-Meter-Sprint der Herren feierten die Russen einen dreifachen Erfolg. Sieger Ruslan Murashow verfehlte in 34,04 Sekunden den Bahnrekord seines diesmal zweitplatzierten Landsmannes Pawel Kulischnikow (34,05) nur um vier Hundertstelsekunden. Drei deutsche Eissprinter freuten sich in der B-Gruppe über persönliche Bestzeiten. Joel Dufter (Inzell) in 34,85 Sekunden, Jeremias Marx (Erfurt) in 34,87 Sekunden und der Münchner Hendrik Dombek in 35,01 Sekunden waren so schnell wie noch nie in ihrer Laufbahn und belegten damit die Plätze 7, 8 und 13. Der Chemnitzer Nico Ihle (35,06) musste mit Platz 14 in der B-Kategorie vorliebnehmen.

+++++8. Februar 2020++++++

Keisinger erneut Junioren-Weltmeister im Skeleton

Senkrechtstarter Felix Keisinger hat den Titel des Junioren-Weltmeisters im Skeleton erfolgreich verteidigt. Der 22-Jährige vom Königssee, der in der laufenden Weltcupsaison bei den Senioren bereits dreimal auf das Podest gefahren ist, setzte sich auf der Eisbahn von Winterberg vor seinen Landsleuten Felix Seibel (Hallenberg) und Fabian Küchler (Suhl) durch.

+++++7. Februar 2020+++++