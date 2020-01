Wintersport-Telegramm 2019/20 : Kostornaja Europas Eiskönigin - Schott muss als 13. "nachsitzen"

Nicole Schott. Foto: dpa/Barbara Gindl

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Erst waren die Beine schwer, dann die Blicke leer: Für Nicole Schott sind die Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Graz mit einer bitteren Enttäuschung zu Ende gegangen. Einen Tag nach einem schwachen Kurzprogramm blieb die fünfmalige deutsche Meisterin auch mit ihrer Kür im Mittelfeld hängen, am Ende blieb wie im Vorjahr nur ein unbefriedigender 13. Rang.

Zu Europas neuer Eiskönigin krönte sich Alena Kostornaja. Die 16 Jahre alte Grand-Prix-Siegerin behauptete ihren Vorsprung aus dem Kurzprogramm und verwies ihre Teamkolleginnen Anna Scherbakowa und Alexandra Trussowa auf die Plätze zwei und drei.

Zuviel blieb die Sportsoldatin aus Essen bei ihrem choreographisch durchaus ansprechenden "Kung-Fu-Panda-Programm" sportlich schuldig. Die 23-Jährige verpatzte zwei Sprungkombinationen und musste die Landung des dreifachen Rittberger mit beiden Händen abstützen. Die Folge: Es reichte nicht zu Rang zwölf und der damit verbundenen direkten WM-Qualifikation, Schott muss ein internes Ausscheidungslaufen für sich entscheiden.

"Dies war mein schlechtester Wettkampf in dieser Saison, und das ausgerechnet bei der EM. Ich muss das jetzt einfach abhaken und nach vorne schauen. Irgendwie hat das Selbstvertrauen gefehlt, aber ich bin ja auch nur ein Mensch", sagte die in Oberstdorf bei Coach Michael Huth trainierende Athletin.

Bereits am Nachmittag waren die Titelverteidiger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron aus Frankreich im Eistanz überraschend entthront worden. Die Vorjahressieger mussten sich den Russen Wiktoria Sinizina und Nikita Kazalapow knapp geschlagen geben. Am Ende fehlten Papadakis/Cizeron 0,14 Zähler zum sechsten EN-Titel in Serie.

Die viermaligen Weltmeister konnten damit ihren knappen Vorsprung aus dem Rhythmustanz nicht erfolgreich verteidigen. Für die Olympiazweiten von Pyeongchang 2018 war es die erste Niederlage seit den Winterspielen in Südkorea.

Unter ihren Erwartungen blieben auch Katharina Müller und Tim Dieck. Die deutschen Meister verbesserten sich zwar noch von Rang 18 auf 13, verpassten jedoch wie Schott Platz zwölf. Nun muss sich auch das Tanz-Duo im Februar noch einmal der nationalen Konkurrenz stellen.

"Wir haben aber auf jeden Fall bewiesen, dass wir als Paar reifer geworden sind. Im letzten Winter waren unsere Leistungen noch ziemlich unbeständig", sagte Müller. 2021 werden die Eiskunstlauf-Europameisterschaften vom 27. bis 30. Januar in Zagreb stattfinden.

+++++25. Januar 2020+++++

EM-Medaille für Shorttrackerin Anna Seidel

Die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel hat am zweiten Tag der Europameisterschaften im ungarischen Debrecen Bronze über 1500 Meter gewonnen. Im spannenden Finale musste sich die 21-Jährige am Samstag in 2:36,319 Minuten nur der siegreichen Titelverteidigerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden (2:35,915) und der Italienerin Arianna Fontana (2:36,134) geschlagen geben.

Für die zweimalige Olympia-Teilnehmerin war dies bereits die dritte EM-Medaille ihrer Karriere. Sie hatte 2016 in Sotschi und 2018 auf der Heimbahn in Dresden jeweils Bronze über 1000 Meter geholt.

+++++25. Januar 2020+++++

Snowboarder Jörg, Hofmeister und Baumeister auf dem Podium

Die deutschen Raceboarder mischen weiter die Weltspitze auf. Weltmeisterin Selina Jörg, Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister haben Snowboard Germany beim Weltcup in Piancavallo/Italien die nächsten Podestplätze beschert.

Jörg holte beim Parallel-Slalom zum dritten Mal in diesem Winter Platz zwei, die fünfmalige Saisonsiegerin Hofmeister (viermal Einzel, einmal Team) wurde Dritte. Der Sieg ging an die Schweizerin Julie Zogg, die Jörg (+0,12 Sekunden) im Finale knapp bezwang. Olympiasiegerin Ester Ledecka fehlte diesmal. Die Tschechin hatte sich für einen Start bei den Skirennläuferinnen in Bansko/Bulgarien entschieden.

Baumeister, im Halbfinale noch um winzige 0,02 Sekunden vom Österreicher Andreas Prommegger geschlagen, fuhr ebenfalls auf den dritten Platz. Der zweimalige Weltmeister Prommegger holte sich im Finale gegen den Italiener Roland Fischnaller den Tagessieg.

+++++25. Januar 2020+++++

Winterbergerinnen Laura Nolte und Erline Nolte Zweite im Bob-Weltcup

Bobpilotin Laura Nolte und Erline Nolte haben am Samstag beim Weltcup in Königssee ihren zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Nach zwei Läufen hatte das Winterberger Duo 0,03 Sekunden Rückstand auf die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada, die nach Streitereien mit dem Verband nun für die USA startet. Humphries fuhr mit Anschieberin Sylvia Hoffmann. Auf Rang drei kam die WM-Zweite Stephanie Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit Ann-Christin Strack aus Stuttgart. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen landete mit Anschieberin Kira Lipperheide aus Gladbeck auf Platz sechs.

Vierter Weltcupsieg für Rennrodlerin Julia Taubitz - Doppel erneut geschlagen

Rodlerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) hat ihren vierten Saisonsieg gefeiert und damit einen Big Point im Kampf um ihren ersten Triumph im Gesamtweltcup gelandet. Die Vizeweltmeisterin gewann am Samstag im lettischen Sigulda vor ihrer Hauptkonkurrentin Tatjana Iwanowa aus Russland. Die Lettin Eliza Cauce fuhr auf ihrer Hausbahn als Dritte erstmals in diesem Winter aufs Podest.

Im Klassement hat Spitzenreiterin Iwanowa jetzt nur noch 17 Zähler Vorsprung auf die Zweitplatzierte Taubitz. Mit dem Sprint in Sigulda am Sonntag sowie den Weltcups in Oberhof, Winterberg und am Königssee werden in diesem Winter noch viermal Punkte vergeben. Auf der Zielgeraden der Saison genießt Taubitz also dreimal in Folge einen Heimvorteil.

Die deutschen Doppelsitzer präsentieren sich derweil weiterhin ungewohnt schlagbar. Beim Sieg des lettischen Duos Andris Sics/Juri Sics holten die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) den zweiten Rang direkt vor den Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl).

Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg) sorgten als Vierte für ein eigentlich starkes Mannschaftsergebnis, dennoch ist der Trend bemerkenswert: Schon zuletzt in Lillehammer und davor in Altenberg hatten die deutschen Doppelsitzer nicht gewonnen. Drei Weltcup-Stationen in Folge ohne Sieg eines deutschen Duos hatte es zuletzt im Frühjahr 2012 gegeben.

Für die WM in Sotschi (14. bis 16. Februar) dürfte das die Sinne schärfen. Bei den Frauen wird dort Taubitz die deutschen Hoffnungen auf große Erfolge quasi alleine tragen, da Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die Olympiazweite Dajana Eitberger (beide Babypause) und Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner (Karriere-Ende) nicht dabei sind. Zuletzt kam die Gesamtweltcupsiegerin 21-mal aus Deutschland, Taubitz hat nun gute Chancen, diese Serie fortzuführen.

Die deutschen Nachwuchskräfte konnten auch in Sigulda nicht in den Kampf um das Podest eingreifen. Cheyenne Rosenthal (Winterberg) landete auf einem guten achten Platz, Anna Berreiter (Berchtesgaden) wurde Zehnte. Jessica Tiebel (Altenberg) musste sich mit Rang 22 begnügen.

+++++25. Januar 2020+++++

„Keine deutliche Zustimmung“ für Große-Kandidatur für Präsidenten-Posten

Vor der Beratung des Rumpf-Präsidiums der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft über die Kandidatur von Claudia Pechsteins Lebensgefährten Matthias Große für den Präsidenten-Posten hat sich das Zukunftsgremium „DESG gemeinsam retten“ positioniert. Das „Meinungsbild aus den Landesverbänden sowie aus den öffentlichen Treffen des Zukunftsgremiums ergibt gegenwärtig keine deutliche Zustimmung für das weiterhin unkonkrete Konzept von Matthias Große“, heißt es in einer Erklärung.

In der DESG gehen aufgrund einer Finanzlücke von rund 400 000 Euro zum Monat April Insolvenzängste um. Der Verband ist seit dem überraschenden Rücktritt von Präsidentin Stefanie Teeuwen im November führungslos, das Rest-Präsidium besteht derzeit aus Vizepräsident Uwe Rietzke und Schatzmeister Dieter Wallisch, der sich in dieser Woche für Große als Präsident ausgesprochen hatte.

Das Zukunftsgremium sehe die Notwendigkeit, „die Position des Präsidenten mit einer Persönlichkeit zu besetzen, welche alle Mitglieder hinter sich vereint und die neu zu entwickelten Werte aktiv vorlebt“, heißt es. Zur Wiederherstellung der satzungsgemäßen Besetzung des Präsidiums sei ab 31. Januar die Kooptierung von zwei Mitgliedern des Zukunftsgremiums geplant. Lutz Michel, der Präsident des Sächsischen Eissportverbandes, und Frank Bornschein, Mitglied einer Fachkommission, hätten ihre Bereitschaft erklärt, übergangsweise als Vizepräsidenten unter dem möglichen Präsidenten Rietzke zu arbeiten.

Das Zukunftsgremium möchte Große für die Mitarbeit in konkreten Projekten zu gewinnen, bei denen er kurzfristig der DESG helfen kann. Man gehe davon aus, dass sein Angebot „zur Unterstützung der DESG unabhängig von einer konkreten Wahlfunktion gilt und ausschließlich an der Sache orientiert ist“, heißt es in der Erklärung.

+++++25. Januar 2020+++++

Johaug und Bolschunow siegen - Auch deutsche Langläufer überzeugen

Die Norwegerin Therese Johaug hat ihre Ausnahmestellung auch beim Langlauf-Weltcup in Oberstdorf unter Beweis gestellt. Die 31-Jährige setzte sich beim Skiathlon am Samstag über 15 Kilometer vor ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Oestberg und Teresa Stadlober aus Österreich durch. Die derzeit stärkste deutsche Langläuferin Katharina Hennig präsentierte sich am Austragungsort der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ebenfalls in guter Form und wurde Zehnte. Bei den Männern überzeugten drei Deutsche mit Top-15-Resultaten. Jonas Dobler wurde Elfter, Andreas Katz Zwölfter und Florian Notz 14. über die doppelte Distanz.

Die drei Deutschen hielten lange in einer großen Spitzengruppe mit. Erst in der letzten Runde mussten sie die Favoriten ziehen lassen. Den Sieg sicherte sich wie schon in beiden Rennen des vergangenen Wochenendes der Russe Alexander Bolschunow. Er siegte vor Simen Hegstad Krüger und Sjur Röthe.

„Das war wirklich ein Kampf bis aufs Messer. Ich habe mich einfach ins Ziel gerettet“, sagte Hennig nach ihrem Rennen. „Ich bin mega happy, dass ich mich so durchkämpfen konnte.“

Beim Skiathlon laufen die Sportlerinnen und Sportler die erste Hälfte der Strecke in der klassischen Technik. Dann wechseln sie die Ski. Die zweite Rennhälfte wird dann in der Skating-Technik absolviert. Zweitbeste Deutsche war Sofie Krehl auf dem 18. Platz. Victoria Carl wurde 20., Pia Fink erhielt als 29. ebenfalls noch Weltcup-Zähler. Bei den Männern lief Lucas Bögl als 20. ebenfalls noch in die Punkte. Am Sonntag stehen im Allgäu Sprintrennen auf dem Programm.

+++++24. Januar 2020+++++

Skeleton-Weltmeisterin Hermann gewinnt vor Lölling - Keisinger stark

Die deutschen Skeletonpiloten haben beim Heimweltcup in Königssee die Plätze eins bis drei geholt. Weltmeisterin Tina Hermann siegte auf ihrer Hausbahn und verbesserte mit 51,24 Sekunden den Bahnrekord von Jacqueline Lölling um vier Hundertstelsekunden. Damit verwies sie am Freitag die Olympia-Zweite von der RSG Hochsauerland mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritte wurde die Russin Elena Nikitina. Die Suhlerin Sophia Griebel kam auf Platz sieben.

„Ich hatte den inoffiziellen Bahnrekord schon, bin hier mal 51,19 Sekunden gefahren. Mir bedeutet der Rekord auf der Heimbahn viel. Aber Jacqueline fährt hier auch sehr stark, es macht Spaß, sich mit ihr zu battlen“, sagte Hermann, während Lölling meinte: „Das Eis war extrem hart, noch einmal einen Zacken knackiger.“

Bei den Männern fuhr der Königsseer Felix Keisinger nach einem Patzer im ersten Lauf ein Klasse-Finale. Mit Bestzeit im zweiten Durchgang verbesserte sich der 22-Jährige von Rang zwölf auf Platz drei. Nach zwei Läufen hatte der Junioren-Weltmeister 0,39 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Russen Alexander Tretjakow. Zweiter wurde Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea, der im ersten Lauf den drei Jahre alten Bahnrekord von Gassner um drei Hundertstelsekunden auf 49,98 Sekunden schraubte. Gassner wurde mit einer Hundertstel Rückstand Fünfter hinter Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der wiederum eine Hundertstel hinter Keisinger war.

„Es ist unglaublich, im ersten Lauf passiert mir hier ein Fehler. Ich fahre hier die Bahn runter, seit ich elf Jahre alt bin. Dieser Fehler ist mir in den letzten zehn Jahren vielleicht zweimal passiert. Da war ich fix und fertig“, sagte Keisinger und betonte: „Jetzt bin ich einfach nur glücklich.“.

+++++24. Januar 2020+++++

Schott bei Eiskunstlauf-EM nur 14. im Kurzprogramm

Ein gequältes Lächeln, ein scheues Winken und hängende Schultern: Eine enttäuschte Nicole Schott hat bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Graz einen nicht eingeplanten Fehlstart hingelegt. Nach zwei Patzern im Kurzprogramm geht die Sportsoldatin aus Essen nur als 14. in die Kür-Entscheidung am Samstag (18.30 Uhr).

Wie erwartet machen an der Spitze drei russische Läuferinnen den Titel in der Steiermark-Halle unter sich aus. Rang eins eroberte Grand-Prix-Siegerin Alena Kostornaja vor Anna Scherbakowa und Alexandra Trusowa. Selbst in den Medaillenkampf dürfte keine andere Läuferin mehr eingreifen können.

"Ich bin natürlich nicht zufrieden. Aber ich werde in meiner Kür ganz sicher kämpfen. Die Läuferinnen um mich herum liegen alle eng beieinander, zu Platz sieben sind es gerade einmal etwas mehr als drei Punkte", sagte Schott mit einem Blick auf die Ergebnisliste.

Von dem hochüberlegenen Trio aus Russland indes war sie meilenweit entfernt. Leicht gehandicapt von einer Leistenverletzung landete die fünfmalige deutsche Meisterin ihre Kombination aus dreifachem Toe-Loop und dreifachem Toe-Loop unsauber. Der dreifache Rittberger war unterrotiert, auch dafür gab es Punktabzüge. Sie konnte somit nicht dem guten Beispiel des deutschen Meisters Paul Fentz aus Berlin folgen, der in der Herren-Konkurrenz als Achter positiv überrascht hatte.

Da half es der 23-Jährigen auch wenig, dass sich zur ansprechenden Choreographie ein sauberer Doppelaxel gesellte. Es wird für Schott nun nicht ganz leicht werden, sich in der Kür noch unter die Top Ten zu schieben. Nur in diesem Falle wäre bei den europäischen Titelkämpfen 2021 in Zagreb eine zweite deutsche Läuferin startberechtigt.

Auch für sie persönlich könnte ein schwaches Abschneiden bei der EM in Österreich unangenehme Folgen haben. Bei einer Platzierung jenseits von Rang zwölf wäre Schott nicht automatisch für die Weltmeisterschaften im März im Montreal qualifiziert, sondern müsste sich einer internen Ausscheidung stellen.

+++++24. Januar 2020+++++

Deutsche Shorttracker wahren Chance auf EM-Medaillen