Wintersport-Telegramm 2019/20 : Winterbergerinnen Laura Nolte und Erline Nolte Zweite im Bob-Weltcup

Erline Nolte (l) und Laura Nolte freuen sich nach dem Rennen. Foto: dpa/Kerstin Joensson

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Bobpilotin Laura Nolte und Erline Nolte haben am Samstag beim Weltcup in Königssee ihren zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Nach zwei Läufen hatte das Winterberger Duo 0,03 Sekunden Rückstand auf die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada, die nach Streitereien mit dem Verband nun für die USA startet. Humphries fuhr mit Anschieberin Sylvia Hoffmann. Auf Rang drei kam die WM-Zweite Stephanie Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit Ann-Christin Strack aus Stuttgart. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen landete mit Anschieberin Kira Lipperheide aus Gladbeck auf Platz sechs.

+++++25. Januar 2020+++++

Vierter Weltcupsieg für Rennrodlerin Julia Taubitz

Mit ihrem vierten Weltcupsieg in dieser Saison hat die deutsche Rennrodlerin Julia Taubitz drei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Sotschi ihre gute Form unterstrichen. Die 23-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal gewann mit Tagesbestzeit im zweiten Lauf, nachdem sie am Samstag im ersten Durchgang noch auf Rang sieben gelegen hatte. Zweite wurde die Weltcupgesamtführende Tatjana Iwanowa (Russland) vor der Lettin Eliza Cauce. Die Berchtesgadenerin Anna Berreiter belegte Rang zehn.

Zuvor hatte Taubitz bereits den Weltcup in Lake Placid plus der Sprintwertung und in Altenberg gewonnen. In der Gesamtwertung liegt Iwanowa mit 667 Punkten nur noch knapp vor Taubitz (650).

+++++25. Januar 2020+++++

„Keine deutliche Zustimmung“ für Große-Kandidatur für Präsidenten-Posten

Vor der Beratung des Rumpf-Präsidiums der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft über die Kandidatur von Claudia Pechsteins Lebensgefährten Matthias Große für den Präsidenten-Posten hat sich das Zukunftsgremium „DESG gemeinsam retten“ positioniert. Das „Meinungsbild aus den Landesverbänden sowie aus den öffentlichen Treffen des Zukunftsgremiums ergibt gegenwärtig keine deutliche Zustimmung für das weiterhin unkonkrete Konzept von Matthias Große“, heißt es in einer Erklärung.

In der DESG gehen aufgrund einer Finanzlücke von rund 400 000 Euro zum Monat April Insolvenzängste um. Der Verband ist seit dem überraschenden Rücktritt von Präsidentin Stefanie Teeuwen im November führungslos, das Rest-Präsidium besteht derzeit aus Vizepräsident Uwe Rietzke und Schatzmeister Dieter Wallisch, der sich in dieser Woche für Große als Präsident ausgesprochen hatte.

Das Zukunftsgremium sehe die Notwendigkeit, „die Position des Präsidenten mit einer Persönlichkeit zu besetzen, welche alle Mitglieder hinter sich vereint und die neu zu entwickelten Werte aktiv vorlebt“, heißt es. Zur Wiederherstellung der satzungsgemäßen Besetzung des Präsidiums sei ab 31. Januar die Kooptierung von zwei Mitgliedern des Zukunftsgremiums geplant. Lutz Michel, der Präsident des Sächsischen Eissportverbandes, und Frank Bornschein, Mitglied einer Fachkommission, hätten ihre Bereitschaft erklärt, übergangsweise als Vizepräsidenten unter dem möglichen Präsidenten Rietzke zu arbeiten.

Das Zukunftsgremium möchte Große für die Mitarbeit in konkreten Projekten zu gewinnen, bei denen er kurzfristig der DESG helfen kann. Man gehe davon aus, dass sein Angebot „zur Unterstützung der DESG unabhängig von einer konkreten Wahlfunktion gilt und ausschließlich an der Sache orientiert ist“, heißt es in der Erklärung.

+++++25. Januar 2020+++++

Johaug und Bolschunow siegen - Auch deutsche Langläufer überzeugen

Die Norwegerin Therese Johaug hat ihre Ausnahmestellung auch beim Langlauf-Weltcup in Oberstdorf unter Beweis gestellt. Die 31-Jährige setzte sich beim Skiathlon am Samstag über 15 Kilometer vor ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Oestberg und Teresa Stadlober aus Österreich durch. Die derzeit stärkste deutsche Langläuferin Katharina Hennig präsentierte sich am Austragungsort der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ebenfalls in guter Form und wurde Zehnte. Bei den Männern überzeugten drei Deutsche mit Top-15-Resultaten. Jonas Dobler wurde Elfter, Andreas Katz Zwölfter und Florian Notz 14. über die doppelte Distanz.

Die drei Deutschen hielten lange in einer großen Spitzengruppe mit. Erst in der letzten Runde mussten sie die Favoriten ziehen lassen. Den Sieg sicherte sich wie schon in beiden Rennen des vergangenen Wochenendes der Russe Alexander Bolschunow. Er siegte vor Simen Hegstad Krüger und Sjur Röthe.

„Das war wirklich ein Kampf bis aufs Messer. Ich habe mich einfach ins Ziel gerettet“, sagte Hennig nach ihrem Rennen. „Ich bin mega happy, dass ich mich so durchkämpfen konnte.“

Beim Skiathlon laufen die Sportlerinnen und Sportler die erste Hälfte der Strecke in der klassischen Technik. Dann wechseln sie die Ski. Die zweite Rennhälfte wird dann in der Skating-Technik absolviert. Zweitbeste Deutsche war Sofie Krehl auf dem 18. Platz. Victoria Carl wurde 20., Pia Fink erhielt als 29. ebenfalls noch Weltcup-Zähler. Bei den Männern lief Lucas Bögl als 20. ebenfalls noch in die Punkte. Am Sonntag stehen im Allgäu Sprintrennen auf dem Programm.

+++++24. Januar 2020+++++

Skeleton-Weltmeisterin Hermann gewinnt vor Lölling - Keisinger stark

Die deutschen Skeletonpiloten haben beim Heimweltcup in Königssee die Plätze eins bis drei geholt. Weltmeisterin Tina Hermann siegte auf ihrer Hausbahn und verbesserte mit 51,24 Sekunden den Bahnrekord von Jacqueline Lölling um vier Hundertstelsekunden. Damit verwies sie am Freitag die Olympia-Zweite von der RSG Hochsauerland mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritte wurde die Russin Elena Nikitina. Die Suhlerin Sophia Griebel kam auf Platz sieben.

„Ich hatte den inoffiziellen Bahnrekord schon, bin hier mal 51,19 Sekunden gefahren. Mir bedeutet der Rekord auf der Heimbahn viel. Aber Jacqueline fährt hier auch sehr stark, es macht Spaß, sich mit ihr zu battlen“, sagte Hermann, während Lölling meinte: „Das Eis war extrem hart, noch einmal einen Zacken knackiger.“

Bei den Männern fuhr der Königsseer Felix Keisinger nach einem Patzer im ersten Lauf ein Klasse-Finale. Mit Bestzeit im zweiten Durchgang verbesserte sich der 22-Jährige von Rang zwölf auf Platz drei. Nach zwei Läufen hatte der Junioren-Weltmeister 0,39 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Russen Alexander Tretjakow. Zweiter wurde Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea, der im ersten Lauf den drei Jahre alten Bahnrekord von Gassner um drei Hundertstelsekunden auf 49,98 Sekunden schraubte. Gassner wurde mit einer Hundertstel Rückstand Fünfter hinter Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der wiederum eine Hundertstel hinter Keisinger war.

„Es ist unglaublich, im ersten Lauf passiert mir hier ein Fehler. Ich fahre hier die Bahn runter, seit ich elf Jahre alt bin. Dieser Fehler ist mir in den letzten zehn Jahren vielleicht zweimal passiert. Da war ich fix und fertig“, sagte Keisinger und betonte: „Jetzt bin ich einfach nur glücklich.“.

+++++24. Januar 2020+++++

Schott bei Eiskunstlauf-EM nur 14. im Kurzprogramm

Ein gequältes Lächeln, ein scheues Winken und hängende Schultern: Eine enttäuschte Nicole Schott hat bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Graz einen nicht eingeplanten Fehlstart hingelegt. Nach zwei Patzern im Kurzprogramm geht die Sportsoldatin aus Essen nur als 14. in die Kür-Entscheidung am Samstag (18.30 Uhr).

Wie erwartet machen an der Spitze drei russische Läuferinnen den Titel in der Steiermark-Halle unter sich aus. Rang eins eroberte Grand-Prix-Siegerin Alena Kostornaja vor Anna Scherbakowa und Alexandra Trusowa. Selbst in den Medaillenkampf dürfte keine andere Läuferin mehr eingreifen können.

"Ich bin natürlich nicht zufrieden. Aber ich werde in meiner Kür ganz sicher kämpfen. Die Läuferinnen um mich herum liegen alle eng beieinander, zu Platz sieben sind es gerade einmal etwas mehr als drei Punkte", sagte Schott mit einem Blick auf die Ergebnisliste.

Von dem hochüberlegenen Trio aus Russland indes war sie meilenweit entfernt. Leicht gehandicapt von einer Leistenverletzung landete die fünfmalige deutsche Meisterin ihre Kombination aus dreifachem Toe-Loop und dreifachem Toe-Loop unsauber. Der dreifache Rittberger war unterrotiert, auch dafür gab es Punktabzüge. Sie konnte somit nicht dem guten Beispiel des deutschen Meisters Paul Fentz aus Berlin folgen, der in der Herren-Konkurrenz als Achter positiv überrascht hatte.

Da half es der 23-Jährigen auch wenig, dass sich zur ansprechenden Choreographie ein sauberer Doppelaxel gesellte. Es wird für Schott nun nicht ganz leicht werden, sich in der Kür noch unter die Top Ten zu schieben. Nur in diesem Falle wäre bei den europäischen Titelkämpfen 2021 in Zagreb eine zweite deutsche Läuferin startberechtigt.

Auch für sie persönlich könnte ein schwaches Abschneiden bei der EM in Österreich unangenehme Folgen haben. Bei einer Platzierung jenseits von Rang zwölf wäre Schott nicht automatisch für die Weltmeisterschaften im März im Montreal qualifiziert, sondern müsste sich einer internen Ausscheidung stellen.

+++++24. Januar 2020+++++

Deutsche Shorttracker wahren Chance auf EM-Medaillen

Die deutschen Shorttracker haben im ungarischen Debrecen einen guten Start in die Europameisterschaft hingelegt. Hoffnungsträgerin Anna Seidel qualifizierte sich am Freitag in der Fönix Hall über 500 Meter für das Viertelfinale und steht über 1500 Meter im Halbfinale, lediglich über 1000 Meter schied die 21-Jährige in der ersten Runde nach einem unglücklichen Sturz aus. Damit wahrte die zweimalige Olympiateilnehmerin die Chance auf Einzelmedaillen.

Ihre Dresdner Vereinsgefährtin Gina Jacobs schaffte mit einem beherzten Lauf über 1500 Meter ebenfalls den Einzug ins Semifinale. Bei den Herren erreichte der Rostocker Adrian Lüdtke über 500 Meter die nächste Runde. Zum Abschluss des ersten Tages kämpften sich beide deutsche Staffeln ins Halbfinale.

+++++23. Januar 2020+++++

Deutsches Eistanzpaar Müller/Dieck verpatzt EM-Auftakt

Das deutsche Eistanzpaar Katharina Müller/Tim Dieck hat einen enttäuschenden Einstand bei den Europameisterschaften in Graz erlebt. Im Rhythmischen Tanz am Mittwoch kam das Duo aus Dortmund mit 61,42 Punkten nicht über den 18. Platz hinaus, erreichte immerhin aber noch das Kür-Finale am Samstag (13.25 Uhr).

Grund für die geringe Wertung ihres Vortrags war ein Sturz des 23-jährigen Dieck bei einer Schrittkombination. „Ich weiß nicht, was passiert ist. So etwas ist mir noch nie passiert“, sagte er nach dem Patzer. „Wir laufen nun die Kür für das Publikum und für uns“, meinte Partnerin Müller.

Die Hoffnung, einen Platz unter den besten zwölf Paaren zu erreichen und sich damit das Ticket für die WM im März in Montreal zu sichern, ist nicht mehr möglich. Müller/Dieck müssen nun aller Voraussicht nach in einer internen Qualifikation nach der EM mit Jennifer Janse van Rendsburg/Benjamin Steffan (Oberstdorf/Chemnitz) um den WM-Start kämpfen.

Auf Titelkurs liegen die Franzosen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, die mit 88,78 Punkten führen. Die vierfachen Weltmeister und Olympia-Zweiten können ihren sechsten EM-Titel gewinnen. Auf Platz zwei liegen die Russen Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapow (88,73) vor Charlene Guignard/Marco Fabri aus Italien (84,66).

+++++22. Januar 2020+++++

Paul Fentz überrascht bei Eiskunstlauf-EM als Sechster

Starker Start und strahlende Gesichter: Weit erfolgreicher als erwartet haben für die deutschen Eiskunstläufer die Europameisterschaften in Graz begonnen. Die deutschen Paarlauf-Meister Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert dürfen nach Rang fünf im Kurzprogramm sogar zart von einem Medaillengewinn träumen.

Das Duo aus Berlin sammelte mit einem starken Vortrag 70,43 Punkte und geht aus einer glänzenden Position heraus in die Kürentscheidung am Freitag (19.00 Uhr). Im Schatten der letztjährigen EM-Sechsten lieferten die deutschen Vize-Meister Annika Hocke und Robert Kunkel (Berlin) als Siebte ein beeindruckendes gemeinsames EM-Debüt ab.

"Wir sind überglücklich, dass wir zum ersten Mal die 70 Punkte geknackt haben", sagte Hase. Hocke/Kunkel trainieren erst seit neun Monaten gemeinsam und hatten schon im Dezember mit einem sechsten Platz beim Finale des Junioren-Grand-Prix für Aufsehen gesorgt. Die mit Abstand stärkste Kurzkür präsentierten Alexandra Boikowa und Dimitri Koslowski aus Russland.

Mit dem besten Kurzprogramm seiner Karriere war Fentz am Nachmittag nahezu optimal gestartet. Der 27 Jahre alte Berliner geht mit einer persönlichen Bestleistung von 80,41 Punkten als überraschender Sechster in den Kür-Wettbewerb am Donnerstag (18.30 Uhr) und ließ bei seinem gelungenen Auftritt mehrere höher eingeschätzte Konkurrenten hinter sich.

An die Spitze setzte sich Routinier Michal Brezina aus Tschechien (89,77), dem 29-Jährigen am nächsten kamen die beiden Russen Dimitri Alijew (88,45) und Artur Danieljan (84,63). Titelverteidiger Javier Fernandez aus Spanien hatte seine Wettkampfkarriere im vergangenen Jahr beendet.

Der dreimalige deutsche Meister Fentz begann seine Kurzkür mit einem sauberen vierfachen Toe-Loop, auch an seinem dreifachen Axel hatten die Preisrichter wenig auszusetzen. Nicht am Optimum hingegen war der dreifache Lutz, dem er nur einen doppelten Toe-Loop folgen lassen konnte. Dennoch klopfte ihm seine Trainerin Romy Oesterreich anschließend anerkennend auf den Rücken.

"Mein Ziel ist ganz klar ein Top-Ten-Platz, um einen zweiten deutschen Startplatz für die EM 2021 zu sichern", sagte Fentz, der sich in der Steiermarkhalle auch von einem Problem an seinem rechten Schlittschuh nicht stoppen ließ: Beim Training war eine Öse gebrochen und musste neu fixiert werden.

Die europäischen Titelkämpfe werden am Donnerstag (12.00 Uhr/ONE) mit dem Rhythmustanz der Eistänzer fortgesetzt. Für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) starten die deutschen Meister Katharina Müller und Tim Dieck aus Dortmund.

+++++23. Januar 2020+++++

Snowboarder Noah Vicktor bei Weltcup-Finalpremiere auf Rang 13

Der deutsche Snowboarder Noah Vicktor ist im ersten Finale seiner Weltcup-Karriere 13. des Slopestyle-Events auf der Seiseralm geworden. Der Sportler aus Bischofswiesen in Oberbayern war am Donnerstag als Zweitbester der Qualifikation in den entscheidenden Wettkampf in Südtirol gegangen, konnte da seine überragende Leistung aber nicht wiederholen. Am Mittwoch hatte er noch 91,75 Punkte geholt - mit diesem Ergebnis hätte er im Finale souverän gewonnen. Der 18-Jährige bestreitet seine erste komplette Saison im Weltcup.

++++++22. Januar 2020+++++

Zu wenig Schnee – Snowboard-Weltcup am Feldberg abgesagt

Der milde Winter auch in den deutschen Höhenlagen fordert seinen Tribut: Der Internationale Skiverband FIS hat den Weltcup der Snowboardcrosser am Feldberg (31. Januar bis 2. Februar) abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Schneehöhe reiche für eine Durchführung der Wettbewerbe nicht aus. Der Skibetrieb im Liftverbund Feldberg laufe jedoch weiter.

+++++19. Januar 2020+++++