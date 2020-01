Wintersport-Telegramm 2019/20 : Nolte holt Sieg beim zweiten Bob-Weltcup ihrer Karriere

Laura Nolte. Foto: dpa/Viesturs Lacis | Rekords

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die deutsche Zweierbob-Meisterin Laura Nolte (Winterberg) hat für eine große Überraschung gesorgt und beim zweiten Weltcup-Einsatz ihrer Karriere den ersten Sieg gefeiert. Die 21-Jährige gewann am Samstag mit Anschieberin Deborah Levi das Rennen im französischen La Plagne und ließ dabei die Kanadierin Christine de Bruin um gut zwei Zehntelsekunden hinter sich. Stephanie Schneider (Oberbärenburg) rundete mit Leonie Fiebig das aus deutscher Sicht starke Ergebnis als Dritte ab, nur eine Hundertstelsekunde trennte sie von Rang zwei.

Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) war mit Annika Drazek wie so oft in diesem Winter nur dritte Kraft bei den deutschen Frauen und wurde Fünfte hinter Kaillie Humphries (USA). Die zweimalige Olympiasiegerin führt den Gesamtweltcup weiter vor Schneider an.

Nolte war erst zum Jahreswechsel in den Weltcup-Kader gerückt, die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 wurde bei ihrem Debüt auf ihrer Heimbahn in Winterberg am vergangenen Wochenende dann gleich Dritte. Mit dem Sieg auf der ihr zuvor weitgehend unbekannten Bahn in La Plagne steigt Nolte auch zur Hoffnungsträgerin für die Heim-WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) auf.

+++++11. Januar 2020+++++

Vier DSV-Läuferinnen im Viertelfinale von Dresden

Die deutschen Skilangläuferinnen haben beim Sprint-Weltcup in Dresden größtenteils das Viertelfinale erreicht. Lediglich Alexandra Danner (Lenggries/31.) und Julia Richter (Sayda/50.) schieden am Samstag im Prolog aus. Beste Deutsche unter den Top 30 war Sofie Krehl (Oberstdorf) auf Rang 20. Hinter ihr reihten sich Coletta Rydzek (Oberstdorf/21.), Nadine Herrmann (Bockau/24.) und Anne Winkler (Sayda/27.) ein.

Schlechter lief es bei den Männern. Für alle fünf Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) war nach dem Vorlauf Schluss. Die beste Platzierung fuhr Max Olex (Partenkirchen) auf dem 37. Platz ein. Die beste Zeit setzte der Franzose Lucas Chanavat (2:14,72 Minuten).

+++++11. Januar 2020+++++

Doppelsitzer Eggert/Benecken auf Rang zwei beim Weltcup in Altenberg

Toni Eggert und Sascha Benecken sind beim Rodel-Weltcup der Doppelsitzer in Altenberg auf Rang zwei gefahren. Die Bahnrekordhalter aus Ilsenburg und Suhl hatten am Samstag nach zwei Läufen 0,228 Sekunden Rückstand auf die Vorjahressieger Thomas Steu und Lorenz Koller aus Österreich, die ihren ersten Weltcup-Sieg in diesem Winter feierten. Auf Rang drei kamen die Russen Alexander Denisew und Wladislaw Antonow.

Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen bei leichtem Schneefall nur auf Rang sieben hinter dem Winterberger Duo Robin Geueke und David Gamm. Eggert und Benecken verteidigten ihre Weltcup-Gesamtführung.

+++++10. Januar 2020+++++

Skeleton-Pilotin Lölling holt Rang drei in La Plagne

Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling (Winterberg) hat auch beim vierten Weltcup der Saison ihre Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Die Olympia-Zweite fuhr am Freitag im französischen La Plagne auf den dritten Rang, 0,86 Sekunden fehlten nach zwei Läufen auf die herausragende Siegerin Jelena Nikitina aus Russland. Janine Flock (+0,65) aus Österreich wurde Zweite und bleibt im Klassement damit knapp hinter Lölling.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee/+1,10), am vergangenen Wochenende siegreich in Winterberg, landete in La Plagne auf Rang fünf. Für Sophia Griebel (Suhl/+1,41) war der sechste Platz ihr bestes Saisonergebnis. An der Spitze der Gesamtwertung zeichnet sich ein Vierkampf zwischen Lölling (827 Punkte), Flock (820), Nikitina (794) und Hermann (785) ab.

Die Männer verpassten indes erstmals in diesem Winter das Podest. Der frühere Vize-Weltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg) wurde als bester Deutscher Fünfter und musste damit auch seine Führung im Gesamtklassement wieder abgeben. Gesamtweltcup-Sieger Alexander Tretjakow (Russland) gewann vor Rekordweltmeister Martins Dukurs (Lettland/+0,37). Schon der Chinese Geng Wenqiang und Olympiasieger Yun Sungbin (beide +1,39) aus Südkorea hatte als zeitgleiche Dritte fast anderthalb Sekunden Rückstand.

Felix Keisinger (Königssee) und Alexander Gassner (Winterberg) belegten die Plätze sieben und 13. Im Klassement steht nun Dukurs (822 Punkte) an der Spitze vor Tretjakow (818) und Jungk (801).

+++++10. Januar 2020+++++

Dufter und Uhrig verpassen bei Eisschnelllauf-EM die Top 10

Roxanne Dufter und Michelle Uhrig haben zum Auftakt der Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen einen Platz in der Top 10 über 1500 Meter verpasst. Die Inzellerin Dufter, die vor zwei Jahren in Kolomna noch Achte gewesen war, kam in 1:59,54 Minuten auf Platz 13. Die deutsche Doppel-Meisterin Uhrig aus Berlin enttäuschte auf Rang 16 in 2:01,31 Minuten.

Dufter war vor allem mit den ersten 1100 Metern recht zufrieden. „Zuletzt im Weltcup hatte ich Mega-Probleme. Da war das jetzt schon ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte die 27 Jahre alte Sport-Management-Studentin und genoss die tolle Stimmung in der mit über 6000 Zuschauern gut gefüllten Thialf-Arena. Uhrig, die in Heerenveen drei weitere Starts plant, konnte sich ihre dürftige Leistung kaum erklären. Am Samstag laufen die beiden Deutschen wie Claudia Pechstein auch die 3000 Meter.

Gefeiert wurde zum Auftakt von den Oranje-Fans die erfolgreichste Olympia-Teilnehmerin der Niederlande: Ireen Wüst setzte sich in 1:54,88 Minuten vor den Russinnen Jewgenia Lalenkowa und Jekaterina Schichowa durch und holte sich mit 33 Jahren erstmals einen EM-Titel über 1500 Meter, nachdem sie zuvor schon elf Medaillen bei Mehrkampf-EM gewonnen hatte. Die EM auf den Einzelstrecken werden erst zum zweiten Mal nach Kolomna 2018 ausgetragen.

+++++10. Januar 2020+++++

Skeletonpilot Axel Jungk verliert nach Platz fünf seine Weltcup-Führung

Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg ist beim Skeleton-Weltcup im französischen La Plagne auf Rang fünf gefahren und hat seine Führung im Gesamtweltcup verloren. Den Sieg sicherte sich am Freitag der Russe Alexander Tretjakow vor dem Letten Martins Dukurs, der nun vor Tretjakow die Gesamtwertung anführt. Jungk fiel nach vier von acht Weltcuprennen auf Rang drei zurück.

Der Chinese Wenqiang Geng kam zeitgleich mit dem südkoreanischen Olympiasieger Yun Sungbin auf Weltcup-Rang drei und verbuchte den ersten Podiumsplatz seiner Karriere. Der ohne Bahnerfahrung nach La Plagne gereiste Felix Keisinger vom WSV Königssee kam auf Rang sieben. Der zuvor beim Weltcup in Winterberg auf Rang zwei gefahrene Alexander Gassner wurde 13.

+++++10. Januar 2020+++++

Straßer 22. beim Slalom-Weltcup in Madonna di Campiglio

Skirennläufer Linus Straßer aus München hat beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio eine erneute Top-Ten-Platzierung klar verpasst. Der 27-Jährige belegte beim Flutlichtrennen auf der anspruchsvollen und vereisten Canalone Miramonti den 22. Rang (+2,00 Sekunden) und konnte die starke Leistung von seinem Comeback-Rennen in Zagreb nicht bestätigen. Platz eins ging an Vorjahressieger Daniel Yule (Schweiz).

Im ersten Durchgang hatte sich Straßer als Zwölfter mit der hohen Startnummer 26 trotz eines Patzers an der Ausfahrt des Steilhangs eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Im zweiten Lauf unterliefen ihm bei einer übereifrigen Fahrt zu viele Fehler, die Geschwindigkeit und damit Zeit kosteten.

"Es ist schade mit dem zweiten Durchgang, aber Madonna ist immer sau eng von den Abständen. Da habe ich gewusst, ich muss im zweiten Lauf voll angreifen. Alles in allem bin ich nicht zufrieden, aber die Art und Weise, wie ich das Rennen gefahren bin, war cool. Das nehme ich mit", sagte Straßer.

Straßer hatte nach seinem vor viereinhalb Wochen in der rechten Hand erlittenen Kahnbeinbruch am vergangenen Sonntag in der kroatischen Hauptstadt als Siebter einen starken Eindruck gemacht. Im November war ihm in Levi als Achter ein überzeugender Saisonstart gelungen, ehe ihn die Verletzung stoppte.

Der zweite Platz beim zweiten von insgesamt sechs Slalom-Rennen im Januar ging an Henrik Kristoffersen (Norwegen/+0,15), Zagreb-Sieger Clement Noel aus Frankreich wurde Dritter (+0,25). Dominik Stehle (Obermaiselstein), der sich als zweiter Rennläufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den entscheidenden Lauf qualifiziert hatte, belegte nach einem schwachen zweiten Durchgang den 28. Rang (+2,96).

Die weiteren deutschen Starter hatten den zweiten Durchgang verpasst: Sebastian Holzmann (Oberstdorf/+1,80) als 37. und David Ketterer (Schwenningen/+2,05) als 47., Julian Rauchfuss (Mindelheim) und Fritz Dopfer (Garmisch) hatten zeitgleich (+2,30) den 53. Platz belegt.

+++++8. Januar 2020+++++

Pechstein-Partner reicht Kandidatur für Präsidentenamt im Eisschnelllauf ein

Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große hat am Mittwoch seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft eingereicht. „Ich will das Schiff in ruhigeres Fahrwasser bringen. Dafür stehe ich zur Verfügung“, sagte Große zwei Tage vor Beginn der EM in Heerenveen der Deutschen Presse-Agentur. Er habe das Bewerbungsschreiben an die beiden verbliebenen DESG-Präsidiums-Mitglieder Uwe Rietzke und Dieter Wallisch gesandt und darin sein erstes Konzept vorgestellt.

„Mein Team für den Fall einer Präsidentschaft steht. Es gibt Leute, die bereit sind, ab sofort vieles im Verband zu verändern: als erfahrener Sportdirektor, als Verbandsarzt oder auch Sponsoren, die helfen könnten“, sagte Große. Zugleich aber räumte der Berliner Immobilien-Unternehmer ein, wegen der dramatischen finanziellen Situation des Verbandes zunächst auch mit dem von ihm hart kritisierten Sportdirektor Matthias Kulik weiterzuarbeiten. „Wenn der Sportdirektor bereit ist, seine Fehler einzusehen und meine Linie mitzutragen, können wir zusammenarbeiten“, kündigte Große an.

Als weiterer Kandidat auf das Präsidentenamt gilt bisher nur Uwe Rietzke. „Das ist an mich herangetragen worden, von der Sache her möglich und steht im Raum“, sagte das Dresdner Präsidiumsmitglied am Mittwoch der „Sächsischen Zeitung“. Die bisherige Präsidentin Stefanie Teeuwen war vor zwei Monaten wegen mangelnden Rückhalts in der Führung und den Vereinen überraschend von dem Amt zurückgetreten.

+++++5. Januar 2020+++++

Therese Johaug gewinnt zum dritten Mal die Tour de Ski

Therese Johaug und der Russe Alexander Bolschunow haben die Tour de Ski 2020 gewonnen. Johaug, dreimalige Weltmeisterin der Titelkämpfe von Seefeld 2019, setzte sich in Val di Fiemme/Italien auf der Abschlussetappe über 10 km Freistil hinauf zur Alpe Cermis überlegen gegen die Konkurrenz durch. Bolschunow reichte der dritte Rang, um Titelverteidiger Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) noch abzufangen.

Die deutsche Tour-Entdeckung Katharina Hennig (Oberwiesenthal) zeigte mit dem zehnten Platz erneut eine überzeugende Leistung und wurde in der Gesamtwertung starke Achte. Bei den Männern belegte Lucas Bögl (Gaißach) den 13. Platz in der Tageswertung.

"Ich bin wirklich fix und fertig. Es war sauhart, aber ich bin echt stolz auf mich, dass ich als Zehnte ins Ziel gekommen bin, weil das ja nicht meine Schokoladendisziplin ist", sagte Hennig in der ARD. Bögl ergänzte völlig ausgepumpt und mit einem Augenzwinkern: "Heute habe ich mich schon gefragt, warum ich mir so einen Schmarrn antue."

Johaug dominierte die Plackerei mit Spitzensteigungen von 28 Prozent nach Belieben und kam 50,3 Sekunden vor ihrer Landsfrau Heidi Weng ins Ziel. Durch ihren 14. Etappensieg bei dem traditionellen Mehrtagesrennen zog die 31 Jahre alte Johaug in der Bestenliste mit Justyna Kowalczyk gleich, die Polin ist mit vier Gesamtsiegen bei der Tour de Ski Rekordsiegerin. Für Bolschunow war es der erste Gesamtsieg, der Tagessieg ging an den Norweger Simen Hegstad Krüger.

Hennig beendete die Tour auf dem achten Gesamtrang, es ist die beste deutsche Platzierung im Ranking seit fünf Jahren. Auf der fünften Etappe am vergangenen Freitag hatte die 23-Jährige überraschend den dritten Platz belegt und damit für den ersten Podestplatz einer deutschen Distanzläuferin im Weltcup seit fast vier Jahren gesorgt. Bögl beendete die Tour auf dem 16. Gesamtrang.

"Als ich letzte Woche angereist bin, hätte ich nie gedacht, dass es so ausgeht. Ich hätte es sofort gekauft", sagte Hennig, die in den kommenden Weltcup-Rennen ihre Form bestätigen will: "Jetzt bin ich super motiviert."

+++++6. Januar 2020+++++

Drei Langläufer wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Der Internationale Skiverband hat drei Langläufer und einen Trainer wegen Dopings zu Vierjahressperren verurteilt. Die beiden Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu sowie der Kasache Alexej Poltoranin waren bei einer Razzia im Rahmen der Nordischen Ski-WM 2019 festgenommen und zunächst vom 1. März an provisorisch suspendiert worden, teilte die Fis am Montag mit. Der 32 Jahre alte Poltoranin hatte bei der WM 2013 in Val di Fiemme zweimal Bronze gewonnen.

Suspendiert wurde laut Weltverband auch der estnische Trainer Mati Alaver. Auf eine Anhörung hätten alle vier verzichtet; sie können nun innerhalb von 21 Tagen Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne gegen die Fis-Urteile vom 2. Januar einlegen.

+++++5. Januar 2020+++++

Tina Hermann gewinnt Weltcup in Winterberg

Weltmeisterin Tina Hermann hat beim Heimrennen in Winterberg Lokalmatadorin Jacqueline Lölling ausgestochen und sich im Skeleton-Weltcup eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 27-Jährige feierte am Sonntag ihren ersten Saisonsieg, die Olympiazweite Lölling wurde auf ihrer Heimbahn lediglich Vierte (+0,25). Sophie Griebel (Suhl) fuhr als Neunte ebenfalls in die Top Ten.

"Das ist eine kleine Erlösung für mich", sagte Hermann (Königssee), die bei den beiden ersten Rennen in Lake Placid als bestes Ergebnis bisher einen dritten Rang zu Buche stehen hatte, in der ARD. In Winterberg landeten hinter ihr die Kanadierin Mirela Rahneva auf dem zweiten Platz (+0,03), Janine Flock aus Österreich wurde Dritte (+0,16).

+++++5. Januar 2020+++++

Gassner und Jungk bei Skeleton-Weltcup in Winterberg auf dem Podest

Der Winterberger Alexander Gassner ist auf seiner Heimbahn im Hochsauerland auf Platz zwei im Skeleton-Weltcup gefahren. Nach zwei Läufen musste er am Sonntag nur Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea den Vortritt lassen, der fünf Hundertstelsekunden Vorsprung hatte. Dritter wurde Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der den Saisonauftakt in Lake Placid gewonnen hatte und somit sein WM-Ticket sicher haben sollte. Der bereits für die WM ab Mitte Februar im sächsischen Altenberg nominierte Felix Keisinger aus Königssee landete auf Rang fünf.

+++++5. Januar 2020+++++

Nicole Schott führt EM-Aufgebot für Graz an