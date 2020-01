Wintersport-Telegramm 2019/20 : Dreifachsieg für deutsche Bobs bei Heim-EM

Das Team aus Deutschland mit Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber und Bremser Christian Rasp beim Start in den Eiskanal. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Totale Dominanz bei der Heim-EM: Die deutschen Bob-Piloten haben bei den Titelkämpfen in Winterberg einen Dreifachsieg gefeiert und eineinhalb Monate vor der WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) ihre Topform eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Anders als im reinen Weltcup-Rennen am Freitag hatte aber EM-Spezialist Johannes Lochner die Nase vorne. Der Stuttgarter, nach dem ersten Lauf noch Zweiter, fing Olympiasieger Francesco Friedrich im zweiten Durchgang noch ab. Im Ziel trennten die beiden gerade einmal zwei Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz landete Rückkehrer Nico Walther aus Oberbärenburg (+0,22).

Für Lochner war es der vierte EM-Titel im großen Schlitten in Serie. "Ich bin gerade einfach so glücklich, ich kann es gar nicht glauben", jubelte Lochner im ZDF: "Es war eine sensationelle Stimmung an der Bahn, einfach ein geiler Tag heute." Friedrich lag auch im zweiten Lauf lange auf Bestzeitkurs, ein kleiner Fahrfehler kostete ihm jedoch Geschwindigkeit und schlussendlich auch den Sieg.

Bereits im reinen Weltcup-Rennen am Freitag war Friedrich und Walther ein Doppelsieg gelungen. Europameisterschaften werden im Bobsport stets im Rahmen von Weltcup-Rennen ausgefahren, zur Vergabe der EM-Medaillen werden die Nicht-Europäer aus dem Ergebnis genommen.

Besonders für Walther war das Wochenende von Winterberg ein wichtiger Fingerzeig. Der Sachse hatte sich erst kurz vor dem Jahreswechsel für den Weltcup-Kader und das Aufgebot für die WM qualifiziert. In der Saisonvorbereitung hatte er eine Brustwirbelverletzung erlitten und konnte daher bis ins neue Jahr keine Wettkämpfe bestreiten.

Die Frauen trugen am Samstag in Winterberg lediglich ein Weltcup-Rennen aus, auch dieses endete mit einem deutschen Dreifacherfolg. Stephanie Schneider (Oberbärenburg) sorgte für den ersten Sieg der deutschen Frauen in diesem Winter, die 29-Jährige verwies mit Anschieberin Kira Lipperheide die Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Annika Drazek um vier Hundertstelsekunden auf den zweiten Rang. Die deutsche Meisterin Laura Nolte (Winterberg/+0,13) wurde bei ihrem Weltcup-Debüt mit Deborah Levi Dritte.

"Dieses Ergebnis ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Bundestrainer Rene Spies im ZDF: "Ich bin auch von den Startzeiten begeistert, die waren auf einem Topniveau. Wir sind sehr gut aufgestellt."

+++++4. Januar 2019+++++

Dreifach-Erfolg für die deutschen Bobpilotinnen in Winterberg

Die bislang so starke Kaillie Humphries (+0,44), die vor der Saison aus dem kanadischen Team zu den USA gewechselt war, ordnete sich mit deutlichem Rückstand als Vierte hinter dem deutschen Trio ein.

Schneider ist auch in der Gesamtwertung nach drei Weltcups beste deutsche Frau: Mit 627 Punkten liegt die Olympia-Vierte knapp hinter Humphries (642), die die beiden bisherigen Rennen in Lake Placid gewonnen hatte. Jamanka, die neben Olympia-Gold auch den WM-Titel gewann, darf indes auf ansteigende Form hoffen. Im Dezember war sie in den USA zweimal nur drittbeste Deutsche gewesen.

+++++4. Januar 2020+++++

DSV-Läufer ohne Chance

Die deutschen Skilangläufer haben auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme/Italien die Spitzenplätze erwartungsgemäß verpasst. Im Klassiksprint bei Männern und Frauen sorgte Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) mit dem Einzug ins Halbfinale für das beste Ergebnis. Distanzspezialistin Katharina Hennig aus Oberwiesenthal, am Freitag starke Dritte über 10 km, überstand die Qualifikation, schied aber im Vorlauf aus.

"Sowohl bei Katharina Hennig als auch bei Sebastian Eisenlauer wäre vielleicht noch etwas mehr drin gewesen, wenn sie etwas frischer gewesen wären", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder im ZDF. Dennoch zog der 49-Jährige bereits vor der Schlussetappe am Sonntag ein insgesamt positives Fazit der Tour: "Es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, der den nächsten Step einläutet."

Sieger bei den Männern wurde wie schon beim Freistilsprint in Lenzerheide der Norweger Johannes Hösflot Kläbo, der sich im Zielsprint gegen seine beiden russischen Konkurrenten Segrej Ustjugow und Alexander Bolschunow durchsetzte. Vor dem abschließenden 10 km Massenstart hinauf zur Alpe Cermis am Sonntag eroberte Kläbo wieder die Gesamtführung in der Tourwertung, eine Sekunde vor Bolschunow. Ustjugow (+0:15) ist Dritter.

Auch bei den Frauen gewann in der Slowenin Anamarija Lampic die Lenzerheide-Siegerin. In der Gesamtwertung geht die norwegische Ausnahmeläuferin Therese Johaug mit drei Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Astrid Uhrenholdt Jacobsen auf die Schlussetappe, Hennig (+2:28 Minuten) fiel vom achten auf den zehnten Platz zurück.

+++++4. Januar 2020+++++

Victoria Carl steigt aus Tour de Ski aus

Skilangläuferin Victoria Carl kann an den letzten beiden Etappen der Tour de Ski nicht mehr teilnehmen. Der Deutsche Skiverband geht bei der 29-Jährigen aus Zella-Mehlis von einer starken Prellung im linken Ellbogen aus, teilte er vor der Sprintetappe an diesem Samstag im italienischen Val di Fiemme mit. Nach der Rückkehr nach Deutschland soll Carl genauer untersucht werden. Sie war am Freitag beim Klassikrennen über zehn Kilometer auf harter Loipe gestürzt. Die Thüringerin liegt im Gesamtklassement auf Rang 18 und ist damit hinter Katharina Hennig (Oberwiesenthal/8. Platz) zweitbeste Deutsche.

+++++3. Januar 2020+++++

Francesco Friedrich fängt Walther mit neuen Bob ab

Mit einer Aufholjagd im neuen Bob ist Francesco Friedrich im Viererbob der erste Saisonsieg gelungen. Der Doppel-Olympiasieger fuhr beim Heim-Weltcup in Winterberg mit einem rasanten Finallauf noch auf Rang eins. Mit seiner Weltmeister-Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis verwies der 29-jährige Sachse am Freitag den zuvor in Führung liegenden Vereinskollegen Nico Walther mit 0,20 Sekunden Vorsprung noch auf Rang zwei. Den deutschen Dreifach-Erfolg verhinderte der Lette Oskars Kibermanis, der sich mit einer Hundertstelsekunde noch vor Johannes Lochner auf Rang drei schob.

+++++3. Januar 2020+++++

Hennig feiert bei der Tour de Ski erstes Weltcup-Podium

Skilangläuferin Katharina Hennig (Oberwiesenthal) hat sich auf der fünften Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme/Italien in überragender Form präsentiert und ihren ersten Podestplatz in einem Einzelweltcup geholt. Die 23-Jährige wurde im Massenstartrennen über 10 km in der klassischen Technik nach einer couragierten Vorstellung Dritte. Im Schlussspurt musste sich Hennig nur der Norwegerin Astrid Uhrenholdt Jacobsen und der Schwedin Ebba Andersson geschlagen geben.

"Ich bin völlig sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe bis zur letzten Runde nicht daran geglaubt", sagte eine überglückliche Hennig im ZDF. Von Beginn an lief sie in der Spitzengruppe, die sich etwa zwei Kilometer vor dem Ziel auf nur noch fünf Läuferinnen reduzierte. Vor der letzten Steigung übernahm Hennig die Initiative und verschärfte das Tempo, dem selbst die Gesamtführende Therese Johaug aus Norwegen nicht folgen konnte. Die Dreifach-Weltmeisterin von Seefeld 2019 wurde nur Vierte.

+++++2. Januar 2020+++++

Erkrankter Jonas Dobler steigt aus Tour de Ski aus

Skilangläufer Jonas Dobler muss die Tour de Ski vorzeitig beenden. Der 29-jährige Traunsteiner sei erkrankt, teilte der Deutsche Skiverband am Donnerstag mit. Dobler lag vor den letzten drei Etappen im italienischen Val du Fiemme auf Rang 33 im Gesamtklassement.

+++++1. Januar 2020++++

Hennig läuft bei Tour de Ski auf Rang neun - Bögl bei den Herren Achter

Katharina Hennig (Oberwiesenthal) und Lucas Bögl (Gaißach) haben bei der Tour de Ski ihre aufsteigende Form untermauert. Auf der vierten von sieben Etappen im italienischen Toblach wurde die 23-jährige Hennig im Verfolgungsrennen über 10 km in der klassischen Technik Neunte. Der 29-jährige Bögl belegte über 15 km anschließend sogar den achten Platz.

Sieger im Männer-Rennen wurde überlegen der Russe Alexander Bolschunow, der seinen Teamkollegen und bisherigen Tourleader Sergej Ustjugow um 13,7 Sekunden auf Rang zwei verdrängte. Bolschunow übernahm dadurch auch die Gesamtführung, 16 Sekunden vor Ustjugow. Bester Deutscher ist Bögl mit 1:48 Minuten Rückstand auf Rang 13.

Eine in Distanzrennen für sie ungewohnte Niederlage gab es für die Gesamtführende Therese Johaug. Die norwegische Ausnahmeläuferin musste sich im Zielsprint ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg geschlagen geben. Heidi Weng auf Rang drei (+27,2) machte den norwegischen Dreifacherfolg perfekt.

In der Gesamtwertung behauptete Johaug ihre Spitzenposition, 22 Sekunden vor Flugstad. Hennig ist beste Deutsche auf dem elften Platz, 2:23 Minuten hinter Johaug.

+++++31. Dezember 2019+++++

Lucas Bögl holt ersten deutschen Top-10-Platz bei der Tour de Ski

Lucas Bögl (Gaißach) und Katharina Hennig (Oberwiesenthal) haben den deutschen Langläufern bei der Tour de Ski die ersten Top-10-Plätze beschert. Der 29-jährige Bögl wurde auf der dritten Etappe über 15 km Freistil im italienischen Toblach Neunter und ließ einen kleinen Aufwärtstrend im deutschen Lager erkennen. Die sechs Jahre jüngere Hennig belegte anschließend über 10 km Freistil den zehnten Platz. Victoria Carl (Zella-Mehlis) wurde 14.

"Wir können sehr zufrieden sein", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder im ZDF: "Drei Frauen unter den Top 30, dazu bei den Herren einer unter den ersten Zehn - passt."

Der Tagessieg bei den Herren ging an den Russen Sergej Ustjugow. Der frühere Doppelweltmeister übernahm auch die Gesamtführung vom Norweger Johannes Hösflot Kläbo. Ustjugow setzte sich beim russischen Dreifacherfolg vor Iwan Jakimuschkin (+22,6 Sekunden) und Alexander Bolschunow (+29,0) durch. Bögl liegt als bester Deutscher in der Gesamtwertung auf Rang zwölf.

Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug knapp vor ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg und Ebba Andersson aus Schweden. Johaug übernahm damit auch wieder das Führungstrikot für die Tour-de-Ski-Wertung. Carl ist als beste Deutsche wie Bögl Zwölfte.

Am Neujahrstag stehen erneut in Toblach die Verfolgungsrennen auf dem Programm. Maßgebend dafür sind die Ergebnisse vom Dienstag. Nach einem Ruhetag am Donnerstag finden am Finalwochenende in Val di Fiemme/Italien die letzten drei Etappen statt.

+++++30. Dezember 2019+++++

Walther und Schneider für Bob-WM nominiert

Der Olympia-Zweite Nico Walther (Oberbärenburg) hat nach seiner Verletzung den Sprung in den deutschen Kader für die Bob-WM 2020 auf seiner Heimbahn in Altenberg geschafft. Der 29-Jährige gewann dort am Sonntag und Montag die internen Ausscheidungsrennen im Zweier und Vierer und wurde von Bundestrainer Rene Spies in das Aufgebot für die zweite Saisonhälfte berufen. Die Weltmeister werden in Sachsen vom 17. Februar bis 1. März ermittelt.

Walther hatte in der Saisonvorbereitung eine Brustwirbelverletzung erlitten und konnte daher bislang keine Rennen bestreiten. Ab dem Weltcup am kommenden Wochenende in Winterberg wird er nun neben Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) für Deutschland antreten. Den dritten Startplatz erhielt zunächst Ex-Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart). Eine WM-Nominierung des deutschen Viererbob-Meisters Christoph Hafer (Bad Feilnbach) oder des Zweier-Meisters Richard Oelsner (Oberbärenburg) ist aber noch nicht vom Tisch.

Bei den Frauen wird neben Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) und der für die zweite Saisonhälfte gesetzten deutschen Meisterin Laura Nolte (Winterberg) nun Stephanie Schneider (Oberbärenburg) die WM und die weiteren Weltcups bestreiten. Die Olympiavierte setzte sich im Ausscheidungsrennen am Montag gegen Kim Kalicki (Wiesbaden) durch.

++++29. Dezember 2019++++

Klabö und Lampic gewinnen Tour de Ski – DSV-Läufer scheitern früh

Titelverteidiger Johannes Hösflot Kläbo hat die zweite Etappe der 14. Tour de Ski im Schweizerischen Lenzerheide souverän gewonnen. Der norwegische Vorjahressieger untermauerte im Sprintwettbewerb über 1,5 km seine Favoritenstellung und kam vor dem Italiener Federico Pellegrino und Richard Jouve aus Frankreich ins Ziel. Dauerkonkurrent Sergej Ustjugow (Russland), der das Auftaktrennen gewonnen hatte, schied im Halbfinale aus.

Bei den Frauen überzeugte Anamarija Lampic aus Slowenien. Bei ihrem erst zweiten Weltcupsieg setzte sich die 24-Jährige im Fotofinish gegen Sotschi-Olympiasiegerin Maiken Caspersen Falla aus Norwegen durch. Die Russin Natalja Neprjajewa wurde Dritte. Die norwegische Dominatorin Therese Johaug scheiterte bereits im Viertelfinale. "Der Sprint ist nicht meine Disziplin. Ich habe mein Bestes gegeben und bin trotzdem glücklich", sagte die Siegerin der ersten Etappe in der ARD.

In Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) und Janosch Brugger (Schluchsee) verpassten die aussichtsreichsten deutschen Läufer das Viertelfinale. "Dass wir im Sprint keine Weltmacht sind, wissen wir lange. Das ist trotzdem eine Enttäuschung", sagte DSV-Teamchef Peter Schlickenrieder: "Da fehlt es an grundsätzlichen Dingen."

Die beiden deutschen Starterinnen, die die Qualifikation überstanden hatten, kamen nicht über das Viertelfinale hinaus. Die WM-Fünfte Victoria Carl aus Zella-Mehlis schied ebenso wie Sofie Krehl (Oberstdorf) aus. "Ich bin sehr zufrieden und froh, dass ich die Quali geschafft habe", sagte Carl, die am Samstag über 10 km Freistil auf Platz zwölf gelaufen war. Schlickenrieder sagte in der ARD: "Da haben wir zu wenig aus dem gemacht, was wir können."

+++++29. Dezember 2019+++++

Deutsche Damen verpassen Halbfinale im Sprint bei der Tour de Ski