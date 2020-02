Wintersport-Telegramm 2019/20 : Loch ohne Podestplatz - Nur ein WM-Titel für Doppelsitzer

Rodler Felix Loch. Foto: AP/Artur Lebedev

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Die deutschen Rodler um den erneut enttäuschenden Titelverteidiger Felix Loch haben bei der WM in Sotschi die erhoffte Medaille verpasst. Beim Triumph des russischen Favoriten Roman Repilow auf seiner Heimbahn fuhr Johannes Ludwig (Oberhof) als bester Deutscher auf den vierten Rang. Loch (Berchtesgaden) war indes chancenlos und kam nicht über Platz neun hinaus.

"Es ist sehr, sehr ärgerlich, es hat einfach nicht funktioniert", sagte Loch im ZDF: "Mein Start war nicht gut, aber wir müssen uns in einigen Dingen hinterfragen. Auch mit unserem Material stimmt etwas nicht, so können wir nicht weitermachen. Sonst fahren die anderen uns weiter um die Ohren."

Silber und Bronze ging an Österreich, Jonas Müller wurde Zweiter vor Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl. Ludwig hatte einen starken ersten Lauf hingelegt und lag zunächst auf Bronzekurs. Ein Fehler am Start des zweiten Durchgangs warf ihn dann zurück. Loch war am Sonntag dagegen nie auf Augenhöhe mit der Weltspitze. Der zweimalige Olympiasieger ist in diesem Winter weiterhin ohne Sieg und hält nun keinen großen Titel mehr.

Am Samstag hatte sich Julia Taubitz (Oberwiesenthal) nur der Russin Jekaterina Katnikowa geschlagen geben müssen und ist damit erneut Vize-Weltmeisterin. Für die deutschen Rodler war dieses Wochenende dennoch ein Einschnitt: Erstmals seit 1993 in Calgary bleiben sie bei einer Weltmeisterschaft ohne Goldmedaille in den Einzeldisziplinen. Angesichts der neuen Stärke des russischen Teams und der Probleme bei Loch und Co. kam ein solches Ergebnis in Sotschi nicht mehr unerwartet.

Auf die Doppelsitzer war dagegen auch auf der Bahn der Winterspiele 2014 Verlass. Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) verteidigten ihren Titel am Samstag erfolgreich, die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) holten Bronze. In den nicht-olympischen Sprints am Freitag hatten Wendl/Arlt mit Bronze die einzige deutsche Medaille geholt.

+++++15. Februar 2020+++++

Francesco Friedrich gewinnt Gesamtweltcup im Zweierbob

Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat auf dem Weg zu seiner Heim-WM den vorzeitigen Triumph im Gesamtweltcup perfekt gemacht. Dem 29-Jährigen mit Anschieber Martin Grothkopp reichte am Samstag im lettischen Sigulda dazu ein zweiter Rang hinter Lokalmatador Oskars Kibermanis. Dritter wurde der kanadische Co-Olympiasieger Justin Kripps. Friedrich gewann vier der bislang sieben Zweier-Rennen des Winters, wie schon 2017 und 2019 gewinnt er damit die Kristallkugel des Saisonbesten.

Am Sonntag steht in Sigulda noch das Weltcup-Finale an, in dem zugleich der Europameister ermittelt wird. Anschließend geht es in Friedrichs sächsischer Heimat weiter, wo ab dem kommenden Wochenende in Altenberg die Bob-Weltmeisterschaften steigen. Friedrich ist Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger im Zweier und im Vierer, er dürfte auf seiner Hausbahn kaum zu schlagen sein. Im kleinen Schlitten winkt der sechste WM-Titel in Serie, das hat in der Geschichte des Bobsports noch niemand geschafft.

Friedrichs härteste Rivalen im Osterzgebirge dürften aus dem eigenen Lager kommen. Nico Walther (Oberbärenburg) kennt die Bahn ebenfalls bestens, Johannes Lochner (Stuttgart) ist neben Kibermanis der einzige, der Friedrich in diesem Winter im Zweier geschlagen hat. Walther und Lochner lassen das Wochenende in Sigulda aus, um sich gezielter auf die WM vorzubereiten.

Stattdessen waren Christoph Hafer (Bad Feilnbach) und Max Illmann (Oberbärenburg) am Start. Hafer holte mit Anschieber Christian Hammers Rang zwölf, Illmann wurde mit Eric Strauss nach einem Sturz im ersten Lauf nur 18. und damit Drittletzter.

+++++15. Februar 2020+++++

Pechstein WM-Achte über 5000 Meter - Woronina läuft Weltrekord

Claudia Pechstein hat bei den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Salt Lake City mit Platz acht auf ihrer Spezialstrecke über 5000 Meter überzeugt. In ihrem 53. Rennen bei Einzelstrecken-Weltmeisterschaften unterbot die fünfmalige Olympiasiegerin in 6:55,01 Minuten am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison die 7-Minuten-Marke und kämpfte auf der Schlussgeraden ihre Laufgegnerin Sofie Haugen aus Norwegen nieder.

Für eine Überraschung sorgte die Russin Natalja Woronina, die in Weltrekordzeit von 6:39,02 Minuten Martina Sablikova entthronte. Die Tschechin hatte zuvor in 6:41,18 ihren alten Weltrekord schon um 0,83 Sekunden gedrückt. Sablikova hatte zwei Tage zuvor auch die 3000 Meter für sich entschieden und ihren 16. WM-Titel erkämpft. Bronze ging an Olympiasiegerin Esmee Visser aus den Niederlanden.

Pechstein, die älteste Athletin in der WM-Geschichte, erfüllte sich ihr WM-Ziel mit neun aufeinanderfolgenden Rundenzeiten unter 33 Sekunden, lag dann zweimal knapp über dieser Marke und steigerte sich erneut im Schlussspurt, was vielen jüngeren Läuferinnen im Utah Olympic Oval nicht gelang.

Zwei Tage zuvor war Pechstein über 3000 Meter Elfte gewesen. Am Sonntag ist die Hauptstädterin auch für den WM-Massenstart qualifiziert.

+++++15. Februar 2020+++++

WM-Silber für Taubitz – Russin Katnikowa erstmals Weltmeisterin

Die beste deutsche Rennrodlerin Julia Taubitz hat ihren ersten WM-Titel verpasst. Bei den Weltmeisterschaften in Sotschi kam die 23-Jährige nach ihrem vierten Platz im Sprint wie im Vorjahr auf Rang zwei und sicherte dem deutschen Rodel-Team damit eine weitere Medaille. Titelträgerin wurde die Russin Jekatarina Katnikowa, die am Tag zuvor schon Sprint-Weltmeisterin wurde. Viktoria Demtschenko aus Russland wurde Dritte.

Damit wurde die Erfolgsserie der deutschen Rodlerinnen gestoppt: Erstmals seit 2009 stellt der deutsche Bob- und Schlittenverband nicht die WM-Siegerin. Das russische Team hingegen nutzte seinen Heimvorteil fast optimal und gewann bislang vier WM-Titel in fünf Wettbewerben. Die WM-Debütantinnen Anna Berreiter und Cheyenne Rosenthal aus Winterberg kamen auf die Plätze sechs und acht.

+++++15. Februar 2020+++++

Johaug und Roethe feiern Siege

Die Norwegerin Therese Johaug und ihr Landsmann Sjur Roethe haben den Auftakt der neuen Ski-Tour der Langläufer in Skandinavien für sich entschieden. Johaug düpierte die Konkurrenz am Samstag in Östersund regelrecht und nahm ihren Landsfrauen Heidi Weng (45,6 Sekunden) und Ingvild Flugstad Östberg (47,3 Sekunden) auf den 10 Kilometern in der freien Technik viel Zeit ab. Bei den Männern siegte Roethe über 15 Kilometer vor seinem norwegischen Landsmann Simen Hegstad Krüger und Finn Haagen Krogh, der Norwegens zweiten Dreifach-Erfolg innerhalb weniger Stunden komplettierte.

Bei der Ski-Tour werden an neun Tagen sechs Wettkämpfe an vier verschiedenen Austragungsorten veranstaltet. Die deutschen Langläufer von Bundestrainer Peter Schlickenrieder sind nicht dabei und absolvieren stattdessen ein Training in der Heimat.

+++++15. Februar 2020+++++

WM-Gold für deutschen Rodel-Doppelsitzer Eggert/Benecken

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben ihren dritten WM-Titel in Serie gefeiert. Bei den Weltmeisterschaften in Sotschi setzten sich die Thüringer am Samstag vor den Russen Alexander Denisew/Wladislaw Antonow durch, die auf ihrer Heimbahn gut eine Zehntelsekunde Rückstand hatten. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) landeten nach zwei Läufen auf dem dritten Rang (+0,142).

Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg/+0,754) belegte den neunten Platz. Mit der Fortsetzung ihrer Siegesserie auf WM-Niveau zeigten Eggert/Benecken erneut, dass sie in den vergangenen Jahren tendenziell stärker sind als die ewigen Rivalen Wendl/Arlt. Der Gesamtweltcup ging zuletzt ebenfalls dreimal nach Thüringen, auch in dieser Saison führen die beiden das Klassement auf der Zielgeraden an. Auf der größten Bühne hatten aber Wendl/Arlt zweimal die Nase vorn: Olympia-Gold ging 2014 und 2018 an die Bayern.

+++++15. Februar 2020+++++

Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft wählt Ende März neuen Präsidenten

Auf einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft wird am 28. März das neue Führungsgremium des Verbandes gewählt. Das geht aus der offiziellen Einladung des Verbandes an die Vereine und Landesverbände hervor. Danach wird die Mitgliederversammlung ab 12.30 Uhr in der Erfurter Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle stattfinden.

Bisher hat sich nur Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große um das Präsidentenamt beworben. Der Berliner Immobilien-Unternehmer hat als Devise ausgegeben, den finanziell angeschlagenen Verband retten zu wollen. Er stellt dafür über Sponsoren eine hohe sechsstellige Summe in Aussicht.

Zum Rumpfpräsidium gehören nach den überraschenden Rücktritten von Präsidentin Stefanie Teeuwen und Vizepräsident Hubert Graf vor Saisonbeginn nur noch Vizepräsident Uwe Rietzke und Schatzmeister Dieter Wallisch.

+++++15. Februar 2020+++++

Skeletoni Felix Keisinger gewinnt EM-Bronze - Martins Dukurs siegt

Felix Keisinger vom WSV Königssee hat sich mit einer Aufholjagd EM-Bronze im Skeleton gesichert. Der 22-Jährige belegte beim Weltcupfinale im lettischen Sigulda mit einem imposanten zweiten Lauf in 1:41,55 Minuten hinter den beiden lettischen Brüdern Martins Dukurs (1:40,09) und Tomass Dukurs (1:40,90) den dritten Platz im europäischen Klassement.

Der 35 Jahre alte Titelverteidiger Martins Dukurs hatte in beiden Läufen jeweils einen neuen Bahnrekord mit 50,15 und 49,94 Sekunden erzielt. Neben der EM konnte Dukurs zugleich seinen 54. Weltcupsieg feiern und sicherte sich mit 1665 Punkten auch den Gesamtweltcup vor Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea, der in Sigulda mit einem Rückstand von 1,06 Minuten den dritten Rang vor Keisinger belegt hatte.

Alexander Gassner vom BSC Winterberg belegte mit 1:41,55 Minuten den sechsten Platz. Im Gesamtweltcup verteidigte Keisinger seinen vierten Platz vor seinen Teamkollegen Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg und Gassner.

Jungk, der im vergangenen Jahr noch EM-Silber gewonnen hatte, verzichtete auf einen Start beim Weltcupfinale, um sich auf die Weltmeisterschaften im heimischen Altenberg vom 27. Februar bis 1. März vorzubereiten.

+++++15. Februar 2020+++++

Das bringt der Wintersport-Tag am Samstag

Bei der Biathlon-WM in Antholz kommt es im Männer-Sprint zum ersten Giganten-Treffen. Auch die Rodler und die Eisschnellläufer kämpfen um WM-Titel. Im Bob und Skeleton stehen Europameisterschaft an. Bei den Alpinen geht es um Weltcup-Punkte.

BIATHLON - Weltmeisterschaften in Antholz, Italien

Sprint, Männer 14.45 Uhr (ZDF und Eurosport)

Ex-Weltmeister Benedikt Doll gehört zum Favoritenkreis beim ersten Biathlon-Showdown im italienischen Antholz. Der Schwarzwälder will im Männer-Sprint den Dominatoren Johannes Thingnes Bö aus Norwegen und Martin Fourcade aus Frankreich ein Schnippchen schlagen. „Ich versuche, einen rauszuhauen, so dass es hoffentlich fürs Podest reicht“, sagt der 29-Jährige. Außenseiterchancen hat Arnd Peiffer, immerhin Olympiasieger über die Zehn-Kilometer-Distanz und 2011 Sprint-Titelträger. Johannes Kühn und Philipp Horn komplettieren das deutsche Team.

SKI ALPIN -Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien

Riesenslalom, Damen

1. Durchgang 10.00 Uhr (ZDF und Eurosport)

2. Durchgang 13.00 Uhr (ZDF und Eurosport)

Nach dem verletzungsbedingtem Aus von Viktoria Rebensburg bleibt im deutschen Team nur noch Lena Dürr als Riesenslalom-Fahrerin übrig. Die Bayerin überzeugte in der Saison aber nicht - sie schaffte es nur beim ersten Rennen in Sölden in den 2. Durchgang. Weil Mikaela Shiffrin (USA) aus privaten Gründen ebenfalls verzichtet, sind Federica Brignone aus Italien und die slowakische Weltmeisterin Petra Vlhova Favoriten.

SKIFLIEGEN -Einzel, Herren, Weltcup in Bad Mitterndorf, Österreich

11.00 Uhr (ARD und Eurosport)

Für die Skispringer steht am Samstag der erste Skiflug-Weltcup des Winters an. Der Wettkampf am Kulm in Österreich ist für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher auch eine erste Standortbestimmung mit Blick auf den ausstehenden Winter-Höhepunkt zum Ende der Saison: Die Skiflug-WM vom 19. bis zum 22. März im slowenischen Planica. Eine Woche nach dem Heim-Triumph in Willingen will Stephan Leyhe auch beim Fliegen seine Top-Form unter Beweis stellen. Gespannt darf man auch auf den Auftritt von Flug-Experte Markus Eisenbichler sein, der zuletzt nicht überzeugte.

EISSCHNELLLAUF -Weltmeisterschaften in Salt Lake City, USA

1000 Meter/5000 Meter Damen, 1000 Meter/Team-Verfolgung Herren

20.30 Uhr (ZDF am Sonntag ab 12.00 Uhr als Zusammenfassung)

In ihrem insgesamt 53. Rennen bei Einzelstrecken-Weltmeisterschaften hat sich Claudia Pechstein wenige Tage vor ihrem 48. Geburtstag über 5000 Meter die Top Acht als Ziel gesetzt. Nico Ihle und Joel Dufter wollen über 1000 Meter in der Weltspitze laufen, auch wenn die bisherigen Saisonergebnisse der beiden Eissprinter noch nicht komplett überzeugen konnten.

RODELN - Weltmeisterschaften in Sotschi, Russland

Doppelsitzer/Einsitzer Frauen

11.40/14.15 (ZDF/Eurosport 2)

Bei den zwei WM-Entscheidungen am zweiten Wettkampftag hoffen die deutschen Rodler auf den ersten Sieg. Im Doppelsitzer-Wettbewerb kämpfen die beiden deutschen Duos Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt, die im Vorjahr Weltmeister und WM-Zweite wurden, um die vorderen Ränge. Bei den Frauen könnte die WM-Zweite des Vorjahres Julia Taubitz ganz vorne mitfahren, allerdings genießt die russische Konkurrenz um die Gesamtweltcup-Führende Tatjana Iwanowa auf der Bahn im Sliding Center Sanki in Krasnaja Poljana den nicht unwichtigen Heimvorteil.

BOB -Europameisterschaft/Weltcupfinale in Sigulda, Lettland

Zweierbob

15.30 Uhr/1. Lauf, 17.00 Uhr, 2. Lauf (ZDF ab 17.25 Uhr)



Doppelweltmeister Francesco Friedrich hat in den bisherigen sechs Zweierbob-Rennen vier Siege und zwei zweite Plätze eingefahren. Nachdem der Pilot aus Oberbärenburg bereits als Gesamtsieger im Viererbob feststeht, will er jetzt die Zweierwertung gewinnen, erneut den Gesamtweltcup und den EM-Titel verteidigen. „Der Gesamtweltcup ist schon wichtig, weil es ja auch um den Startplatz bei der WM geht“, sagt er.

SKELETON - Europameisterschaft/Weltcupfinale in Sigulda, Lettland

Männer

11.00 Uhr/1. Lauf 1, 12.45 Uhr/2. Lauf

Der Lette Martins Dukurs ist EM-Titelverteidiger und Weltcup-Spitzenreiter. Er wird vor allem von dem Alexander Tretiakov gefordert. Axel Jungk ist nicht dabei, bereitet sich lieber auf die anstehende Heim-WM im sächsischen Altenberg vor. Alexander Gassner und Felix Keisinger dagegen sind in Lettland dabei.

LANGLAUF - Weltcup in Östersund, Schweden

Freistil, Damen (10 km), 13.30 Uhr (Eurosport)