Wintersport-Telegramm 2019/20 : Claudia Pechstein im Massenstart Neunte

Claudia Pechstein. Foto: AP/Stas Filippov

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Claudia Pechstein kann auch mit 47 Jahren noch immer mit der Eisschnelllauf-Elite mithalten. Die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin kam am Freitag zum Auftakt der Weltcup-Rennen in Nagano im Massenstart auf Platz neun und war damit wieder beste Deutsche. Die 24 Jahre jüngere Michelle Uhrig aus Berlin landete beim erneuten Erfolg der Kanadierin Ivanie Blondin unmittelbar hinter Pechstein auf Platz zehn. In der Weltcup-Gesamtwertung rückt Pechstein auf Platz acht vor, Uhrig rangiert auf Platz 17.

Unmittelbar vor dem vierten Weltcup-Wochenende hatten Pechstein und Bundestrainer Eric Bouwman ihren monatelangen Streit in einem persönlichen Gespräch beigelegt. Dabei hatte sich der Niederländer für seine Bemerkung entschuldigt, dass er „null Bock“ darauf habe, dass Pechstein in seiner Auswahlgruppe trainiere.

Im Sprint-Rennen über 500 Meter musste der Chemnitzer Nico Ihle am Freitag mit Rang 17 in 35,33 Sekunden zufrieden sein. Der Sieg in Bahnrekordzeit ging von 34,58 Sekunden an den Japaner Yuma Murakami. Auch bei den Frauen gab es durch Olympiasiegerin Nao Kodaira (37,49) einen japanischen Sprint-Erfolg. Ohne Ihle gelang auch dem deutschen Team-Sprint-Trio keine Steigerung. Platz zehn unter 14 Mannschaften mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf Sieger Russland war erneut eine Enttäuschung.

+++++13. Dezember 2019+++++

Snowboarder Höflich überrascht mit Finaleinzug bei Halfpipe-Weltcup

Der deutsche Snowboarder André Höflich hat beim Halfpipe-Event in Copper Mountain als Dritter der Qualifikation überrascht und steht zum ersten Mal in seiner Weltcup-Karriere in einem Finale. Der 22 Jahre alte Allgäuer wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) nur vom mehrmaligen Weltmeister und X-Games-Champion Scotty James aus Australien und Vize-Weltmeister Yuto Totsuka aus Japan geschlagen. „Das war ein mega krass geiler Tag“, sagte Höflich. „Ich bin mega happy und kann selbstbewusst ins Finale starten. Jetzt freue ich mich einfach nur auf den Contest.“ Der Wettkampf der besten Zehn im US-Bundesstaat Colorado steigt am Samstag (20.00 Uhr/MEZ).

+++++12. Dezember 2019+++++

Pechstein und Bouwman legen Streit bei

Unmittelbar vor dem vierten Weltcup-Wochenende der Eisschnellläufer in Nagano haben Claudia Pechstein und Bundestrainer Eric Bouwman ihren monatelangen Streit in einem persönlichen Gespräch beigelegt. Wie die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG am Donnerstag mitteilte, beinhaltete das Gespräch auch eine Entschuldigung des Bundestrainers aus den Niederlanden für die Wortwahl.

Bouwman, der seit dieser Saison die Verantwortung für den Langstreckenbereich trägt, hatte im Sommer geäußert, dass er „null Bock“ darauf habe, dass die fünfmalige Olympiasiegerin Pechstein in seiner Auswahlgruppe dabei sei. Daraufhin hatte die 47 Jahre alte Berlinerin eine Entschuldigung des Trainers gefordert und sich allen Starts in der Teamverfolgung im Rahmen des Weltcups verweigert. Das brisante Thema sei nun „für beide abgehakt – die volle Konzentration gilt dem Sport“, teilte die DESG mit.

+++++8. Dezember 2019+++++

Bobpilot Friedrich nimmt Revanche und gewinnt vor LochnerFrancesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seine erste Niederlage im Zweierbob seit fast zwei Jahren schnell verdaut. Einen Tag nach dem zweiten Platz beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid gewann der Olympiasieger und Weltmeister das zweite Saisonrennen in der US-Bahn und landete dieses Mal knapp vor seinem Teamrivalen Johannes Lochner. Der Pilot vom BC Stuttgart hatte Friedrich am Samstag überraschend um 0,08 Sekunden distanziert.

Am Sonntag gewannen Friedrich und sein Anschieber Alexander Schüller nun mit 0,23 Sekunden Vorsprung. Lochner präsentierte sich mit Christian Rasp aber erneut stark und verwies Olympiasieger Justin Kripps (Kanada) auf den dritten Rang. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) wurde mit Christian Hammers Siebter.

Seine bis Samstag letzte Niederlage im Zweier hatte Friedrich im Januar 2018 kassiert: Der Sachse wurde damals Zweiter beim Weltcup in St. Moritz. In der vergangenen Saison entschied er als erster Pilot überhaupt jedes Rennen im kleinen Schlitten für sich. Zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes dieses Winters rückte er die Verhältnisse nun gleich wieder gerade.

Auch Lochner zeigte nach schwierigen Jahren allerdings vielversprechende Form. Der zweimalige Vize-Weltmeister hatte seinen bis Samstag letzten Sieg im Zweier-Weltcup vor fast drei Jahren gefeiert. Mit Blick auf die WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) macht seine Leistung nun Hoffnung, als Top-Favorit dürfte bei den Titelkämpfen dennoch Friedrich antreten: Auf seiner Heimbahn winkt der sechste Zweier-Titel in Serie, das schaffte in der Geschichte des Sports noch niemand.

+++++8. Dezember 2019+++++

Jungk gewinnt überraschend Weltcup-Auftakt im Skeleton

Skeletonpilot Axel Jungk hat nach vielen Verletzungsrückschlägen überraschend den Weltcup-Auftakt in Lake Placid gewonnen. Mit 0,12 Sekunden Vorsprung setzte sich der Sachse vom BSC Oberbärenburg am Sonntag gegen den sechsmaligen Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland durch. Dritter wurde der Russe Alexander Tretjakow.

Junioren-Weltmeister Felix Keisinger aus WSV Königssee, der nach dem ersten von zwei Läufen mit Bahnrekord von 53,06 Sekunden in Führung gelegen hatte, fiel noch auf Rang fünf zurück. Alexander Gassner vom BSC Winterberg verbesserte sich hingegen im Finallauf von Rang elf noch auf Platz vier.

„Lake Placid ist eine schwere Bahn, ich habe beide Läufe gut getroffen und bin sehr glücklich über den Sieg. Ich hatte vorher keine Erwartungen, jetzt bin ich umso glücklicher“, sagte Jungk, der seinen bislang letzten Weltcupsieg im Januar 2018 in Königssee verbuchte. Dementsprechend fiel auch der Jubel im Ziel aus. Noch im Auslauf hämmerte er wie wild auf seinen Schlitten und schrie unter seinem Rennhelm die ganze Freude heraus.

Zuvor hatte am Samstag die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling das erste Rennen bei den Frauen gewonnen. Die 24-Jährige von der RSG Hochsauerland siegte nach zwei Läufen mit 0,24 Sekunden Vorsprung vor der Österreicherin Janine Flock. Weltmeisterin Tina Hermann aus Königssee kam auf Rang drei, die Suhlerin Sophia Griebel landete auf Platz 14.

+++++8. Dezember 2019+++++

Platz fünf für Langlauf-Staffel

Die deutsche Langlauf-Staffel der Männer hat beim Weltcup in Lillehammer über 4x7,5 Kilometer einen Achtungserfolg erzielt. Das Quartett von Trainer Peter Schlickenrieder belegte den fünften Platz mit gerade einmal 9,6 Sekunden Rückstand auf Sieger Russland II. Da Russland (Plätze eins und zwei) und Norwegen (Plätze drei und vier) jeweils mit zwei Teams vor Deutschland lagen, sah Schlickenrieder das Resultat als großen Erfolg. „Wir wissen, dass die Burschen etwas können. Das haben alle vier Burschen gut gemacht. Bei der WM hätten wir heute Bronze gemacht“, sagte der Coach im ZDF. Bei der Weltmeisterschaft darf jedes Land nur eine Mannschaft an den Start schicken.

Die deutschen Männer arbeiten derzeit auf die Heim-WM 2021 in Oberstdorf hin. Am Sonntag hatten bei schwierigen Bedingungen und starkem Schneefall Sebastian Eisenlauer, Janosch Brugger, Lucas Bögl und Jonas Dobler für das starke Abschneiden gesorgt. Schlickenrieder hatte die Lillehammer-Staffel vorher einen Gradmesser genannt. „Wer hier bestehen kann, kann auch bei der WM 2021 oder Olympia bestehen“, sagte er.

+++++8. Dezember 2019+++++

Ihle nach Platz fünf bei Eisschnelllauf-Weltcup: „Da geht noch mehr“

Mit dem bislang besten Weltcup-Ergebnis dieses Winters will sich Nico Ihle noch lange nicht zufriedengeben. Der Eisschnelllauf-Routinier aus Chemnitz überzeugte mit Rang fünf am Samstag über 1000 Meter in Nur-Sultan ebenso wie der Inzeller Joel Dufter als Siebter. Der Erfurter Patrick Beckert landete im einzigen 10 000-Meter-Rennen dieser Weltcup-Saison auf Platz acht, nachdem es Altmeisterin Claudia Pechstein bei der dritten Weltcup-Station in Kasachstan am Freitag als Neunte über ihre Spezialstrecke 5000 Meter ebenfalls unter die Top Ten geschafft hatte.

„Der Abstand zum Podium war sehr knapp. Das Rennen war gut, aber da geht noch mehr“, kommentierte Ihle seinen Lauf, bei dem er in der letzten Kurve auf der ungünstigen Außenbahn lief und seinen Gegner Mathias Vosté noch vorbeilassen musste. „Mit dem Belgier hätte ich nicht mehr gerechnet“, gab der 34-Jährige zu und kündigte an: „Die Revanche folgt schon nächste Woche.“ Ihle lief 1:09,08 Minuten, Dufter kam nach 1:09,26 Minuten ins Ziel. Der Niederländer Thomas Krol (1:08,42) siegte vor seinen Teamkollegen Kjeld Nuis (1:08,53) und Kai Verbij (1:08,81).

Beckert lag nach zehn Kilometern in 13:14,39 Minuten knapp zehn Sekunden hinter einem Podestplatz. Der neue niederländische Star Patrick Roest unterbot an seinem 24. Geburtstag in 12:59,44 Minuten als Einziger die 13-Minuten-Marke und feierte seinen ersten Weltcup-Erfolg über die längste Distanz.

Der nächste Weltcup findet vom kommenden Freitag bis Sonntag im japanischen Nagano statt, dem Olympia-Ort von 1998.

+++++8. Dezember 2019+++++

Eisschnellläuferin Roxanne Dufter Weltcup-18. über 1500 Meter

Eisschnellläuferin Roxanne Dufter aus Inzell hat am letzten Tag des Weltcups in Kasachstans Hauptstadt Nur-Sultan den 18. Rang über 1500 Meter belegt. Die deutsche Vizemeisterin lief 2:00,35 Minuten, den Sieg holte sich am Sonntag Ivanie Blondin Kanada in Bahnrekordzeit von 1:55,59 Minuten. Die Kanaderin war dabei überraschend auch schneller als der niederländische Star Ireen Wüst (1:55,88) und Brittany Bowe aus den USA (1:55,96). Blondin freute sich ausgelassen über ihre zweiten Erfolg des Wochenendes nach dem Sieg über die 5000 Meter am Freitag.

Für die besten deutschen Ergebnisse beim dreitägigen Weltcup hatten Nico Ihle und Joel Dufter am Samstag mit den Plätzen fünf und sieben über 1000 Meter gesorgt.

+++++8. Dezember 2019+++++

Langlauf-Staffel nach kurioser Über-Nacht-Anreise Achter

Die deutsche Langlauf-Staffel der Frauen hat beim Weltcup in Lillehammer den achten Platz belegt - ein Erfolg war nach starken personellen Problemen allerdings schon die Teilnahme an dem Wettbewerb. Katherine Sauerbrey, die sich am Samstagmittag noch zum Training in Seefeld in Tirol befand, wurde über Nacht und über die Stationen München und Oslo eingeflogen, um das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) zu komplettieren.

Peter Schlickenrieder sagte im ZDF zu dem Kuriosum: „Was gibt es eigentlich Schöneres? Katherine war sehr gut drauf, geschlafen hat sie tatsächlich wenig. Jeder kennt das, dann ist man aufgeregt, noch dazu an dieser Kultstätte des Weltcups.“ Gemeinsam mit Antonia Fräbel, der starken Katharina Hennig und Pia Fink fehlten am Ende 3:59 Minuten auf Sieger Norwegen. Sauerbrey war erst nach 2.00 Uhr in Lillehammer eingetroffen und wurde dann gleich zur Schlussläuferin. Die Plätze zwei und drei belegten die USA und Schweden.

+++++8. Dezember 2019+++++

Bob-Siegesserie von Olympiasieger Friedrich gerissen

Die eindrucksvolle Serie von Francesco Friedrich (Oberbärenburg) im Zweierbob ist gleich zum Start der neuen Saison gerissen. Der Olympiasieger und Weltmeister verpasste am Samstag beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid den Sieg knapp. Mit seinem Anschieber Thorsten Margis musste sich Friedrich dem Ex-Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) geschlagen geben und belegte letztlich den zweiten Platz.

Seine letzte "Niederlage" hatte der Sachse im Januar 2018 kassiert: Friedrich wurde damals Zweiter beim Weltcup in St. Moritz. In der vergangenen Saison entschied er als erster Pilot überhaupt jedes Rennen im kleinen Schlitten für sich. Am Samstag fehlten ihm 0,08 Sekunden auf Lochner und dessen Anschieber Florian Bauer. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) und Tobias Schneider belegten Platz neun.

Unabhängig vom Saisonauftakt gilt Friedrich schon jetzt als Top-Favorit beim Saisonhöhepunkt: Bei seiner Heim-WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) winkt der sechste Zweier-Titel in Serie, das schaffte in der Geschichte des Sports noch niemand.

Ebenfalls am Samstag gewann die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries gleich ihren ersten Weltcup in Diensten der USA und stellte die starken deutschen Frauen in den Schatten. Die 34-Jährige, die im September den kanadischen Verband im Streit verlassen hatte, verwies die Olympiavierte Stephanie Schneider (Oberbärenburg) mit Anschieberin Lisette Thöne auf den zweiten Platz.

Überraschend stark präsentierte sich Weltcup-Debütantin Kim Kalicki (Wiesbaden), die mit Vanessa Mark als Dritte aufs Podest fuhr. Etwas enttäuschend verlief der Auftakt für Mariama Jamanka (Oberhof). Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin zahlte mit Kira Lipperheide für einen schwachen ersten Lauf und wurde Vierte, trug aber dennoch zum starken deutschen Mannschaftsergebnis bei.

+++++8. Dezember 2019+++++

Fünfter Weltcupsieg für Snowboarderin Hofmeister

Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den ersten Parallel-Riesenslalom der neuen Saison gewinnen. Die 23 Jahre alte Sportlerin aus Oberbayern setzte sich am Sonntag im Finale gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch und feierte ihren fünften Weltcupsieg. Einen Tag nach dem zweiten Platz von Weltmeisterin Selina Jörg im Parallel-Slalom von Bannoye sorgte Hofmeister damit für ein weiteres exzellentes Ergebnis des deutschen Snowboard-Teams.

Jörg (31) schied am Sonntag im Viertelfinale gegen Jenny aus, Melanie Hochreiter (23) hatte es in der K.o.-Phase schon eine Runde früher erwischt. Bei den Männern schaffte es nur Stefan Baumeister in die Finalrunde; dort unterlag er im Viertelfinale dem späteren Zweitplatzierten Mirko Felicetti aus Italien.

+++++7. Dezember 2019+++++

Lölling gewinnt Weltcup-Auftakt im Skeleton

Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling hat den Weltcup-Auftakt im Skeleton gewonnen. Die 24-Jährige von der RSG Hochsauerland gewann am Samstag in Lake Placid nach zwei Läufen mit 0,24 Sekunden Vorsprung. Zweite wurde die Österreicherin Janine Flock. Weltmeisterin Tina Hermann aus Königssee kam auf Rang drei, die Suhlerin Sophia Griebel landete auf Platz 14.

Lölling war nach der Zieleinfahrt sichtlich erleichtert und ballte beide Fäuste. Immerhin hatte sie mit der kurz vor der Saison eingeführten Regeländerung mit am meisten zu kämpfen. „Bei Süßigkeiten muss ich jetzt mehr aufpassen“, meinte sie. Denn das Gesamtgewicht bei den Männern inklusive Schlitten liegt jetzt bei 120 Kilogramm, bei den Frauen bei 102 Kilogramm.

„Bei uns trifft es Jacqueline, die einen etwas leichteren Schlitten fahren und ein wenig auf das Körpergewicht achten muss. Diese Regeländerungen haben auf die Zielstellung aber keine Auswirkung“, betonte Cheftrainer Dirk Matschenz.

+++++7. Dezember 2019+++++