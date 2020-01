Wintersport-Telegramm 2019/20 : Pechstein-Partner reicht Kandidatur für Präsidentenamt im Eisschnelllauf ein

Matthias Große und Claudia Pechstein. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große hat am Mittwoch seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft eingereicht. „Ich will das Schiff in ruhigeres Fahrwasser bringen. Dafür stehe ich zur Verfügung“, sagte Große zwei Tage vor Beginn der EM in Heerenveen der Deutschen Presse-Agentur. Er habe das Bewerbungsschreiben an die beiden verbliebenen DESG-Präsidiums-Mitglieder Uwe Rietzke und Dieter Wallisch gesandt und darin sein erstes Konzept vorgestellt.

„Mein Team für den Fall einer Präsidentschaft steht. Es gibt Leute, die bereit sind, ab sofort vieles im Verband zu verändern: als erfahrener Sportdirektor, als Verbandsarzt oder auch Sponsoren, die helfen könnten“, sagte Große. Zugleich aber räumte der Berliner Immobilien-Unternehmer ein, wegen der dramatischen finanziellen Situation des Verbandes zunächst auch mit dem von ihm hart kritisierten Sportdirektor Matthias Kulik weiterzuarbeiten. „Wenn der Sportdirektor bereit ist, seine Fehler einzusehen und meine Linie mitzutragen, können wir zusammenarbeiten“, kündigte Große an.

Als weiterer Kandidat auf das Präsidentenamt gilt bisher nur Uwe Rietzke. „Das ist an mich herangetragen worden, von der Sache her möglich und steht im Raum“, sagte das Dresdner Präsidiumsmitglied am Mittwoch der „Sächsischen Zeitung“. Die bisherige Präsidentin Stefanie Teeuwen war vor zwei Monaten wegen mangelnden Rückhalts in der Führung und den Vereinen überraschend von dem Amt zurückgetreten.

+++++5. Januar 2020+++++

Therese Johaug gewinnt zum dritten Mal die Tour de Ski

Therese Johaug und der Russe Alexander Bolschunow haben die Tour de Ski 2020 gewonnen. Johaug, dreimalige Weltmeisterin der Titelkämpfe von Seefeld 2019, setzte sich in Val di Fiemme/Italien auf der Abschlussetappe über 10 km Freistil hinauf zur Alpe Cermis überlegen gegen die Konkurrenz durch. Bolschunow reichte der dritte Rang, um Titelverteidiger Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) noch abzufangen.

Die deutsche Tour-Entdeckung Katharina Hennig (Oberwiesenthal) zeigte mit dem zehnten Platz erneut eine überzeugende Leistung und wurde in der Gesamtwertung starke Achte. Bei den Männern belegte Lucas Bögl (Gaißach) den 13. Platz in der Tageswertung.

"Ich bin wirklich fix und fertig. Es war sauhart, aber ich bin echt stolz auf mich, dass ich als Zehnte ins Ziel gekommen bin, weil das ja nicht meine Schokoladendisziplin ist", sagte Hennig in der ARD. Bögl ergänzte völlig ausgepumpt und mit einem Augenzwinkern: "Heute habe ich mich schon gefragt, warum ich mir so einen Schmarrn antue."

Johaug dominierte die Plackerei mit Spitzensteigungen von 28 Prozent nach Belieben und kam 50,3 Sekunden vor ihrer Landsfrau Heidi Weng ins Ziel. Durch ihren 14. Etappensieg bei dem traditionellen Mehrtagesrennen zog die 31 Jahre alte Johaug in der Bestenliste mit Justyna Kowalczyk gleich, die Polin ist mit vier Gesamtsiegen bei der Tour de Ski Rekordsiegerin. Für Bolschunow war es der erste Gesamtsieg, der Tagessieg ging an den Norweger Simen Hegstad Krüger.

Hennig beendete die Tour auf dem achten Gesamtrang, es ist die beste deutsche Platzierung im Ranking seit fünf Jahren. Auf der fünften Etappe am vergangenen Freitag hatte die 23-Jährige überraschend den dritten Platz belegt und damit für den ersten Podestplatz einer deutschen Distanzläuferin im Weltcup seit fast vier Jahren gesorgt. Bögl beendete die Tour auf dem 16. Gesamtrang.

"Als ich letzte Woche angereist bin, hätte ich nie gedacht, dass es so ausgeht. Ich hätte es sofort gekauft", sagte Hennig, die in den kommenden Weltcup-Rennen ihre Form bestätigen will: "Jetzt bin ich super motiviert."

+++++6. Januar 2020+++++

Drei Langläufer wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Der Internationale Skiverband hat drei Langläufer und einen Trainer wegen Dopings zu Vierjahressperren verurteilt. Die beiden Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu sowie der Kasache Alexej Poltoranin waren bei einer Razzia im Rahmen der Nordischen Ski-WM 2019 festgenommen und zunächst vom 1. März an provisorisch suspendiert worden, teilte die Fis am Montag mit. Der 32 Jahre alte Poltoranin hatte bei der WM 2013 in Val di Fiemme zweimal Bronze gewonnen.

Suspendiert wurde laut Weltverband auch der estnische Trainer Mati Alaver. Auf eine Anhörung hätten alle vier verzichtet; sie können nun innerhalb von 21 Tagen Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne gegen die Fis-Urteile vom 2. Januar einlegen.

+++++5. Januar 2020+++++

Tina Hermann gewinnt Weltcup in Winterberg

Weltmeisterin Tina Hermann hat beim Heimrennen in Winterberg Lokalmatadorin Jacqueline Lölling ausgestochen und sich im Skeleton-Weltcup eindrucksvoll zurückgemeldet. Die 27-Jährige feierte am Sonntag ihren ersten Saisonsieg, die Olympiazweite Lölling wurde auf ihrer Heimbahn lediglich Vierte (+0,25). Sophie Griebel (Suhl) fuhr als Neunte ebenfalls in die Top Ten.

"Das ist eine kleine Erlösung für mich", sagte Hermann (Königssee), die bei den beiden ersten Rennen in Lake Placid als bestes Ergebnis bisher einen dritten Rang zu Buche stehen hatte, in der ARD. In Winterberg landeten hinter ihr die Kanadierin Mirela Rahneva auf dem zweiten Platz (+0,03), Janine Flock aus Österreich wurde Dritte (+0,16).

+++++5. Januar 2020+++++

Gassner und Jungk bei Skeleton-Weltcup in Winterberg auf dem Podest

Der Winterberger Alexander Gassner ist auf seiner Heimbahn im Hochsauerland auf Platz zwei im Skeleton-Weltcup gefahren. Nach zwei Läufen musste er am Sonntag nur Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea den Vortritt lassen, der fünf Hundertstelsekunden Vorsprung hatte. Dritter wurde Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der den Saisonauftakt in Lake Placid gewonnen hatte und somit sein WM-Ticket sicher haben sollte. Der bereits für die WM ab Mitte Februar im sächsischen Altenberg nominierte Felix Keisinger aus Königssee landete auf Rang fünf.

+++++5. Januar 2020+++++

Nicole Schott führt EM-Aufgebot für Graz an

Die fünfmalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott aus Essen führt das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Europameisterschaften vom 22. bis 25. Januar in Graz an. Dies gab die DEU zwei Tage nach dem Abschluss der nationalen Titelkämpfe in Oberstdorf bekannt.

"Diese Meisterschaft hat gezeigt, dass wir das Tief mit den schwachen Leistungen aus der vergangenen Saison überwunden haben und uns wieder im Aufwärtstrend bewegen. Unsere Topläufer sind allesamt international konkurrenzfähig", sagte DEU-Sportdirektor Udo Dönsdorf.

Das EM-Aufgebot der DEU für Graz, Paarlauf: Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert, Annika Hocke/Robert Kunkel (alle Berlin). - Damen: Nicole Schott (Essen). - Herren: Paul Fentz (Berlin). - Eistanz: Katharina Müller/Tim Dieck (Dortmund)

+++++4. Januar 2020++++

Dreifachsieg für deutsche Bobs bei Heim-EM

Totale Dominanz bei der Heim-EM: Die deutschen Bob-Piloten haben bei den Titelkämpfen in Winterberg einen Dreifachsieg gefeiert und eineinhalb Monate vor der WM in Altenberg (17. Februar bis 1. März) ihre Topform eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Anders als im reinen Weltcup-Rennen am Freitag hatte aber EM-Spezialist Johannes Lochner die Nase vorne. Der Stuttgarter, nach dem ersten Lauf noch Zweiter, fing Olympiasieger Francesco Friedrich im zweiten Durchgang noch ab. Im Ziel trennten die beiden gerade einmal zwei Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz landete Rückkehrer Nico Walther aus Oberbärenburg (+0,22).

Für Lochner war es der vierte EM-Titel im großen Schlitten in Serie. "Ich bin gerade einfach so glücklich, ich kann es gar nicht glauben", jubelte Lochner im ZDF: "Es war eine sensationelle Stimmung an der Bahn, einfach ein geiler Tag heute." Friedrich lag auch im zweiten Lauf lange auf Bestzeitkurs, ein kleiner Fahrfehler kostete ihm jedoch Geschwindigkeit und schlussendlich auch den Sieg.

Bereits im reinen Weltcup-Rennen am Freitag war Friedrich und Walther ein Doppelsieg gelungen. Europameisterschaften werden im Bobsport stets im Rahmen von Weltcup-Rennen ausgefahren, zur Vergabe der EM-Medaillen werden die Nicht-Europäer aus dem Ergebnis genommen.

Besonders für Walther war das Wochenende von Winterberg ein wichtiger Fingerzeig. Der Sachse hatte sich erst kurz vor dem Jahreswechsel für den Weltcup-Kader und das Aufgebot für die WM qualifiziert. In der Saisonvorbereitung hatte er eine Brustwirbelverletzung erlitten und konnte daher bis ins neue Jahr keine Wettkämpfe bestreiten.

Die Frauen trugen am Samstag in Winterberg lediglich ein Weltcup-Rennen aus, auch dieses endete mit einem deutschen Dreifacherfolg. Stephanie Schneider (Oberbärenburg) sorgte für den ersten Sieg der deutschen Frauen in diesem Winter, die 29-Jährige verwies mit Anschieberin Kira Lipperheide die Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Annika Drazek um vier Hundertstelsekunden auf den zweiten Rang. Die deutsche Meisterin Laura Nolte (Winterberg/+0,13) wurde bei ihrem Weltcup-Debüt mit Deborah Levi Dritte.

"Dieses Ergebnis ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Bundestrainer Rene Spies im ZDF: "Ich bin auch von den Startzeiten begeistert, die waren auf einem Topniveau. Wir sind sehr gut aufgestellt."

+++++4. Januar 2020+++++

Dreifach-Erfolg für die deutschen Bobpilotinnen in Winterberg

Bob-Pilotin Stephanie Schneider (Oberbärenburg) hat für den ersten Sieg der deutschen Frauen in diesem Weltcup-Winter gesorgt. Die 29-Jährige führte mit Anschieberin Kira Lipperheide am Samstag beim Heimrennen in Winterberg einen deutschen Dreifach-Erfolg an: Um vier Hundertstelsekunden verwies sie Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Annika Drazek auf den zweiten Rang. Die deutsche Meisterin Laura Nolte (Winterberg/+0,13) wurde bei ihrem Weltcup-Debüt mit Deborah Levi Dritte.

Die bislang so starke Kaillie Humphries (+0,44), die vor der Saison aus dem kanadischen Team zu den USA gewechselt war, ordnete sich mit deutlichem Rückstand als Vierte hinter dem deutschen Trio ein.

Schneider ist auch in der Gesamtwertung nach drei Weltcups beste deutsche Frau: Mit 627 Punkten liegt die Olympia-Vierte knapp hinter Humphries (642), die die beiden bisherigen Rennen in Lake Placid gewonnen hatte. Jamanka, die neben Olympia-Gold auch den WM-Titel gewann, darf indes auf ansteigende Form hoffen. Im Dezember war sie in den USA zweimal nur drittbeste Deutsche gewesen.

+++++4. Januar 2020+++++

DSV-Läufer ohne Chance

Die deutschen Skilangläufer haben auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme/Italien die Spitzenplätze erwartungsgemäß verpasst. Im Klassiksprint bei Männern und Frauen sorgte Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) mit dem Einzug ins Halbfinale für das beste Ergebnis. Distanzspezialistin Katharina Hennig aus Oberwiesenthal, am Freitag starke Dritte über 10 km, überstand die Qualifikation, schied aber im Vorlauf aus.

"Sowohl bei Katharina Hennig als auch bei Sebastian Eisenlauer wäre vielleicht noch etwas mehr drin gewesen, wenn sie etwas frischer gewesen wären", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder im ZDF. Dennoch zog der 49-Jährige bereits vor der Schlussetappe am Sonntag ein insgesamt positives Fazit der Tour: "Es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, der den nächsten Step einläutet."

Sieger bei den Männern wurde wie schon beim Freistilsprint in Lenzerheide der Norweger Johannes Hösflot Kläbo, der sich im Zielsprint gegen seine beiden russischen Konkurrenten Segrej Ustjugow und Alexander Bolschunow durchsetzte. Vor dem abschließenden 10 km Massenstart hinauf zur Alpe Cermis am Sonntag eroberte Kläbo wieder die Gesamtführung in der Tourwertung, eine Sekunde vor Bolschunow. Ustjugow (+0:15) ist Dritter.

Auch bei den Frauen gewann in der Slowenin Anamarija Lampic die Lenzerheide-Siegerin. In der Gesamtwertung geht die norwegische Ausnahmeläuferin Therese Johaug mit drei Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Astrid Uhrenholdt Jacobsen auf die Schlussetappe, Hennig (+2:28 Minuten) fiel vom achten auf den zehnten Platz zurück.

+++++4. Januar 2020+++++

Victoria Carl steigt aus Tour de Ski aus

Skilangläuferin Victoria Carl kann an den letzten beiden Etappen der Tour de Ski nicht mehr teilnehmen. Der Deutsche Skiverband geht bei der 29-Jährigen aus Zella-Mehlis von einer starken Prellung im linken Ellbogen aus, teilte er vor der Sprintetappe an diesem Samstag im italienischen Val di Fiemme mit. Nach der Rückkehr nach Deutschland soll Carl genauer untersucht werden. Sie war am Freitag beim Klassikrennen über zehn Kilometer auf harter Loipe gestürzt. Die Thüringerin liegt im Gesamtklassement auf Rang 18 und ist damit hinter Katharina Hennig (Oberwiesenthal/8. Platz) zweitbeste Deutsche.

+++++3. Januar 2020+++++

Francesco Friedrich fängt Walther mit neuen Bob ab

Mit einer Aufholjagd im neuen Bob ist Francesco Friedrich im Viererbob der erste Saisonsieg gelungen. Der Doppel-Olympiasieger fuhr beim Heim-Weltcup in Winterberg mit einem rasanten Finallauf noch auf Rang eins. Mit seiner Weltmeister-Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis verwies der 29-jährige Sachse am Freitag den zuvor in Führung liegenden Vereinskollegen Nico Walther mit 0,20 Sekunden Vorsprung noch auf Rang zwei. Den deutschen Dreifach-Erfolg verhinderte der Lette Oskars Kibermanis, der sich mit einer Hundertstelsekunde noch vor Johannes Lochner auf Rang drei schob.

+++++3. Januar 2020+++++

Hennig feiert bei der Tour de Ski erstes Weltcup-Podium

Skilangläuferin Katharina Hennig (Oberwiesenthal) hat sich auf der fünften Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme/Italien in überragender Form präsentiert und ihren ersten Podestplatz in einem Einzelweltcup geholt. Die 23-Jährige wurde im Massenstartrennen über 10 km in der klassischen Technik nach einer couragierten Vorstellung Dritte. Im Schlussspurt musste sich Hennig nur der Norwegerin Astrid Uhrenholdt Jacobsen und der Schwedin Ebba Andersson geschlagen geben.

"Ich bin völlig sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe bis zur letzten Runde nicht daran geglaubt", sagte eine überglückliche Hennig im ZDF. Von Beginn an lief sie in der Spitzengruppe, die sich etwa zwei Kilometer vor dem Ziel auf nur noch fünf Läuferinnen reduzierte. Vor der letzten Steigung übernahm Hennig die Initiative und verschärfte das Tempo, dem selbst die Gesamtführende Therese Johaug aus Norwegen nicht folgen konnte. Die Dreifach-Weltmeisterin von Seefeld 2019 wurde nur Vierte.

+++++2. Januar 2020+++++

Erkrankter Jonas Dobler steigt aus Tour de Ski aus

Skilangläufer Jonas Dobler muss die Tour de Ski vorzeitig beenden. Der 29-jährige Traunsteiner sei erkrankt, teilte der Deutsche Skiverband am Donnerstag mit. Dobler lag vor den letzten drei Etappen im italienischen Val du Fiemme auf Rang 33 im Gesamtklassement.