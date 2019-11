Wintersport-Telegramm 2019/20 : Pechstein-Freund will neuer Präsident der Eisschnellläufer werden

Matthias Große beobachtet das Rennen seiner Lebensgefährtin Claudia Pechstein über die 1500 Meter Distanz. Foto: dpa/Soeren Stache

Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große will die von einer Krise in die nächste taumelnde Deutsche Eischnelllauf-Gemeinschaft (DESG) als Präsident „vor dem drohenden Untergang“ retten. Der Berliner Immobilien-Unternehmer machte am Freitag seine Ambitionen deutlich. „Dieser Verband hat so viele Verbindlichkeiten. Man weiß nicht einmal, ob sie nicht schon hätten Insolvenz anmelden müssen. Es geht einfach nicht so weiter“, sagte Große der Deutschen Presse-Agentur. „Die leben wie die Fürsten und haben gar kein Geld. Ich will Flagge zeigen.“

Der für alle überraschende Rücktritt der führungsschwachen Präsidentin Stefanie Teeuwen hatte einen Tag vor den deutschen Meisterschaften ein bezeichnendes Bild auf den nach dem Rückzug des Hauptsponsors DKB finanziell am Boden liegenden Verband geworfen. „Die Finanzsituation ist schwierig, aber wir stehen nicht vor der Pleite. Aber 400 000 Euro zu ersetzen, ist nicht einfach“, räumte DESG-Schatzmeister Dieter Wallisch ein. Der Pensionär aus München ist neben Vizepräsident Uwe Rietzke das einzig noch verbliebene Präsidiums-Mitglied, nachdem vor einigen Wochen auch Vizepräsident Hubert Graf aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte.

Pechstein hatte am Vorabend den Namen ihres Freundes als Präsident ins Spiel gebracht. „Ein Rücktritt der Präsidentin einen Tag vor der Eisschnelllauf-Saison ist so was von unprofessionell. Es sei denn, es ist ihr persönliches Leid widerfahren“, kritisierte der Immoblilien-Unternehmer. Teeuwen hat bisher keine Gründe für ihren Rückzug genannt. Neben den akuten Finanzproblemen könnte auch die fehlende Rückendeckung durch Präsidium und Trainerteam den Ausschlag gegeben haben. „Sie hatte einfach keine Standing im Verband“, sagte der Berliner Stürzpunkt-Trainer Uwe Hüttenrauch.

Wenn er Verantwortung übernähme, würde er den Verband „komplett durchrütteln“, kündigte Große an. Er habe erlebt, was sich dort abspiele, wo nur hinter dem Rücken von Betroffenen geredet werde. „Wer soll diese Suppe auslöffeln? Es geht um die Zukunft der Sportler und des Verbandes“, sagte er. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werde „es den Verband 2022 nicht mehr geben“, prognostizierte er. „Die Situation destabilisiert die aktuelle Verbandssituation weiter“, konstatierte auch Teeuwens Amts-Vorgänger Gerd Heinze aus Berlin. Er hält aber personelle Diskussionen derzeit für verfrüht.

Unmittelbar nach dem Rücktritts-Hammer von Teeuwen waren Spekulationen über die Nachfolge ins Kraut geschossen. „Ein neuer Eisschnelllauf-Präsident muss drei wichtige Komponenten erfüllen: Er muss nicht nur Englisch und Deutsch, sondern auch ein bisschen Niederländisch und Norwegisch sprechen, er muss gut mit der Wirtschaft vernetzt sein und er muss ein Standing haben beim DOSB und dem Eislaufverband ISU“, erklärte Trainer-Urgestein Hüttenrauch als Mann der Basis sein Anforderungsprofil.

Wallisch will nun aber nichts über das Knie brechen. „Mit zwei Präsidiumsmitgliedern sind wir noch geschäftsfähig“, erwähnte der Schatzmeister. Erst nach den Meisterschaften würden sich die letzten Funktionsträger zusammensetzen, um über Wege aus der Krise zu beraten. Er hält es für möglich, dass eines der Präsidiumsmitglieder kommissarisch bis zur nächsten Wahl das Chef-Amt übernimmt.

DESG-Sportdirektor Matthias Kulik gibt sich diplomatisch. „Es geht hier um politische Entscheidungen im Sinne des Verbandes. Deshalb will ich ganz zurückhaltend reagieren“, reagierte er auf Pechsteins Vorschlag, der unter Trainern einiges Kopfschütteln ausgelöst hatte.

„Da kann ich nicht ernst nehmen. Das ist genau so unrealistisch, als würde ich meine Frau für das Präsidentenamt vorschlagen“, sagte Bundestrainer Erik Bouwman, der zuvor bei Pechstein wegen der Ausbootung aus seiner Trainingsgruppe auf Kritik gestoßen war.

+++++ 14. Oktober 2019 +++++

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist schwanger und verzichtet auf Weltcupsaison

Die viermalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist schwanger und wird im kommenden Winter nicht an den Weltcups und den Weltmeisterschaften in Sotschi teilnehmen. Das gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Montag bekannt. Die 31-Jährige aus Miesbach erwartet im April 2020 ihr erstes Kind. Ihr Ziel bleiben die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.

"Mein Mann Markus und ich freuen uns sehr darüber, dass wir uns nach unserer Hochzeit im letzten Sommer jetzt unseren Wunsch nach einer eigenen Familie erfüllen können", sagte Geisenberger: "Vorausgesetzt, unserem Kind geht es gut, und es läuft so, wie wir uns das momentan vorstellen, würde ich meine sportliche Karriere, Stand jetzt, gerne in der vorolympischen Saison fortsetzen."

Bei Facebook postete sie ein Bild mit den Füßen ihres Mannes, ihres Hundes, ihren eigenen Füßen und einem Paar Babyschuhen.

Bundestrainer Norbert Loch erklärte: "Ich freue mich sehr für Natalie. Ich wusste, dass sie nach den Olympischen Spielen von Pyeongchang nur von Jahr zu Jahr plant. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Natalie nach ihrer Pause, die sie in dieser Saison einlegt, wiederzusehen. Das Zeug dazu hat sie, das Können, den Ehrgeiz, den Biss, den Fleiß."

Deutschlands erfolgreichste Rennrodlerin hat neben ihren vier olympischen Goldmedaillen insgesamt siebenmal in Folge den Gesamtweltcup und neun Weltmeistertitel gewonnen.

Ihre Schwangerschaft verschärft die Personalsituation bei den international tonangebenden deutschen Rodlerinnen. Die Olympiazweite Dajana Eitberger (Ilmenau) hatte im August ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Vancouver-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner (Blankenburg), die vor Geisenberger fünfmal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen hatte, beendete am Ende der Saison 2018/2019 ihre Karriere.

(rent/sid)