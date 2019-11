Wintersport-Telegramm 2019/20 : Pechstein verweigert weiter Start im Team — DOSB-Präsident spricht Machtwort

Düsseldorf Die ersten Wintersportler sind in die Saison 2019/20 gestartet. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

In Polen stand kein deutsches Damen-Team beim Weltcup der Eisschnellläufer am Start. Hintergrund ist der Knatsch zwischen dem Bundestrainer und Claudia Pechstein. Jetzt schaltet sich Alfons Hörmann ein und sieht einen „besorgniserregenden Zustand“.

Claudia Pechstein verweigert sich weiter einem Start im deutschen Eisschnelllauf-Trio, DOSB-Präsident Alfons Hörmann spricht ein Machtwort: Im Streit zwischen der fünfmaligen Olympiasiegerin und der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft fordert der deutsche Sportchef nun Gespräche aller Beteiligten.

Der Verband sei in einem „insgesamt besorgniserregenden Zustand“, sagte Hörmann im Interview des ZDF. „Es müssen jegliche Egoismen in den Hintergrund treten und es muss auch die Bereitschaft da sein, jeden Stein einmal umzudrehen“, fügte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes hinzu. „Nur dann, wenn man in eine schonungslose Analyse einsteigt“, werde es gelingen, „Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft zu kommen“, sagte Hörmann.

Ausgangspunkt des Streits war die Aussage des Bundestrainers Erik Bouwman, dass er „null Bock“ darauf habe, die 47 Jahre alte Pechstein im deutschen Team zu betreuen. Pechstein trainiert seitdem mit der polnischen Auswahl an. Wiederholt forderte sie eine Entschuldigung von Bouwman.

Konsequenz aus dem Knatsch: In Polen stand kein deutsches Team-Trio am Start. „Wenn er keinen Bock auf mich hat, habe ich natürlich auch keinen Bock auf ihn. Unter diesen Bedingungen werde ich definitiv nicht ins Team zurückkehren“, stellte Pechstein klar. Sportdirektor Matthias Kulik kündigte Gespräche an, er könne verstehen, dass sich Pechstein „persönlich angegriffen“ gefühlt habe, als man ihren Lebensgefährten Matthias Große aus dem Betreuerstab verbannt habe.

Pechstein hatte in Polen das 3000-Meter-Rennen der B-Gruppe gewonnen und den Sprung in die Top 12 beim Weltcup in zwei Wochen im kasachischen Nur-Sultan auf ihrer Spezialstrecke über 5000 Meter geschafft. Top-10-Resultate konnten zwei Erfurter verbuchen: Patrick Beckert lief über 5000 Meter auf Platz zehn, Felix Maly kam auf Rang neun im Massenstartrennen. Enttäuschungen gab es für die Eissprinter: Nico Ihle und Joel Dufter verpassten über 500 Meter in der B-Gruppe auf den Plätzen sieben und zehn die Rückkehr in die A-Kategorie, und auch im Teamsprint sprang nur Rang zehn heraus.

+++++24. November 2019+++++

Pechstein als Sechste im Massenstart mit bester Saison-Platzierung

Claudia Pechstein hat zum Abschluss der Weltcuprennen in Tomaszow Mazowiecki mit einem sechsten Platz im Massenstartrennen das bisher beste Saison-Resultat der deutschen Eisschnellläufer erkämpft. Beim Sieg der Niederländerin Irene Schouten reichten der 47 Jahre alten Berlinerin dafür fünf Punkte bei Zwischensprints.

+++++24. November 2019+++++

Rodel-Weltmeister Loch nur Sechster zum Auftakt in Igls

Weltmeister Felix Loch (Berchtesgaden) hat beim enttäuschenden Saisonstart der deutschen Rodler das Podest deutlich verpasst. Der 30-Jährige landete am Sonntag in Igls nur auf dem sechsten Platz, mehr als zweieinhalb Zehntelsekunden trennten ihn nach zwei Läufen von Sprintweltmeister Jonas Müller aus Österreich. Der 22-Jährige holte auf seiner Heimbahn seinen ersten Weltcupsieg vor dem Russen Roman Repilow und Dominik Fischnaller aus Italien.

"Ich hatte auf einen Podestplatz gehofft, es waren aber sehr spezielle Bedingungen", sagte Loch mit Blick auf die recht hohen Temperaturen und das dadurch weiche Eis im zweiten Lauf: "Ich hatte auch einen Fehler drin. Insgesamt bin ich trotzdem zuversichtlich, weil das Fahren wieder so klappt, wie ich es mir vorstelle und wie es vor einigen Jahren mal war."

Loch hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Rang drei gelegen, er war damit wie so oft in den vergangenen Jahren der einzige Deutsche, der sich in Reichweite der internationalen Spitze bewegte. Sebastian Bley (Suhl) wurde als zweitbester BSD-Athlet Achter, der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof) enttäuschte dagegen völlig: Für den Vorjahressieger reichte es nach einem verpatzten ersten Lauf nur zum 15. Platz.

Loch kam wie im Vorjahr schleppend in den Winter, auch damals wurde er lediglich Sechster zum Auftakt in Igls. Es folgte eine schwierige Saison mit nur einem Weltcupsieg, bei der WM in Winterberg holte er dann allerdings seinen sechsten Einzeltitel.

+++++23. November 2019+++++

Pechstein fordert Entschuldigung, Hörmann eine "schonungslose Analyse"

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat ihre Kritik an der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) erneuert und eine Entschuldigung von Bundestrainer Erik Bouwman gefordert. "Ich bin nicht der Meinung, dass die Nationaltrainer ihren Job machen. Erik Bouwman macht seinen Job nicht, wenn er die Aussage trifft, dass er keinen Bock auf mich hat. Da ist eine Entschuldigung fällig. Unter diesen Bedingungen werde ich nicht ins Team zurückkehren", sagte die 47-Jährige im ZDF.

Pechstein hatte am Freitag beim Weltcup im polnischen Tomaszow Mazowiecki über 3000 m die Rückkehr in die A-Gruppe geschafft. Nach dem Zerwürfnis mit dem Niederländer Bouwman war sie allerdings vom polnischen Team betreut worden. "Wenn Erik Bouwman keinen Bock auf mich hat, habe ich auch keinen Bock auf ihn. Am Ende müssen wir alle an einem Strang ziehen", sagte Pechstein.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann sprach derweil von einem "insgesamt besorgniserregenden Zustand" im Verband und forderte Gespräche aller Beteiligten. "Es müssen jegliche Egoismen in den Hintergrund. Es muss Bereitschaft da sein, jeden Stein einmal umzudrehen. Nur bei einer schonungslosen Analyse wird es gelingen, Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft zu kommen", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im ZDF.

DESG-Sportdirektor Matthias Kulik reichte Pechstein derweil die Hand. "Ich möchte Claudia zu ihrem Erfolg hier gratulieren. Sie gehört bei uns zu den Leistungsträgerinnen", sagt er. Er habe Verständnis, dass sie sich "persönlich angegriffen" gefühlt habe: "Wir müssen schauen, dass wir das Thema in einem persönlichen Gespräch, das wir Claudia anbieten, vom Tisch kriegen. Das ist mir wichtig."

Mit an Bord im polnischen Team war am Wochenende auch Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große, den Pechstein als neuen Verbandspräsidenten ins Spiel gebracht hatte. Große erklärte dazu: "Wir brauchen keinen Sozialromantiker, sondern jemanden, der reformiert. Wenn man mit mir sprechen will, bin ich bereit. Und wenn man nicht will, bin ich eben nicht bereit."

+++++23. November 2019+++++

Doppelsieg für Doppelsitzer - Rodlerinnen Taubitz und Tiebel Dritte

Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken haben dem deutschen Rennrodel-Team zum Weltcup-Auftakt den ersten Sieg gesichert. Die Gesamtweltcup-Gewinner setzten sich am Samstag auf der Olympia-Bahn in Innsbruck-Igls im spannenden zweiten Lauf knapp gegen die deutschen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt durch. Die erfolgsverwöhnten Rennrodlerinnen hingegen haben zuvor den Sprung auf Platz eins verpasst. In Abwesenheit von Seriensiegerin Natalie Geisenberger mussten sich das neue deutsche Team mit den beiden dritten Plätzen der 20 Jahre alten Jessica Tiebel (Altenberg) und Julia Taubitz (Oberwiesenthal) zufrieden geben. Beide landeten zeitgleich auf dem Podestplatz.

„Es war eine komplette Katastrophe. Bei mir ist alles schief gelaufen“, meinte die 23 Jahre alte Taubitz, die im vergangenen Gesamt-Weltcup Zweite wurde. Den Sieg sicherte sich die Russin Tatjana Iwanowa. Die weiteren deutschen Starterinnen Anna Berreiter und Cheyenne Rosenthal landeten auf Rang sieben und neun.

+++++17. November 2019+++++

Pechstein startet erfolgreich in zweiten Saisonweltcup

Claudia Pechstein ist mit einem Erfolg in den zweiten Saisonweltcup der Eisschnellläufer im polnischen Tomaszow Mazowiecki gestartet. Die fünfmalige Olympiasiegerin lief am Freitag über 3000 m in 4:10,043 Minuten Bestzeit in der B-Gruppe.

Pechstein hatte damit gleich mehrere Gründe zur Freude: Die 47-Jährige war schneller als die deutschen Konkurrentinnen Michelle Uhrig (Berlin/4:14,436) und Roxanne Dufter (Inzell/4:17,667). Zudem stellte sie in der vor zwei Jahren eröffneten Halle einen Bahnrekord auf, der am Nachmittag durch Läuferinnen der A-Gruppe allerdings unterboten werden dürfte. Wichtig war für Pechstein auch der Aufstieg in die A-Gruppe für den kommenden Weltcup in Nur-Sultan/Kasachstan. Dort steht ihre Paradestrecke 5000 m auf dem Plan.

"Sie hat sich das Rennen gut eingeteilt. Sie wusste, was sie zu tun hat. Am Ende musste die Eins stehen", sagte Teammanager Helge Jasch von der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG): "Sie ist das Rennen vernünftig angegangen und hat es durchgezogen."

Der Wettkampf in Tomaszow Mazowiecki ist für Pechstein speziell. Nach einem Zerwürfnis mit Bundestrainer Erik Bouwman vor dem Saisonstart trainiert sie mit der polnischen Mannschaft und wird von dieser auch am Wochenende betreut.

+++++17. November 2019+++++

Claudia Pechstein auf Rang neun im Massenstartrennen

Claudia Pechstein hat zum Abschluss des Weltcups in Minsk auf Platz neun im Massenstartrennen für die einzige Top-Ten-Platzierung der deutschen Eisschnellläufer in Minsk gesorgt. Die 47 Jahre alte Berlinerin war am Sonntag zunächst als Elfte geführt worden, doch nach einer Video-Überprüfung durch das Kampfgericht rückte sie auf Rang neun vor, weil sie bei Zwischensprints drei Punkte erkämpft hatte. Ihre Teamgefährtin Michelle Uhrig landete auf Platz 15. Siegerin im Massenstartrennen wurde die Kanadierin Ivanie Blondin vor Irene Schouten aus den Niederlanden.

+++++17. November+++++

Dufter nur 19. über 500 Meter

Die Serie von Enttäuschungen für die deutschen Eisschnellläufer hat sich auch am Sonntag beim Weltcup in Minsk fortgesetzt. Nach Platz 19 über 500 Meter in 35,80 Sekunden muss der Inzeller Joel Dufter nun bei den Rennen kommende Woche im polnischen Tomaszow Mazowiecki den Abstieg in die B-Gruppe in Kauf nehmen. Bereits an den zurückliegenden Tagen war dem deutschen Team nicht eine Top-Ten-Platzierung in den Einzelrennen gelungen. Und auch der neunte Rang der Teamsprinter war weit weniger als zuvor erwartet.

Der deutsche Meister Nico Ihle war in Weißrusslands Hauptstadt in 35,73 Sekunden in der B-Kategorie zwar etwas schneller als sein Trainingsgefährte, doch reichte auch das nur zum 10. Platz in der zweitklassigen B-Gruppe. Sprintsieger wurde in der Minsk Arena der Südkoreaner Kim Jun-Ho in 34,87 Sekunden.

++++ 16. November ++++

Ihle enttäuscht beim Weltcup-Auftakt

Nico Ihle und Joel Dufter haben am zweiten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups in Minsk nicht in die Top-10-Plätze sprinten können. Über 1000 Meter belegten die besten deutschen Kurzstreckler beim Sieg des Niederländers Thomas Krol in Bahnrekordzeit von 1:09,00 Minuten nur die Plätze 13 und 15. Für den Chemnitzer Ihle wurden 1:10,47 Minuten gestoppt, sein Inzeller Trainingsgefährte kam am Samstag auf 1:10,67 Minuten.

„Das ist auf keinen Fall das Niveau, das wir uns erhofft haben. Vielleicht haben wir das Training in den zurückliegenden Wochen etwas übertrieben“, analysierte Sprint-Bundestrainer Danny Leger. „Aber noch gibt es keinen Grund, nervös zu werden. Ich erwarte jetzt Steigerungen von beiden in den nächsten Rennen“, sagte der Inzeller der Deutschen Prese-Agentur.

Während beide Sprinter trotz ihrer unbefriedigenden Platzierungen in der kommenden Woche im polnischen Tomaszow Mazowiecki weiter in der A-Gruppe antreten dürfen, muss Joels Schwester Roxanne Dufter über 1500 Meter den Gang in die B-Kategorie antreten. Ihre Zeit von 2:01,94 Minuten reichte nur zum 20. und damit letzten Platz. Tags zuvor hatte die Inzellerin auch über 3000 Meter ihren Platz in der A-Gruppe als 16. nicht verteidigen können. Über 1500 Meter dominierte erneut Oranje: Ireen Wüst, die erfolgreichste Olympionikin ihres Landes, gewann in 1:56,45 Minuten. Über 500 Meter setzte sich die Russin Olga Fatkulina mit Bahnrekord in 37,92 Sekunden durch.

++++ 15. November ++++

Eisschnellläuferin Pechstein chancenlos beim Weltcup-Auftakt

Claudia Pechstein war beim Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Minsk über 3000 m chancenlos. Nach ihrem erneuten Rundumschlag gegen den deutschen Verband DESG lief die 47 Jahre alte Berlinerin in 4:12,041 Minuten auf den 14. Platz. Ihr Rückstand auf die siegreiche Kanadierin Isabelle Weidemann (4:04,679) betrug fast acht Sekunden. Pechstein ging auf dem "Arbeitseis" in den letzten Runden merklich die Puste aus.

Für mehr Schlagzeilen hatte Pechstein zuletzt mit ihrer Attacke auf die DESG gesorgt. In einem "offenen Brief" übte die fünfmalige Olympiasiegerin am Donnerstag harsche Kritik an Akteuren im deutschen Eisschnelllauf. Besonders im Visier hatte sie DESG-Sportdirektor Matthias Kulik, der die Ausbootung ihres Lebensgefährten Matthias Große aus dem Betreuerstab vorangetrieben hatte. Pechstein warf Kulik "vorsätzliche Schädigung meines sportlichen Weges und meines Umfeldes" vor.

Große war am Dienstag ausgeschlossen worden. Kulik sprach von "unsachgemäßen und dadurch verbandsschädigenden medialen Aussagen von Herrn Matthias Große gegen unsere aktuelle leistungssportliche Verbandsstrategie".

+++++ 14. November +++++

Streit eskaliert - Eisschnellläuferin Pechstein schreibt Brandbrief an Sportdirektor

Einen Tag vor Beginn der Weltcup-Saison ist der Konflikt zwischen Claudia Pechstein, ihrem Lebensgefährten Matthias Große und der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft eskaliert. Lesen Sie hier mehr.

+++++ 13. November +++++

Eisschnelllauf-Trainer Lehmann im Zuge der Operation Aderlass entlassen

Der mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um den Erfurter Sportarzt Mark S. verwickelte Eisschnelllauf-Trainer Robert Lehmann-Dolle muss sich einen neuen Job suchen. „Der Olympiastützpunkt Berlin (OSP) bestätigt, dass das Arbeitsverhältnis mit seinem OSP-Trainer Robert Lehmann-Dolle durch Kündigung beendet wurde“, teilte OSP-Leiter Harry Bähr auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit.

Aufgrund des laufenden Verfahrens vor dem Arbeitsgericht würden vom OSP Berlin zum Sachverhalt keine weiteren Informationen gegeben, hieß es weiter in der Antwort des Olympiastützpunkts.