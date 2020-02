Wintersport-Telegramm 2019/20 : Pechstein Elfte über 3000 Meter bei ihrer 19. WM-Teilnahme

Claudia Pechstein. Foto: dpa/Sergei Grits

Düsseldorf Die Wintersport-Saison 2019/20 ist im vollem Gange. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über die Wintersport-Saison auf dem Laufenden.

Bei der Rückkehr an den Ort ihrer beiden Olympia-Triumphe nach 18 Jahren hat Claudia Pechstein zum Auftakt der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Salt Lake City den elften Platz über 3000 Meter belegt. In 4:01,91 Minuten beendete die Berlinerin ihren insgesamt 52. Start bei einer Einzelstrecken-WM und war damit nur 4,21 Sekunden langsamer als bei ihrem Olympiasieg vor 18 Jahren an gleicher Stelle.

Ihren insgesamt 16. Titel bei einer Einzelstrecken-WM - den sechsten über 3000 Meter - sicherte sich Martina Sablikova. Die Tschechin verpasste in 3:54,25 Minuten ihren Weltrekord nur um 2,23 Sekunden. Zweite wurde Olympiasiegerin Carlijn Achtereekte aus den Niederlanden (3:54,92).

Wenige Tage vor ihrem 48. Geburtstag nimmt Pechstein zum 19. Mal an einer Einzelstrecken-WM teil, selbst bei der WM-Premiere war sie 1996 schon dabei und fehlte wegen ihrer Zwei-Jahres-Sperre aufgrund auffälliger Blutwerte nur 2009 bei diesen Titelkämpfen.

Roxanne Dufter kam in 4:03,71 bis auf 18 Hundertstelsekunden an ihre persönliche Bestzeit aus dem Jahr 2017 heran, die sie sich eigentlich vorgenommen hatte. Die Inzellerin belegte damit Rang 15.

+++++8. Februar 2020+++++

Pechstein bei WM-Generalprobe Zwölfte über 3000 Meter

Claudia Pechstein hat bei der Generalprobe für die Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Salt Lake City den zwölften Platz über 3000 Meter belegt. Auf dem schnellen Eis des Olympic Oval benötigte die fast 48 Jahre alte Berlinerin beim fünften Weltcup der Saison 4:05,05 Minuten. Siegerin Martina Sablikova aus Tschechien war in 3:54,93 Minuten mehr als zehn Sekunden schneller und gilt nun als Top-Favortin für die langen WM-Distanzen. „Es war auffällig, dass sich heute alle auf den letzten Runden extrem schwer getan haben“, sagte Teamchef Helge Jasch zum auffälligen Abfall der Leistungen auf vor allem der Schlussrunde. Roxann Dufter aus Inzell stürzte in der vierten Runde auf der Wechselgeraden und kam nicht über Platz 15 hinaus.

Im 500-Meter-Sprint der Herren feierten die Russen einen dreifachen Erfolg. Sieger Ruslan Murashow verfehlte in 34,04 Sekunden den Bahnrekord seines diesmal zweitplatzierten Landsmannes Pawel Kulischnikow (34,05) nur um vier Hundertstelsekunden. Drei deutsche Eissprinter freuten sich in der B-Gruppe über persönliche Bestzeiten. Joel Dufter (Inzell) in 34,85 Sekunden, Jeremias Marx (Erfurt) in 34,87 Sekunden und der Münchner Hendrik Dombek in 35,01 Sekunden waren so schnell wie noch nie in ihrer Laufbahn und belegten damit die Plätze 7, 8 und 13. Der Chemnitzer Nico Ihle (35,06) musste mit Platz 14 in der B-Kategorie vorliebnehmen.

+++++8. Februar 2020++++++

Keisinger erneut Junioren-Weltmeister im Skeleton

Senkrechtstarter Felix Keisinger hat den Titel des Junioren-Weltmeisters im Skeleton erfolgreich verteidigt. Der 22-Jährige vom Königssee, der in der laufenden Weltcupsaison bei den Senioren bereits dreimal auf das Podest gefahren ist, setzte sich auf der Eisbahn von Winterberg vor seinen Landsleuten Felix Seibel (Hallenberg) und Fabian Küchler (Suhl) durch.

+++++7. Februar 2020+++++

Saison für Shorttrackerin Seidel nach Sturz beendet

Bitteres Ende der Shorttrack-Saison für Anna Seidel. Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin ist zum Auftakt des Heim-Weltcups im Qualifikationsrennen der Mixed-Staffel unglücklich gestürzt und zog sich dabei eine schwere Fußverletzung zu. „Die Bänder haben ein Stück vom Knochen im linken Fuß herausgerissen. Es ist ein relativ einfacher Bruch, der von den Bändern verursacht wurde. Wie die Ärzte sagten, wird das auch ohne OP gut verheilen, aber es dauert mindestens vier bis sechs Wochen. Und da ist die Saison dann vorbei“, erklärte Seidel sehr gefasst, nachdem sie die bittere Diagnose in der Dresdner Uniklinik erhalten hatte.

Erst vor zwei Wochen hatte die Dresdnerin bei der EM im ungarischen Debrecen mit Bronze über 1500 Meter ihre gute Form unter Beweis gestellt und wollte diese beim fünften Saison-Weltcup untermauern.

Auch sonst erwischten die deutschen Shorttracker keinen guten Start auf heimischem Eis. In allen Staffel-Wettbewerben schieden die Lokalmatadoren bereits in der Qualifikation aus. Die Damen verfehlten den Einzug ins Viertelfinale nach einem zweiten Platz hinter Ungarn. Die Herren lieferten zwar eine gute Vorstellung, als Sieger ihres Laufes wurden sie jedoch wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert. Und die Mixed-Staffel verpasste nach dem Sturz von Anna Seidel ebenfalls das Viertelfinale.

In den Einzelrennen konnten sich bei den Damen keine Starterin durchsetzen, so dass an den beiden Finaltagen keine deutsche Starterin im Einsatz sein wird. Bei den Männern sind Leon Kaufmann-Ludwig (München) über 1000 Meter sowie die beiden Dresdner Robin Bendig (1500 Meter) und Christoph Schubert (1500 Meter) an den beiden Finaltagen noch dabei. Der Rostocker Adrian Lüdtke (1000 Meter, 1500 Meter) und Schubert für die zweiten 1500 Meter waren zudem zuvor mit Wildcards für die Finaltage gesetzt gewesen.

+++++7. Februar 2020+++++

Snowboarderin Mittermüller erhebt schwere Vorwürfe gegen den Verband

Silvia Mittermüller macht Snowboard Germany mitverantwortlich für Depressionen und Suizidgedanken. Der Verband widerspricht - und bietet seine Hilfe an.

München (SID) Schwere Depressionen, konkrete Suizidpläne: Snowboarderin Silvia Mittermüller spricht offen über das vielleicht dunkelste Kapitel ihres Lebens - und gibt Snowboard Germany eine Mitschuld an ihrem Leiden. "Der Verband hat mich da reingetrieben", sagt die 36-Jährige im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Als Ursache für ihre gesundheitlichen Probleme nennt Mittermüller den Verlust ihres Kaderplatzes 2018.

Sportdirektor Andreas Scheid weist die Anschuldigungen zurück. "Wenn wir gewusst hätten, dass sie in eine Depression hineinrutscht oder sich als Opfer fühlt, hätten wir das aufgearbeitet. Wir haben Sportpsychologen, Ärzte, wir hätten ihr alles zur Verfügung gestellt", sagt er dem SID.

Kreuzbandrisse, Gehirnerschütterungen, Achillessehnenriss: Mittermüller hat im Laufe ihrer Karriere immer wieder mit teils schweren Verletzungen zu kämpfen. Nach einem Trainingssturz im September 2017, bei dem sie eine Hirnblutung erlitt, erkämpft sie sich mit übermenschlichem Einsatz ihren großen Traum von der Olympiateilnahme. Doch in Pyeongchang leidet sie unter Fieber, stürzt im Training erneut, verletzt sich am Knie - und wird Letzte. Wenige Wochen später offenbart ihr der Verband, dass er nicht mehr auf sie setzt.

"Man sagte mir ins Gesicht: Du hast keine sportliche Zukunft", berichtet sie im Spiegel, "ich sei zu alt und zu verletzt, um je wieder auf Weltcup-Niveau fahren zu können." Dadurch verlor Mittermüller auch ihren Platz als Sportsoldatin und die Unterstützung der Deutschen Sporthilfe. Sie sei daraufhin in eine Krise gefallen, sagt sie, die Diagnose im Sommer: "schwere depressive Episode". Mittermüller berichtet von konkreten Suizidplänen. Erst 2019 habe sich ihr Zustand wieder gebessert.

Scheid wirkt überrascht, als er davon hört. Das Aus für Mittermüller erklärt er mit dem Neuaufbau der Freestyle-Sparte im Verband nach den verpassten Zielen bei den Winterspielen. "Wir haben gesehen, dass wir - unabhängig von Silvia - nicht wettbewerbsfähig sind. Deshalb wollten wir über den Nachwuchs völlig neu aufbauen, zentralisiert in Berchtesgaden." Der seither eingetretene Erfolg, betont er, gebe dem Verband recht: "Wir stehen im Freestyle so gut da wie noch nie."

Mittermüller sei damals angeboten worden, die Infrastruktur des Verbandes weiter zu nutzen, zum Abtrainieren oder für physiotherapeutische Maßnahmen - "auch ohne Kaderplatz", sagt Scheid. Der frühere Cheftrainer betont, der Verband sei "jederzeit für ein Gespräch offen. Wir wollen und werden öffentlich nicht mit Dreck schmeißen."

Auch dem Comeback-Plan der Münchnerin, die für eine Weltcup-Rückkehr in Eigenregie die notwendigen Ranglistenpunkte eingefahren hat, stehe Snowboard Germany nicht im Wege. "Wir sind keine Verhinderer, sondern Förderer des Wettkampfsports", sagt Scheid. Mittermüller, die einen Weltcup und 2005 Silber bei den X-Games gewann, will in der kommenden Woche in Calgary starten.

+++++2. Februar 2020+++++

Rodlerin Berreiter feiert ersten Weltcupsieg ihrer Karriere

Rodlerin Anna Berreiter hat beim Heimspiel in Oberhof überraschend den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Die 20-Jährige verwies bei der verregneten WM-Generalprobe die Russin Tatjana Iwanowa auf Rang zwei. Die fünfmalige Saisonsiegerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) musste sich mit Rang vier begnügen und verlor die Führung im Gesamtweltcup an Iwanowa.

"Als ich die Anzeigetafel gesehen habe, konnte ich es gar nicht glauben. Eigentlich war Oberhof nie meine Lieblingsbahn", sagte Berreiter (Berchtesgaden), die mit Bestzeit in beiden Läufen nicht zu schlagen war. Als Krönung holte sie anschließend auch mit der deutschen Teamstaffel den Sieg. In ihrer ersten Weltcupsaison hatte Berreiter bislang nur als Zweite in Whistler auf dem Treppchen gestanden. Rang drei ging zwei Wochen vor der WM in Sotschi (14. bis 16. Februar) an die Amerikanerin Summer Britcher.

Im Duell um den Gesamtweltcup eroberte Iwanowa mit jetzt 822 Punkten die Führung zurück, Taubitz (810) ist nun Zweite. Berreiter kletterte durch ihren Sieg mit 482 Zählern auf Rang vier. Nach der WM stehen noch die Weltcup-Wochenenden in Winterberg und am Königssee an.

Bei den Männern hatte Johannes Ludwig am Samstag mit einer erneuten Aufholjagd seinen zweiten Saisonsieg geholt. Bei strömendem Regen fuhr der Olympia-Dritte als 24. des ersten Laufs noch an die Spitze und sicherte sich eine Woche nach dem Triumph in Sigulda den nächsten Erfolg. Der einstige Dominator Felix Loch (Berchtesgaden) zeigte sich mit Rang fünf leicht verbessert.

Bei den Doppelsitzern endete die ungewöhnlich lange Phase von drei Weltcups in Serie ohne deutschen Sieg. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) gewannen, Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg) holten Rang drei.

+++++2. Februar 2020+++++

Lochner Dritter im Viererbob-Weltcup in St. Moritz - Friedrich Gesamtsieger

Francesco Friedrich hat den Sieg im Gesamtweltcup ins Ziel gerettet, doch auf dem Weg zur Heim-WM vernahmen die deutschen Viererbobs einen deutlichen Warnschuss. Beim prestigeträchtigen Weltcup in St. Moritz verpassten Friedrich und Co. den Sieg letztlich deutlich, Johannes Lochner (Stuttgart) wurde als bester Deutscher Dritter. 0,34 Sekunden trennten den Ex-Weltmeister vom siegreichen Kanadier Justin Kripps, der Lette Oskars Kibermanis (+0,13) wurde Zweiter.

Friedrich musste sich noch hinter Nico Walther (beide Oberbärenburg) mit Rang fünf begnügen, es war seine schlechteste Platzierung des Winters - die genügte allerdings für den Gesamtsieg. Mit 1686 Punkten setzte er sich vor Lochner (1649) durch.

"Wir wollten hier gewinnen, weil wir wissen, dass die Bahn uns eigentlich liegt", sagte Bundestrainer Rene Spies im ZDF: "Francesco war nicht in normaler Form, er hatte ein paar gröbere Fehler. Insgesamt sind wir gewarnt, das war ein wichtiges Zeichen vor dem Saisonhöhepunkt. Bei der WM brauchen wir eine perfekte Leistung."

Die Titelkämpfe auf Friedrichs Heimbahn in Altenberg steigen gleich im Anschluss an das Weltcup-Finale in Sigulda (15./16. Februar). Mit Friedrich als Topfavorit darf der deutsche Verband BSD dennoch zuversichtlich nach Sachsen reisen. Der Doppel-Olympiasieger gewann acht der bislang 14 Weltcups in Zweier und Vierer und wird in Sigulda wohl auch den Triumph in der Zweier-Gesamtwertung perfekt machen.

Zudem kommt Lochner rechtzeitig in immer bessere Form. Im großen Schlitten ist er ohnehin seit Wochen stark, im kleinen Bob gewann er am Samstag das Rennen in St. Moritz vor Friedrich und sicherte sich damit den WM-Startplatz.

Bei den Frauen feierte Kaillie Humphries am Samstag ihren vierten Sieg des Winters. Die zweimalige Olympiasiegerin, die vor der Saison aus dem Team Kanada ins Team der USA gewechselt war, ist Favoritin in Altenberg. Das deutsche Trio aus Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof), Stephanie Schneider (Oberbärenburg) und Laura Nolte (Winterberg/jeweils ein Saisonsieg) dürfte Humphries auf der Heimbahn aber schwer fordern.

+++++1. Februar 2020+++++

Lochner stoppt Siegesserie von Friedrich im Zweierbob

Bob-Pilot Johannes Lochner hat die Dominanz von Francesco Friedrich gebrochen und den Zweier-Weltcup in St. Moritz gewonnen. Lochner (Stuttgart) setzte sich am Samstag mit seinem Anschieber Christopher Weber vor dem Weltmeister und Olympiasieger aus Oberbärenburg durch, 21 Hundertstelsekunden trennten die Kontrahenten nach zwei Läufen. Friedrich, mit Alexander Schüller angetreten, hatte im kleinen Schlitten zuvor vier Rennen in Serie gewonnen.

Lochner sicherte damit auch seinen Startplatz im Zweier bei den Weltmeisterschaften in Altenberg in drei Wochen. Bisher war er lediglich für den Vierer gesetzt gewesen, im Zweier hatte er sich ein enges Rennen mit Richard Oelsner geliefert. Bundestrainer Rene Spies gab dem erfahreneren Lochner in St. Moritz nun aber eine weitere Bewährungschance: Ein Podestplatz auf der Natureisbahn war für den 29-Jährigen gleichbedeutend mit der WM-Nominierung.

"Mein Ego war ein bisschen angekratzt, auch, weil der Verband kein Vertrauen in mich hatte", sagte Lochner im ZDF: "Ich bin froh, dass ich gezeigt habe, dass ich es noch kann. Jetzt freue ich mich auf die WM in beiden Bobs."

Der Gewinn der Zweier-Gesamtwertung ist Friedrich vor dem Weltcup-Finale in Sigulda (15./16. Februar) kaum noch zu nehmen. Mit Blick auf die anschließende WM auf seiner Heimbahn ist er ohnehin Topfavorit.

Bei den Frauen verpasste Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) ihren zweiten Saisonsieg knapp. Die 29-Jährige präsentierte sich mit Anschieberin Kira Lipperheide wieder formverbessert und musste sich nur der Weltcup-Führenden Kaillie Humphries (USA), die ihren vierten Saisonsieg feierte, geschlagen geben. Für Jamanka war es in einem Winter voller Auf und Abs erst der dritte Podestplatz.

Stephanie Schneider (Oberbärenburg) komplettierte das gute deutsche Ergebnis. Die Olympiavierte landete mit Leonie Fiebig nur eine Hundertstelsekunde hinter Jamanka auf dem dritten Platz.

Den ersten kleinen Dämpfer der Saison musste dagegen Laura Nolte (Winterberg) hinnehmen. Die deutsche Senkrechtstarterin, die erst zum Jahreswechsel in den Kader gerückt war, fuhr dank eines starken zweiten Laufs zwar noch auf Rang sechs, verpasste bei ihrem erst fünften Weltcup allerdings erstmals das Podest.

+++++1. Januar 2020+++++

Bobpilotin Jamanka Zweite vor Schneider beim Weltcup in St. Moritz

Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) hat ihren zweiten Saisonsieg beim Bob-Weltcup in St. Moritz knapp verpasst. Gut drei Wochen vor der Heim-WM in Altenberg präsentierte sich die 29-Jährige mit Anschieberin Kira Lipperheide wieder formverbessert und musste sich nur der Weltcup-Führenden Kaillie Humphries (USA), die ihren vierten Saisonsieg feierte, geschlagen geben. Für Jamanka war es in einem Winter voller Auf und Abs erst der dritte Podestplatz.