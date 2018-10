Toni Eggert: Rodel-Olympiasieger nach schwerem Trainingsunfall verletzt

Berchtesgaden Nach einem Trainingsunfall fällt Toni Eggert mehrere Wochen aus. Ob sein Partner bei den Rodel-Doppelsitzern, Sascha Benecken mit einem anderen Kollegen startet, ist noch unklar.

Toni Eggert (Ilsenburg), zusammen mit Sascha Benecken (Suhl) in Pyeongchang Olympiadritter im Rodel-Doppelsitzer, fällt nach einem Trainingsunfall voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus und würde damit den Weltcup-Auftakt in Innsbruck (24./25. November) verpassen. Bundestrainer Norbert Loch wollte Eggerts Start nicht komplett ausschließen, wahrscheinlicher sei jedoch der Einstieg in Übersee.