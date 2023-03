Skiflug-Rekorde Die weitesten Sprünge aller Zeiten

Stefan Kraft hat beim Skiflug-Weltcup 2017 in Vikersund mit 253,5 Metern den aktuellen Weltrekord aufgestellt. Der Österreicher verbesserte im ersten Durchgang des Teamwettbewerbs die kurz zuvor vom Norweger Robert Johansson erreichte Bestmarke von 152 Metern. Ein Jahr später flog der Österreicher Gregor Schlierenzauer in Planica ebenfalls 253,5 Meter, musste bei der Landung aber in den Schnee greifen. Der Rekord war damit ungültig.