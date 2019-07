Schwimm-WM in Südkorea : Köhler schwimmt zu WM-Silber über 1500 Meter Freistil

Gwangju Sarah Köhler hat die erste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer gewonnen. Die 25-Jährige gewann Silber über 1500 m Freistil, zum ersten Mal seit 16 Jahren.

Sarah Köhler hat bei der Schwimm-WM in Südkorea Silber über 1500 Meter Freistil gewonnen. Die 25-Jährige schlug am Dienstag nach 15:48,83 Minuten an und blieb dabei klar unter dem deutschen Rekord. Sie musste sich nur mit rund acht Sekunden Rückstand der Italienerin Simona Quadarella geschlagen geben. Nach dem enttäuschenden Vorlauf-Aus von Köhlers Freund Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil am Vormittag sorgte Köhler rund neun Stunden später für die erste Medaille der deutschen Beckenschwimmer bei den Titelkämpfen in Gwangju.