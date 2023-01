Übersicht Fragen und Antworten zur Rodel-WM in Oberhof

Was steht an?

In Oberhof steigt am Wochenende (27. bis 29. Januar) die 51. Weltmeisterschaft der Rennrodlerinnen und Rodler. Zum vierten Mal nach 1973, 1985 und 2008 finden die Titelkämpfe im Thüringer Wald statt. Insgesamt 143 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen haben für die diesjährigen Wettkämpfe gemeldet, mehr als 8000 Tickets wurden bereits verkauft. Es gibt bei Frauen und Männern Entscheidungen im Sprint, im Einsitzer, im Doppelsitzer sowie in der Teamstaffel.