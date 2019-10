Olympia 2022 als Ziel : Rodel-Olympiasiegerin Geisenberger ist schwanger und verzichtet auf Weltcupsaison

Berchtesgaden Natalie Geisenberger wird die WM-Saison der Rodler verpassen. Die Deutsche erwartet ihr erstes Kind und pausiert vorerst. Ihre Karriere beenden wird sie nicht.

Die viermalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist schwanger und wird im kommenden Winter nicht an den Weltcups und den Weltmeisterschaften in Sotschi teilnehmen. Das gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Montag bekannt. Die 31-Jährige aus Miesbach erwartet im April 2020 ihr erstes Kind. Ihr Ziel bleiben die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.