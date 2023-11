„Wo sind wir denn gelandet?“ Posse im Eiskanal – Wo finden die Olympia-Rennen 2026 statt?

Da die Bahn in Oberhof nicht für Bobrennen ausgelegt ist und die Entfernung bis nach Altenberg und Winterberg kaum tragbar wäre, kommt die älteste Kunsteisbahn der Welt ins Gespräch. „Wenn wir irgendwo in der Nähe der Olympia-Stadt sein wollen, dann können wir an der Bahn am Königssee nicht vorbeigehen“, sagte Trautvetter. Der Eiskanal in Bayern war nach einem Unwetter im Juli 2021 teilweise im oberen Teil zerstört worden. Die Planungen für den Wiederaufbau laufen. Nach dpa-Informationen wären selbst temporäre Lösungen bis zum vollständigen Wiederaufbau der Bahn machbar.