„Er ist ein Phänomen“ Timo Boll gewinnt Turnier mit 42 Jahren

Mit 42 Jahren hat sich der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll noch einmal in der Weltspitze zurückgemeldet – und das nur ein Jahr nach einer langwierigen Schulterverletzung. Der Rekord-Europameister von Borussia Düsseldorf gewann am Samstag in Katar zum ersten Mal ein Turnier der neuen Serie World Table Tennis (WTT). Sein Endspiel-Gegner Tomokazu Harimoto (20) aus Japan und der Halbfinalfinal-Gegner Lin Yun-Ju (22) aus Taiwan waren dabei zusammengezählt so alt wie Boll.