Weltcup-Erfolge: Crosser Nörl mischt die Snowboard-Szene auf

Breuil-Cervinia Die deutschen Snowboardcrosser zeigen sich zum Ende des Jahres im guter Form. Martin Nörl zeigte einen Tag nach seinem ersten Weltcupsieg erneut eine Top-Leistung. Auch ein weiterer Deutscher kam unter die besten zehn.

In einem packenden Finale bei schwierigen Bedingungen mit teilweise starkem Wind fuhr das deutsche Duo von Beginn an vorne mit. Bei der letzten Zwischenzeit lag Schad sogar vor Nörl in Führung, kam aber in Sichtwiese des Ziels zu Fall. Der hinter Tagessieger Emanuel Perathoner (Italien) letztlich zweitplatzierte Amerikaner Jake Vedder hatte ihn leicht behindert.