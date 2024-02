Favoriten, deutsches Team, TV Das müssen Sie über die Bob-WM in Winterberg wissen

Erfahrungsgemäß sind die Zeitabstände in Winterberg eng. Mit einer Wettkampflänge von 1330 Metern ist das 15 Kurven umfassende Eislabyrinth an der Kappe im Hochsauerland eine sogenannte Starter-Bahn, da die Topsprinter am Start einen leichten Vorteil haben. Aufgrund der relativ kurzen und einfachen Strecke sind Fahrfehler schlechter aufzuholen als etwa im 1722 Meter langen Natureiskanal in St. Moritz mit 19 Kurven. In der Vorsaison lagen die ersten drei Viererbobs nur zwei Zehntelsekunden auseinander.