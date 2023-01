Wintersport in der Krise Absagenflut trifft die Wintersportarten – welche Modelle sind zukunftsträchtig?

Es sind keine guten Wochen für den Wintersport. Die Absagenflut und die Bilder von grün-braunen Hängen machen in einer Zeit, in der die Energiekrise jeden einzelnen Menschen trifft, sicher keine Werbung für Sportarten, die ohnehin immer wieder aufgrund ihrer Eingriffe in die Natur in der Kritik stehen. Ist der Wintersport also überhaupt zukunftsträchtig, wenn der Klimawandel weiter so schnell voranschreitet? Welche Pläne wären sinnvoll?