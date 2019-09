Wladimir ist ehemaliger Weltmeister im Schwergewicht im Boxen. Er hat eine beeindruckende Kampfbilanz von 64 Siegen in 69 Kämpfen. Seine Karriere beendete er nach zwei Niederlagen in Folge. Im November 2014 verlor er gegen Tyson Fury in Düsselorf. Im April 2017 musste er sich dem Briten Anthony Joshua geschlagen geben.