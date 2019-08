Andrew Luck der Quarterback der Indianapolis Colts hat mit 29 Jahren seine Karriere überraschend beendet. Er hatte in seiner Karriere immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Die langen Vorbereitungen in der Reha und die vielen Verletzungen hätten ihm den Spaß am Football genommen, sagt er. "Ich hing fest. Der einzige Ausweg, den ich sehe, ist nicht mehr Football zu spielen", sagte Luck.