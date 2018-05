Gelsenkirchen: Weltrekord bei Darts-Turnier auf Schalke

Gelsenkirchen Beim German Darts Masters sind alle acht deutschen Teilnehmer bereits in der ersten Runde gescheitert. Vor der Weltrekordkulisse von rund 20.000 Zuschauern im Stadion des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 unterlag Hoffnungsträger Max Hopp (Idstein) 4:6 gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande).

"Man ist beeindruckt von der Kulisse. Wir haben beide noch nicht vor so einem großen Publikum gespielt, das geht nicht spurlos an einem vorbei", sagte der 21 Jahre alte Hopp, der seine gute Form trotz der Niederlage bestätigen konnte: "Es wird der Tag kommen, an dem ich ihn besiege, und den werde ich genießen."