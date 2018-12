Davide Astori (gestorben am 4. März im Alter von 31 Jahren)

Der italienische Fußball steht unter Schock, als der Kapitän des Erstligisten AC Florenz an einem Herzstillstand stirbt. Seine Mannschaftskollegen finden ihren toten Kapitän am frühen Morgen in seinem Hotelzimmer in Udine. Davide Astori wird nur 31 Jahre alt. Der Innenverteidiger, geboren in der norditalienischen Lombardei, feiert sein Erstligadebüt 2008 bei Cagliari Calcio, spielt später für AS Rom und Florenz. Astori bestreitet 14 Länderspiele für Italien und erzielt ein Tor.