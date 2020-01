Wahlen im Januar : Landessportbund braucht einen neuen Präsidenten

Exklusiv Düsseldorf Der Landessportbund NRW steht vor einer Zäsur. Am 25. Januar stehen die Wahlen des neuen Präsidiums an. Dann muss der Sportbund einen neuen Präsidenten wählen. Walter Schneeloch zieht sich aus dem Amt zurück.

Gleich zu Jahresbeginn kommt viel Arbeit auf den Landessportbund (LSB) NRW zu. Am 25. Januar 2020 wird in Recklinghausen turnusmäßig das neue Präsidium des Sportbundes gewählt. Und die Wahl wird diesmal sportpolitisch besonders interessant. Wie unsere Redaktion erfuhr, tritt der derzeitige Präsident Walter Schneeloch nicht mehr zur Wahl an. „Er hat vor Weihnachten die Organisationen des Landessportbundes darüber informiert, dass er nicht zur Wahl antritt“, sagt Frank-Michael Rall, Pressesprecher des LSB NRW.

Schneeloch wurde in Bensberg geboren und arbeitete später als Lehrer. Er was Fachleiter für Sport am Lehrerseminar in Bergisch Gladbach. 1978 wurde er Schulleiter in Leichlingen. Sportlich schlug sein Herz vor allem für die Leichtathletik und den Fußball, wo er auch als Trainer tätig war. Seit 1992 bekleidete er verschiedene Ämter als Sportfunktionär. Unter anderem war er von 1992 bis 2005 im Präsidium des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes. Auch im Landessportbund ist er seit den 1990er Jahren aktiv.