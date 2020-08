WNBA & NBA : Überragende Sabally führt Dallas zum Sieg - Deutsche verlieren beim NBA-Restart

Köln Newcomerin Satou Sabally hat die Dallas Wings mit der bislang stärksten Vorstellung ihrer noch jungen Karriere in der US-Basketball-Profiliga WNBA zum zweiten Saisonsieg geführt. Die deutschen NBA-Profis haben ihre Auftaktbegegnungen beim Restart der Saison allesamt verloren.

Die Washington Wizards mit Isaac Bonga und Moritz Wagner unterlagen am Freitagabend (Ortszeit) den Phoenix Suns in der NBA-Blase in Orlando/Florida mit 112:125. Bonga kam als Starter auf neun Punkte und vier Rebounds, Wagner verzeichnete nur zwei Zähler. Die Wizards, die in Orlando ohne ihre Topstars Bradley Beal, John Wall und Davis Bertans auskommen müssen, liegen auf Platz neun der Eastern Conference und müssen in den verbleibenden sieben Setzlistenspielen mindestens zwei Siege mehr als die Brooklyn Nets oder drei Siege mehr als die Orlando Magic einfahren, um noch eine Chance auf ein direktes Duell um den letzten Playoff-Platz zu erhalten.