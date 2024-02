US-Sport kompakt Wichtiger Sieg für Wagner-Brüder - Sturm kassierte nächste Niederlage

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

15.02.2024 , 07:43 Uhr

Franz Wagner von Orlando Magic am Ball. Foto: AP/Phelan M. Ebenhack

NBA: Wichtiger Sieg für Wagner-Brüder Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat mit den Orlando Magic einen wichtigen Schritt im Kampf um die Play-offs in der NBA gemacht. Gegen das Topteam New York Knicks ohne den angeschlagenen deutschen Center Isaiah Hartenstein gewann die Mannschaft aus Florida deutlich mit 118:100. Wagner gelangen dabei 21 Punkte und sechs Assists, sein Bruder Moritz Wagner erzielte in 13 Minuten von der Bank kommend starke zehn Zähler. Orlando, das sich auch auf den starken Paolo Banchero und dessen 36 Punkte verlassen konnte, festigte damit seinen Mittelfeldplatz in der Eastern Conference und liegt weiter in Schlagdistanz zu Rang sechs, der eine direkte Play-off-Teilnahme garantiert. Deutlich schwieriger wird eine Qualifikation für die Post-Season für Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und sein neues Team Brooklyn Nets. Nur einen Tag nach der Niederlage zu Hause gegen die Boston Celtics verloren die Nets nun auch auswärts gegen den Rekordmeister. Schröder, der in der Vorwoche von den Toronto Raptors nach Brooklyn gewechselt war, blieb bei der 86:136-Packung weitgehend blass und kam auf vier Punkte und einen Assist. Brooklyn hängt damit auf dem elften Rang im Osten fest. Ohne Einsatz blieb derweil Maximilian Kleber beim 116:93 der Dallas Mavericks gegen die San Antonio Spurs. Die Mavs-Topspieler Luka Doncic (27 Punkte) und Kyrie Irving (34) warfen den ungefährdeten Sieg gegen das Team des französischen Supertalents Victor Wembanyama, der auf 26 Zähler kam, heraus. Die Los Angeles Clippers feierten dank eines starken letzten Viertels einen hart erkämpften 130:125-Sieg gegen Superstar Stephen Curry, der mit 42 Punkten überragte, und die Golden State Warriors. Weltmeister Daniel Theis saß dabei zwar auf der Bank, kam aber ebenfalls nicht zum Einsatz. NHL: Nächste Sturm-Pleite Mit einem im Eishockey untypischen Ergebnis haben Nico Sturm und die San Jose Sharks in der NHL die nächste bittere Niederlage kassiert. Gegen die starken Winnipeg Jets verlor das Team um den Vize-Weltmeister in der Nacht auf Donnerstag mit 0:1. Auch Sturms beide Torschüsse fanden nicht ihr Ziel. Morgan Barron erzielte den einzigen Treffer, den der überragende Sharks-Torhüter Kaapo Kähkönen nicht verhindern konnte. San Jose, das katastrophal in die Saison gestartet war, liegt damit weiter abgeschlagen auf dem letzten Platz der Pacific Division. NFL: Kelce entschuldigt sich für Reid-Rempler Erst der Rempler, dann die Reue: NFL-Profi Travis Kelce vom Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs hat sich für seine hitzige Konfrontation mit Headcoach Andy Reid entschuldigt. „Es ist definitiv inakzeptabel und ich wünschte, ich hätte es sofort zurückgenommen", sagte der Tight End im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Jason: „Ich kann mich nicht so sehr aufregen, dass ich den Trainer stoße und ihn aus dem Gleichgewicht bringe." Kelce war in der ersten Halbzeit des Super Bowls gegen die San Francisco 49ers (25:22 n.V.) lautstark auf seinen Trainer losgegangen, nachdem er bei einem wichtigen Spielzug vom Feld gehalten worden war. „Als er stolperte, dachte ich: 'Oh, Scheiße'", so der 34-Jährige. „Es kam einfach in einem Moment, in dem wir nicht sehr gut gespielt haben", erklärte Kelce: „Manchmal verlassen mich diese Emotionen." Dicke Luft herrscht nun aber nicht zwischen den „Streithähnen". Der Freund von Popstar Taylor Swift habe mit seinem Trainer gesprochen, „wir haben darüber gelacht". Reid hatte den Rempler bereits zuvor heruntergespielt. „Er war emotional", hatte der 65-Jährige nach seinem dritten Super-Bowl-Sieg mit den Chiefs am Sonntag betont: „Aber hören sie, ich habe fünf Kinder. Ich weiß, wie das ist." Ihm gefalle, dass Kelce „das Spiel liebt und seinem Team zum Sieg verhelfen will."

(RP/SID/dpa)