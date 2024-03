US-Sport kompakt Wembanyama stoppt Schröder – Wagner-Brüder auf Kurs

18.03.2024

Victor Wembanyama nach einem Korb gegen die Brooklyn Nets. Foto: AP/Eric Gay

Wembanyama stoppt Schröder - Wagner-Brüder auf Kurs Dennis Schröder zog unwiderstehlich zum Korb - und scheiterte am langen Arm des „Außerirdischen". Der Kapitän der deutschen Basketball-Weltmeister unterlag in der NBA mit seinen Brooklyn Nets bei den San Antonio Spurs mit dem glänzend aufgelegten „Alien" Victor Wembanyama. Beim 115:122 nach Verlängerung prallte Schröder 25,4 Sekunden vor dem Ende am französischen Supertalent ab - die Hoffnungen der Nets auf die Play-offs erhielten einen weiteren Dämpfer. Voll auf Kurs befinden sich dagegen die Wagner-Brüder mit Orlando Magic. Das Team aus Florida gewann auch das zweite Duell mit den Toronto Raptors binnen zwei Tagen, Franz Wagner (22) und Moritz Wagner (14) steuerten wichtige Punkte zum 111:96 bei. Als Fünfter im Westen hat Orlando (40 Siege, 28 Niederlagen) ein Polster auf die Verfolger. Das gilt auch für die Los Angeles Clippers im Osten (Platz vier), die mit Daniel Theis allerdings weiter schwächeln. Das 93:110 gegen die Atlanta Hawks war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Weltmeister Theis (drei Rebounds) blieb ohne Punkte. Sein Nationalmannschaftskollege Schröder kam auf 19 Zähler, die mögliche Entscheidung verpasste der Spielmacher jedoch kurz vor Schluss. Mann des Abends war somit Wembanyama, der auf 33 Punkte, 15 Rebounds, 7 Assists und 7 Blocks kam - außerirdische Statistiken in nur 36 Minuten. Schröder stand sechs Minuten länger auf dem Court. Brooklyn hat als Elfter im Osten vier Siege weniger auf dem Konto als die Atlanta Hawks (29:37), die aktuell den letzten Platz für das Play-In-Turnier belegen. Als Schlusslicht im Westen haben die Spurs keine Chance mehr auf die Play-offs und freuen sich umso mehr auf die kommende Saison, wenn es wohl in Wembanyamas Heimat geht. Wembanyama und Coach Gregg Popovich deuteten nach dem Spiel an, dass die Spurs für die kommenden „Paris Games" der NBA ausgewählt werden. „Ich kann es kaum erwarten. Dieses Spiel oder diese Spiele werden für mich sehr wichtig sein, es ist meine Heimat, es ist meine Stadt", sagte der 20 Jahre alte Franzose. Play-off-Rückschlag für NHL-Profi Seider und Detroit Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben den nächsten Rückschlag im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL erlitten. Das Team des deutschen Top-Verteidigers verlor am Sonntag (Ortszeit) bei den Pittsburgh Penguins deutlich mit 3:6 (1:3, 1:2, 1:1). Noch rangiert das Seider-Team auf einem Playoff-Rang. Der Vorsprung auf die New York Islanders und den Washington Capitals beträgt nur noch ein Zähler. Am Vortag hatten die Red Wings ihre sieben Spiele lange Niederlagenserie durch ein 4:1 gegen Buffalo beendet. Vom Schwung aus dem Erfolg gegen die Sabres war nicht viel zu spüren. Die Penguins, die nur noch theoretische Playoff-Chancen besitzen, waren Detroit überlegen. Der 17. Saisontreffer von Tim Stützle war für die Ottawa Senators deutlich zu wenig. Die Kanadier unterlagen bei den Carolina Hurricanes klar mit 2:7 (1:1, 1:2, 0:4). Ottawa ist weit hinter den Playoff-Rängen platziert. Lukas Reichel entschied mit den Chicago Blackhawks das deutsche Duell mit Nico Sturm und den San Jose Sharks mit 5:2 (0:2, 1:0, 4:0) für sich. Reichel bereitete mit seiner achten Saisonvorlage das 3:2 durch Kevin Korchinski (52.) vor. Beide Teams werden die Playoffs deutlich verpassen.

