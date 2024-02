US-Sport kompakt Wagner führt Orlando zum Sieg, Schröder verliert

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

05.02.2024 , 07:35 Uhr

Franz Wagner steuerte beim 111:99 von Orlando Magic bei den Detroit Pistons 38 Punkte bei. Foto: dpa/Carlos Osorio

Basketball: Wagner führt Orlando zum Sieg, Schröder verliert Ein herausragender Franz Wagner hat Orlando Magic zu einem mühevollen Pflichtsieg beim Sorgenkind der NBA geführt. Der deutsche Basketball-Weltmeister steuerte beim 111:99 bei den Detroit Pistons 38 Punkte bei und stellte damit seinen Karriere-Bestwert aus dem Dezember 2021 ein. Orlando bleibt im Rennen um die direkten Play-off-Plätze, souverän war der Auftritt beim schwächsten Team der Liga aber nur phasenweise. Magic liegt als Siebter der Eastern Conference mit nun 27 Siegen bei 23 Niederlagen nur knapp hinter den Indiana Pacers auf Rang sechs, der noch zur direkten Teilnahme an der Meisterrunde berechtigen würde. Moritz Wagner kam wie meist von der Bank, leistete mit 10 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists aber einen wertvollen Beitrag. Zumindest über einen Erfolg durfte sich auch Daniel Theis freuen, der Center kam beim 103:95 der Los Angeles Clippers bei den Miami Heat jedoch nicht zum Einsatz. Die Clippers liegen als Dritter der Western Conference weiter klar auf Play-off-Kurs. Ganz anders als die Toronto Raptors. Das Team um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verlor bei den Oklahoma City Thunder trotz einer zwischenzeitlichen 23-Punkte-Führung noch mit 127:135 nach zweifacher Verlängerung. Schröder, der 19 Punkte sammelte, und die Raptors liegen im Osten bereits fünf Siege hinter Platz zehn, der für die Teilnahme am Play-in-Turnier reicht. Football: St. Brown auch im Pro Bowl stark Der deutsch-amerikanische Footballprofi Amon-Ra St. Brown hat auch im Pro Bowl der NFL eine starke Leistung gezeigt. Im Allstar-Game, in das St. Brown erneut nachgerückt war, fing der 24-Jährige zehn Pässe für 173 Yards und erzielte einen Touchdown für das Team der NFC. Die Mannschaft um den Wide Receiver der Detroit Lions gewann die Flag-Football-Partie gegen die AFC 64:59. Überragender Spieler bei dem Showevent in Orlando/Florida war auf Seiten der AFC Receiver Keenan Allen von den Los Angeles Chargers. Er glänzte mit drei gefangenen und einem geworfenen Touchdown. St. Brown war nach der Niederlage im Play-off-Halbfinale gegen die San Francisco 49ers (31:34) nachnominiert worden. Wie schon in der Vorsaison kam er für den verletzten A.J. Brown von den Philadelphia Eagles in das Spiel, das traditionell eine Woche vor dem Super Bowl stattfindet. Am kommenden Sonntag (Ortszeit) stehen sich im Endspiel in Las Vegas Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die 49ers gegenüber.

