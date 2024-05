US-Sport kompakt Wagner-Brüder verhindern mit Orlando das Play-off-Aus – Dallas eine Runde weiter

Die Vegas Golden Knights haben in den NHL-Play-offs ein vorzeitiges Saisonende abgewendet. Der Titelverteidiger gewann am Freitag (Ortszeit) das sechste Spiel der Erstundenserie gegen die Dallas Stars mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) und glich die „Best of seven“-Serie zum 3:3 nach Siegen aus. Das Team, das am Sonntag (Ortszeit) das siebte Spiel gewinnt, steht in der zweiten Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga und trifft dort auf die Colorado Avalanche.