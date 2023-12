US-Sport kompakt Wagner-Brüder kassieren mit Orlando nächste klare Niederlage in der NBA

Die Orlando Magic mit den Weltmeister-Brüdern Franz Wagner und Moritz Wagner haben in der NBA erneut gegen die Boston Celtics verloren. Zwei Tage nach dem 111:128 gab es am Sonntag ein 97:114 gegen den Rekordmeister. Die Celtics stehen mit nun 20 Siegen und nur fünf Niederlagen an der Spitze der Eastern Conference. Die Magic gingen als Tabellenvierter in das Basketball-Duell und stehen bei 16 Siegen und 9 Niederlagen. Fünf davon gab es allerdings in den vergangenen sechs Partien. In der Eastern Conference sind die Milwaukee Bucks und die Philadelphia 76ers deswegen inzwischen an den Magic vorbeigezogen.