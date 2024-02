US-Sport kompakt Wagner-Brüder glänzen in der NBA – Schröder blass gegen Ex-Team

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

23.02.2024 , 07:18 Uhr

Moritz Wagner von den Orlando Magics gegen die Cleveland Cavaliers. Foto: AP/Sue Ogrocki

NBA: Wagner-Brüder glänzen - Schröder blass gegen Ex-Team Die Basketball-Weltmeister Moritz und Franz Wagner haben Orlando Magic zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs der NBA geführt. Moritz Wagner war beim 116:109 gegen die Cleveland Cavaliers mit 22 Punkten Topscorer seines Teams, dazu sammelte er von der Bank kommend sieben Rebounds - ebenfalls Bestwert. Bruder Franz war mit 14 Zählern zweitbester Schütze der Magic, die vier Siege in den vergangenen fünf Partien holten. Orlando bleibt damit in der Eastern Conference weiter in Schlagdistanz zu Rang sechs, der eine direkte Play-off-Teilnahme garantiert. Deutlich schwieriger wird eine Qualifikation für die Post-Season für Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und sein neues Team Brooklyn Nets, die im Osten auf Rang elf liegen. Schröder kassierte nach der einwöchigen Pause wegen des All-Star-Games gegen sein altes Team Toronto Raptors beim 93:121 eine Klatsche. Der 30-Jährige, der am 7. Februar zuletzt das Trikot der Raptors getragen hatte, blieb mit vier Punkten blass, traf lediglich einen seiner sieben Würfe aus dem Feld. Seit seinem Wechsel konnte Brooklyn lediglich eins von vier Spielen gewinnen. Erfolgreich waren dagegen die deutschen Profis Maximilian Kleber sowie Isaiah Hartenstein und bleiben damit mit ihren Teams auf Play-off-Kurs. Kleber feierte mit seinen Dallas Mavericks mit dem 123:113 den siebten Sieg in Serie, dabei gelangen ihm sieben Punkte. Hartenstein siegte mit den New York Knicks 110:96 gegen die Philadelphia 76ers. NHL: Stützle mit Assist - auch Seider und Grubauer siegen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL zu einem Überraschungserfolg geführt. Die Kanadier bezwangen das Spitzenteam der Dallas Stars mit 4:1, Stützle steuerte in 19:17 Minuten Eiszeit einen Assist bei. Während für die Senators als Schlusslicht der Atlantic Division die Play-off-Plätze außer Reichweite sind, führt Dallas die Central Division an. Gute Karten zur Qualifikation für die Meisterrunde hat weiter Moritz Seider. Der Vize-Weltmeister gewann mit den Detroit Red Wings mit 2:1 nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche, Superstar Patrick Kane traf zum Sieg. Seider kam beim dritten Sieg in Serie mit 22:47 Minuten mal wieder auf die meiste Eiszeit seines Teams. Philipp Grubauer parierte beim 5:2 seiner Seattle Kraken 19 von 21 Schüssen, es war sein zweiter Sieg im zweiten Spiel nach seiner zweimonatigen Verletzungspause. Im Play-off-Rennen hängen die Kraken im Westen dennoch weiter etwas zurück.

(RP/SID/dpa)