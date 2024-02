US-Sport kompakt Wagner-Brüder gewinnen mit Orlando deutlich gegen Schröders Nets

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

28.02.2024 , 07:51 Uhr

Franz Wagner von den Orlando Magic im Einsatz gegen Brooklyns Nic Claxton. Foto: dpa/John Raoux

Basketball: Wagner-Brüder gewinnen deutsches NBA-Duell mit Schröder Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben das deutsche Duell mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder in der NBA für sich entschieden. Die beiden Brüder setzten sich mit Orlando Magic gegen Schröders Brooklyn Nets mit 108:81 durch. Franz Wagner überzeugte mit 21 Punkten als bester Werfer seines Teams, gefolgt von Moritz Wagner mit 16 Zählern. Schröder kam auf der gegnerischen Seite auf 15 Punkte. „Es war ein wichtiges Spiel für uns, wenn man bedenkt, wie die letzten beiden Spiele gegen sie gelaufen sind", sagte Franz Wagner mit Blick auf die vergangenen Niederlagen gegen Brooklyn: „Ich war sehr zufrieden damit, wie konzentriert alle das ganze Spiel über waren." Orlando mischt im Rennen um einen direkten Play-off-Platz auf Rang sieben in der Eastern Conference weiter mit. Brooklyn liegt auf Platz elf. Maximilian Kleber kassierte eine Niederlage. Der 32-Jährige unterlag mit den Dallas Mavericks bei den Cleveland Cavaliers mit 119:121. Die zweite Pleite in Folge konnte auch Starspieler Luka Doncic mit 45 Punkten nicht verhindern, Kleber kam auf vier Zähler. Ohne Isaiah Hartenstein verloren die New York Knicks 92:115 gegen die New Orleans Pelicans. Eishockey: Seider auf Erfolgskurs - Niederlagen für Stützle und Co. Der deutsche Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat seine Siegesserie in der nordamerikanischen NHL fortgesetzt. Der 22-Jährige setzte sich mit den Detroit Red Wings 8:3 gegen die Washington Capitals durch und feierte den sechsten Sieg in Folge, zu dem er einen Assist beisteuerte. Als Vierter in der Atlantic Division kann sich Detroit weiter Hoffnungen auf die Play-offs machen. Niederlagen kassierten hingegen die anderen deutschen NHL-Spieler. Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators mit 1:4 bei den Nashville Predators. Der 22-Jährige lieferte einen Assist zum einzigen Treffer seines Teams, das auf dem letzten Platz in der Atlantic Division liegt. John-Jason Peterka verlor mit den Buffalo Sabres 2:3 bei den Florida Panthers und blieb dabei ohne Scorerpunkt, eine 2:7-Pleite musste Nico Sturm mit den San Jose Sharks gegen die New Jersey Devils hinnehmen. Der 28-Jährige hatte die Sharks zu Beginn noch in Führung geschossen, konnte die vierte Niederlage in Folge aber letztendlich nicht verhindern.

