US-Sport kompakt Wagner-Brüder erstmals in NBA-Playoffs - Knicks auf Rang zwei

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner stehen erstmals in ihrer Karriere in den NBA-Playoffs. Mit den Orlando Magic gewann das Brüder-Paar aus Berlin am Sonntag 1113:88 gegen die Milwaukee Bucks und beendete die Hauptrunde der besten Basketball-Liga der Welt auf Rang fünf. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hatte am letzten Hauptrundenspieltag der engen Tabelle noch das Abrutschen bis auf Platz acht und das Play-In gedroht. Franz Wagner kam auf 25 Punkte, sein Bruder Moritz verbuchte zehn. In den Playoffs treffen die Magic auf die Cleveland Cavaliers.