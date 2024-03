US-Sport kompakt Wagner-Brüder beenden mit Orlando Niederlagenserie in der NBA

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

31.03.2024 , 09:19 Uhr

Orlando Magic-Stürmer Franz Wagner (l) spielt in der zweiten Halbzeit eines NBA-Basketballspiels gegen Memphis Grizzlies-Stürmer Jake LaRavia Foto: dpa/Kevin Kolczynski

Wagner-Brüder beenden Niederlagenserie in der NBA Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben in der NBA mit den Orlando Magic ihre Niederlagenserie beendet und einen wichtigen Sieg im Kampf um den direkten Einzug in die Play-offs gefeiert. Nach zuletzt drei Pleiten in Folge gewann Orlando gegen die Memphis Grizzlies souverän 118:88 und festigte Platz fünf in der Eastern Conference. „Auch wenn man mal nicht gewinnt, heißt das ja nicht unbedingt, dass man keinen guten Basketball gespielt hat. Wir müssen eben immer an unserem Prozess festhalten, das haben die Jungs gemacht", sagte Trainer Jamahl Mosley. Mit 43:31 Siegen hat das Team aus Orlando drei Erfolge mehr als die Miami Heat (40:33) auf dem Konto, die derzeit Siebter sind. Die ersten sechs Teams schaffen es direkt in die K.o.-Runde, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn müssen im Play-in-Tournament antreten. Beim nie gefährdeten Sieg gegen Memphis spielte Franz Wagner solide (13 Punkte, vier Rebounds), zeigte aber wieder Schwächen beim Dreier und traf keinen seiner vier Versuche. 28,5 Prozent Trefferquote von jenseits der Drei-Punkte-Linie sind der mit Abstand schlechteste Wert seiner NBA-Karriere, im Vorjahr waren es noch 36,1 Prozent. Moritz Wagner steuerte vier Punkte zum Sieg bei. NHL: Reichel glänzt mit Scorern, Draisaitl feiert Kantersieg Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat sich in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit seinem ersten Tor in diesem Jahr und seinem ersten „Multi-Punkt-Spiel" der Saison stark zurückgemeldet. Beim 5:1-Sieg seiner Chicago Blackhawks bei den Philadelphia Flyers traf der 21 Jahre alte gebürtige Nürnberger zum 1:0 und bereite einen weiteren Treffer vor. Reichel, der seine dritte NHL-Saison spielt, hatte ab Mitte Februar einen Monat beim Farmteam Rockford IceHogs verbracht und war zuletzt wieder in den Blackhawks-Kader aufgestiegen. Der Stürmer trug zum jüngsten Höhenflug mit drei Siegen aus vier Spielen bei, der allerdings zu spät kommt: Mit nur 22 Siegen aus 74 Spielen ist Chicago zweitschlechtestes Team der Liga und hat längst keine Play-off-Chance mehr. Schlechter als die Blackhawks stehen nur die San Jose Sharks um Nationalstürmer Nico Sturm da, die am Samstag allerdings ebenfalls ein Erfolgserlebnis verbuchen durften. Zum 4:0-Erfolg bei den St. Louis Blues steuerte Sturm einen Assist bei - es war der erst 17. Sieg im 73. Spiel für die Kalifornier. Ebenfalls ein Assist gelang Tim Stützle beim 3:2-Sieg der Ottawa Senators bei den Winnipeg Jets, Vizeweltmeister JJ Peterka ging beim 0:3 der Buffalo Sabres bei den Toronto Maple Leafs leer aus. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 0:3 von Seattle Kraken gegen die Dallas Stars nicht zum Einsatz. Auch dieses Trio hat geringe bis keine Chancen auf den Play-off-Einzug und kommt für einen Einsatz im deutschen Team bei der WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) in Frage. Zuvor hatte am Samstag der deutsche Topstar Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers 6:1 gegen die Anaheim Ducks gewonnen und zwei Assists verbucht. Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings bei den Florida Panthers 2:3 nach Penaltyschießen.

(RP/SID/dpa)