US-Sport kompakt Titelverteidiger Vegas scheidet in den NHL-Play-offs aus

Ein heftiger Leistungseinbruch von Franz Wagner zur Unzeit und das bittere Ende des Play-off-Abenteuers: Der Basketball-Weltmeister hat mit Orlando Magic die Erstrunden-Serie der NBA gegen die Cleveland Cavaliers verloren, im entscheidenden Spiel sieben in fremder Halle setzte es am Sonntag ein 94:106. Der bislang so starke Wagner kam dabei lediglich auf sechs Punkte, er stellte damit seine schwächste Saisonausbeute ein. Im Januar hatte er in Sacramento ebenfalls lediglich sechs Punkte erzielt - allerdings in nur fünf Minuten auf dem Parkett.