US-Sport kompakt Theis und Clippers unterliegen ohne Superstars gegen die Bucks

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl ist in der NHL mit den Edmonton Oilers nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team aus Kanada gewann mit 4:0 gegen die Pittsburgh Penguins und hielt als Fünfter in der Western Conference den Anschluss an die Top vier. Draisaitl blieb in 20 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.