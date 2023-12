US-Sport kompakt Theis gewinnt mit LA gegen Mavericks – Pleite für Wagner-Brüder

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

21.12.2023 , 08:04 Uhr

Drei Basketball-Weltmeister verlieren in der NBA Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic erstmals in dieser Saison drei NBA-Spiele in Serie verloren. Im Florida-Duell mit den Miami Heat unterlag Orlando am Mittwochabend (Ortszeit) 106:115, obwohl bei den Gästen Jimmy Butler und Kevin Love angeschlagen fehlten. „Wir sind enttäuscht. Wir sollten enttäuscht sein", sagte Magic-Trainer Jamahl Mosley. „Miami hat Respekt verdient für ihre Leistung, aber unsere Jungs wissen, zu was sie imstande sind und daran müssen wir uns messen." Franz Wagner beendete die Partie mit 15 Punkten, 6 Rebounds und 5 Vorlagen, sein Bruder Moritz kam auf 11 Punkte und 7 Rebounds. Die beste Ausbeute hatte Tyler Herro mit 28 Zählern für Miami. Auch Dennis Schröder ging mit den Toronto Raptors als Verlierer vom Platz. Der Weltmeister-Kapitän verlor mit Toronto gegen Titelverteidiger Denver Nuggets 104:113. Die Raptors verloren zwischenzeitlich völlig den Zugriff auf die Partie und lagen 21 Zähler hinten. Schröder traf drei seiner acht Wurfversuche und kam auf sieben Zähler und sieben Vorlagen. Mann des Spiels war Nikola Jokić mit 31 Punkten und 15 Rebounds für die Gäste. Zwei deutsche Profis konnten sich aber dennoch über Siege freuen. Weltmeister Daniel Theis steuerte elf Punkte bei zum 120:111 der Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks. Für LA war es der neunte Sieg in Serie, kein Team in der Liga ist derzeit länger ungeschlagen. In der Western Conference zogen die Clippers durch den Erfolg an den Mavericks vorbei. Auch Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks einen Sieg und hat seit der Niederlage gegen die Clippers nun drei Partien in Serie gewonnen. Der Center spielte beim 121:101 gegen den Stadtrivalen Brooklyn Nets erstmals in dieser Saison von Beginn an. Er kam zwar nur auf zwei Punkte bei drei Wurfversuchen, pflückte aber zehn Rebounds und hatte zwei Blocks. Im Spiel zuvor gegen die Los Angeles Lakers hatte er mit 17 Rebounds einen Karrierebestwert aufgestellt. NHL: Eishockey-Nationalspieler Seider verliert mit Detroit Die Niederlagenserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings in der NHL geht weiter. Detroit verlor am Mittwoch (Ortszeit) 2:5 gegen die Winnipeg Jets - es war die vierte Pleite nacheinander. „Wenn man sich die Tore ansieht, die sie heute geschossen haben, mussten sie sich nicht besonders anstrengen", sagte Seider. „Wir haben ihnen einfach erstklassige Chancen gegeben, und das tut natürlich weh." Der 22-jährige Verteidiger legte mit seinem 19. Scorerpunkt das zwischenzeitliche 2:4 von Patrick Kane auf. Während das Team aus der kanadischen Provinz Manitoba den siebten Sieg aus den letzten neun Spielen feierte, sind die stark in die Saison gestarteten Wings im Kampf um ihre erste Playoff-Teilnahme seit 2016 mittlerweile etwas ins Hintertreffen geraten. Das Team müsse sich nun „zusammenraufen und über einfache Dinge wieder zu ihrem Spiel finden", sagte Seider. Derweil setzten sich die Seattle Kraken ohne den verletzten deutschen Nationaltorwart Philipp Grubauer mit 2:1 gegen die Los Angeles Kings durch. Cherundolo verlängert Vertrag bei MLS-Team LAFC Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat seinen Vertrag als Cheftrainer des Los Angeles Football Club aus der Major League Soccer verlängert. Der 44 Jahre alte ehemalige Fußballprofi, der jahrelang für Hannover 96 gespielt hat, holte mit LAFC in seiner ersten Saison direkt die Meisterschaft und erreichte in der vergangenen Spielzeit die Final-Spiele in der CONCACAF Champions League und dem MLS Cup. Beide Partien gingen allerdings verloren. Für wie lange Cherundolo verlängert hat, ging aus der Mitteilung am Mittwoch nicht hervor.

