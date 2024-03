US-Sport kompakt Theis' Clippers mit deutlichem Sieg - Durant überholt O'Neal

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

Theis kam von der Bank, in knapp 20 Minuten auf dem Parkett verbuchte der Center zehn Punkte und fünf Rebounds. Foto: AP/Nam Y. Huh

Basketball: Theis' Clippers mit deutlichem Sieg - Durant überholt O'Neal Die Los Angeles Clippers mit Basketball-Weltmeister Daniel Theis haben sich aus ihrem Tief der vergangenen Woche herausgekämpft und bleiben in der Profiliga NBA voll auf Play-off-Kurs. Die Kalifornier, in den vergangenen fünf Spielen viermal unterlegen, siegten beim Hinterbänkler Portland Trail Blazers mit 116:103. Theis kam von der Bank, in knapp 20 Minuten auf dem Parkett verbuchte der Center zehn Punkte und fünf Rebounds. In ganz andere Sphären ist Kevin Durant vorgestoßen. Der zweimalige NBA-Champion und dreimalige Olympiasieger überholte in der „ewigen" Scorerliste die Legende Shaquille O'Neal und belegt nun Rang acht - zwei Plätze und knapp 3000 Punkte trennen Durant (35) noch von Dirk Nowitzki. Zum 115:102 der Phoenix Suns gegen die Philadelphia 76ers steuerte Durant in der Nacht zu Donnerstag 22 Punkte bei. Für die Suns war es ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Play-offs, derzeit ist das Team aus Arizona Siebter im Westen. Im Spitzenspiel der Eastern Conference besiegten die Boston Celtics den Verfolger Milwaukee Bucks ohne den verletzten Giannis Antetokounmpo mit 122:119 und bleiben klarer Ligaprimus. Baseball: Ohtani von Dolmetscher offenbar um Millionen bestohlen Los Angeles (SID) - Baseball-Superstar Shohei Ohtani ist offenbar von seinem Dolmetscher um einen Millionenbetrag bestohlen worden. Ohtanis MLB-Klub Los Angeles Dodgers bestätigte die Vorwürfe nicht, gab allerdings die Entlassung des Übersetzers bekannt. Die Los Angeles Times hatte zuvor berichtet, dass die Anwaltskanzlei Berk Brettler LLP aus West Hollywood die Handlungen von Ippei Mizuhara untersucht habe, nachdem die Zeitung erfahren habe, dass Ohtanis Name in einer Bundesuntersuchung gegen einen mutmaßlichen illegalen Buchmacher aufgetaucht sei. „Im Zuge der Beantwortung der jüngsten Medienanfragen haben wir herausgefunden, dass Shohei Opfer eines massiven Diebstahls geworden ist. Wir werden die Angelegenheit den Behörden übergeben", teilte Berk Brettler mit. Laut ESPN sollen mindestens 4,5 Millionen Dollar von Ohtanis Bankkonto an den Buchmacher überwiesen worden sein - mutmaßlich, um die Schulden des Dolmetschers auszugleichen. Die Glücksspielrichtlinien der Major League Baseball verbieten es Spielern, Schiedsrichtern, Offiziellen oder Angestellten des Klubs oder der Liga, auf Baseball zu wetten oder illegale Wetten auf andere Sportarten abzuschließen. Während Sportwetten in den meisten US-Bundesstaaten legalisiert wurden, sind Online-Wetten und Sportwetten im Einzelhandel in Kalifornien weiterhin illegal. Der Japaner Ohtani, der sowohl ein exzellenter Pitcher als auch Hitter ist, schloss im vergangenen Dezember mit den Dodgers einen Zehnjahres-Vertrag über 700 Millionen Dollar ab. Football: Deutscher NFL-Profi Amon-Ra St. Brown bei Netflix Erst die Quarterbacks um Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes, jetzt die Receiver mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown: Netflix setzt seine Serie aus der NFL fort, die unterhaltsame Football-Erzählung soll in acht Teilen im Sommer beim Streamingdienst laufen. „Die natürliche Entwicklung geht von einem Pass zu einem Catch, daher freuen wir uns, nach dem Erfolg unserer Serie 'Quarterback' in die Welt der 'Receiver' einzutauchen", sagte Gabe Spitzer, bei Netflix Vice President Non-Fiction Sports. Co-Produzent der Serie ist Peyton Manning, einst Quarterback der Indiana Colts, die er 2006 zum Sieg im Super Bowl führte. „Wie schon bei 'Quarterback' freuen wir uns darauf, die Geschichten von fünf unglaublichen Receivern zu erzählen, jeder mit seiner einzigartigen Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten und seiner Motivation, die ihn antreibt, der Beste zu sein", sagte Manning. Neben Amon-Ra St. Brown (24), der bei den Detroit Lions eine starke Saison spielte, nimmt Netflix die Passempfänger Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle und Deebo Samuel in den Fokus. Die Kameras begleiteten das Quintett durch die Saison 2023. Netflix erzählt regelmäßig Geschichten aus verschiedenen Sportarten, der größte Erfolg des Streaminganbieters war bislang die Formel-1-Serie „Drive To Survive". Zum Programm zählen auch Produktionen aus dem Radsport („Tour de France: Unchained") oder Tennis („Break Point").

