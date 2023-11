US-Sport kompakt Sturm gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Draisaitl

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

10.11.2023 , 07:42 Uhr

Nico Sturm war am 3:1 von Filip Zadina per Torvorlage beteiligt. Foto: dpa/Godofredo A. Vásquez

Eishockey: Sturm-Team gewinnt NHL-Kellerduell gegen Edmonton um Draisaitl Im Duell zweier deutscher Eishockey-Nationalspieler in der NHL hat sich Nico Sturm mit den San Jose Sharks gegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers durchgesetzt. Am Donnerstag (Ortszeit) gewannen die Sharks ihr Heimspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Trotz ihres zweiten Saisonsiegs bleiben die Sharks das schwächste Team der Liga. Die Oilers, die ebenfalls bisher nur zweimal gewonnen haben und eine der Enttäuschungen der Saison sind, rangieren nur auf Grund einer Niederlage weniger einen Platz vor San Jose. Draisaitl legte den 1:1-Ausgleich von Darnell Nurse Ende des zweiten Drittels auf, Sturm war am 3:1 von Filip Zadina per Torvorlage beteiligt. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Für Moritz Seider und Tim Stützle setzte es am Donnerstag jeweils eine Niederlage: Seider verlor mit den Detroit Red Wings das Heimspiel gegen die Montreal Canadiens mit 2:3 (0:1, 1:0, 1:1) nach Verlängerung. Stützle musste sich mit den Ottawa Senators zuhause den Vancouver Canucks mit 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) geschlagen geben. Beide deutschen Eishockey-Nationalspieler blieben ohne Scorerpunkte. Besser lief es für den deutschen Torhüter Philipp Grubauer. Seine Seattle Kraken setzten sich mit 4:3 (1:0, 2:1, 1:1) bei den Colorado Avalanche durch. Grubauer hielt gegen seinen ehemaligen Club 23 von 26 Schüssen auf sein Tor, Oliver Bjorkstrand gelang 32 Sekunden vor Spielende für Seattle der Siegtreffer. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Auch Lukas Reichel fuhr mit seinem Team einen Auswärtserfolg ein, seine Chicago Blackhawks gewannen mit 5:3 (4:2, 1:0, 0:1) bei den Tampa Bay Lightnining. Reichel blieb in seinen gut 14 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkte, sein Teamkollege Connor Bedard glänzte mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Der 18-jährige Bedard, der im diesjährigen NHL-Draft an erster Stelle gezogen worden war, ist der drittjüngste Spieler der NHL-Geschichte mit vier Scorerpunkten in einem Spiel. Football: Chicago Bears gewinnen bei der Rückkehr von St. Brown Das müssen Sie zum Start der NBA-Saison wissen Favoriten, TV-Übertragung, Stars Das müssen Sie zum Start der NBA-Saison wissen Im Duell zweier der derzeit schwächsten Teams der NFL haben sich die Chicago Bears gegen die Carolina Panthers durchgesetzt. Am Donnerstag (Ortszeit) gewannen die Bears zuhause mit 16:13 und fuhren im zehnten Saisonspiel ihren dritten Sieg in der amerikanischen Football-Liga ein. Dabei kehrte bei den Bears der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown zurück, nachdem der Passempfänger wegen einer Oberschenkelverletzung vier Spiele aussetzen musste. St. Brown blieb aber unauffällig und fing nur einen Pass für einen Raumgewinn von vier Yards. Chicago kam vornehmlich durch Field-Goals zu Punkten, Bears-Kicker Cairo Santos war so dreimal erfolgreich. Mitte des dritten Viertels lief Chicagos D'Onta Foreman für den einzigen Touchdown der Bears in die Endzone und besorgte so die 16:10-Führung. 11 Bilder Das ist Victor Wembanyama 11 Bilder Foto: AP/Eric Gay Im Schlussabschnitt verkürzte Panthers-Kicker Eddy Pineiro auf 13:16 und hatte eineinhalb Minuten vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß. Doch sein Field-Goal-Versuch aus einer Entfernung von 59 Yards war zu kurz. Der Sieg für Chicago war doppelt wichtig: Denn im kommenden NFL-Draft werden die Bears den Erstrunden-Pick der Panthers erhalten, die weisen mit 1:8 Siegen nun zusammen mit den Arizona Cardinals die schlechteste Bilanz der NFL auf. Das schwächste Team einer Saison darf bei der nächsten Talentziehung als Erstes einen Spieler auswählen, anstellte der Panthers würden dies aber die Bears tun. Basketball: Milwaukee verliert trotz NBA-Saisonrekord von Antetokounmpo Trotz eines Saisonrekords von Giannis Antetokounmpo haben sich die Milwaukee Bucks den Indiana Pacers in der nordamerikanischen Profiliga NBA geschlagen geben müssen. Der griechische Superstar erzielte am Donnerstag (Ortszeit) 54 Punkte, die Bucks zogen auswärts aber mit 124:126 (60:66) den Kürzeren. Im achten Saisonspiel setzte es für den NBA-Meister von 2021 die dritte Niederlage. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck Dabei lagen die Bucks Mitte des Schlussabschnitts noch mit zehn Punkten Differenz in Führung, doch angetrieben von US-Nationalspieler Tyrese Haliburton gelang den Pacers das Comeback. Haliburton traf 89 Sekunden vor Spielende einen Dreier zur 122:121-Führung der Pacers, dann beging Antetokounmpo zwei folgenschwere Ballverluste nacheinander. Bei den Pacers kam der deutsche Basketball-Nationalspieler und Weltmeister Daniel Theis im neunten Spiel zu seinem ersten Saisoneinsatz - wenn auch nur für acht Minuten, in denen Theis zwei Punkte erzielte. Die Brüder Franz und Moritz Wagner waren mit den Orlando Magic am Donnerstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt aktiv, gegen die Atlanta Hawks setzte es für das Weltmeister-Brüderpaar aber eine 119:120 (69:73)-Niederlage. 42 Sekunden vor Schluss hatte Franz Wagner die Magic mit 119:117 in Führung gebracht, doch im Gegenzug traf Atlantas Dejounte Murray den spielentscheidenden Dreier zum Sieg. So kassierte Orlando im achten Saisonspiel die vierte Niederlage. Franz Wagner kam auf zwölf Punkte und sieben Rebounds, Moritz Wagner erzielte 13 Zähler.

(RP/SID/dpa)