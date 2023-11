US-Sport kompakt Stützle stark bei Senators-Sieg – Schröder gewinnt gegen Kleber

Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit vier Torbeteiligungen zu einem Erfolg bei den Toronto Maple Leafs geführt. Der Eishockey-Nationalspieler bereitete beim 6:3 am Mittwochabend (Ortszeit) drei Tore vor und erzielte den Treffer zum 5:3 selbst. Stützle steht nun bei zwölf Vorlagen und drei Saisontoren in der NHL. Für die Senators war es nach zuletzt nur einem Sieg in sechs Partien ein dringend benötigter Befreiungsschlag in Toronto. „Das sind zwei so herausragende Spieler. Wir wissen alle, was G und Timmy auf dem Eis können“, sagte Mathieu Joseph über Stützle und Claude Giroux, der auf zwei Treffer und eine Vorlage kam.