US-Sport kompakt Stützle entscheidet das deutsche NHL-Duell gegen Draisaitl für sich

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben sich in der NBA in einem Offensivspektakel gegen die Indiana Pacers durchgesetzt. Am Sonntag (Ortszeit) gewannen die Lakers mit 150:145 (72:68), mit den insgesamt 295 Zählern sorgten beide Teams für die dritthöchste Punkteausbeute in einem Spiel der nordamerikanischen Basketballliga in dieser Saison. Nur beim 157:152-Erfolg der Pacers gegen die Atlanta Hawks Mitte November vergangenen Jahres und beim 154:148-Sieg der Utah Jazz gegen die Detroit Pistons Anfang Januar dieses Jahres fielen mehr Punkte.