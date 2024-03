US-Sport kompakt Skandal-Profi fliegt erneut vom Feld - Deutsches NHL-Duell eine klare Sache

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

28.03.2024 , 07:41 Uhr

Draymond Green (M) von den Golden State Warriors schreit den Spieloffiziellen Ray Acosta (l) an, während sein Teamkollege Stephen Curry (r) während des Spiels gegen die Orlando Magic eingreift. Foto: dpa/Stephen M. Dowell

(RP/SID/dpa)